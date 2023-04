Operasjonsleder Eirik Kileng ved Troms politidistrikt opplyser til NRK klokken 21:46 at den savnede er erklært død.

Den avdøde er i midten av 20-årene og amerikansk statsborger. Politiet forteller at han ble lokalisert og gravd frem i skredet. Skikjøreren ble erklært død på stedet.

Politiet forteller at pårørende er varslet.

Funnet på 300 meters høyde

Det var totalt tre personer i det amerikanske følget, hvorav to av dem dro på turen til Middagstinden, mens den siste ventet i bilen på parkeringsplassen ved starten av ruta.

Middagstinden er et 1006 meter høyt fjell som ligger på Kvaløya i Tromsø kommune. Startpunktet for ruta er på omtrent 100 meters høyde noen mil utenfor Tromsø sentrum.

Meldingene gjennom søndag ettermiddag og kveld gikk ut på at skredet skal ha blitt løst ut høyt i fjellet.

– Mannen ble funnet død på omtrent 300 meters høyde sør for Middagstinden, sier operasjonsleder Kileng.

Han forteller at det har vært utfordrende søk etter meldingene om at fjellet ble løst ut såpass høyt i fjellet.

– Vi har vært avhengige av å komme oss opp med helikopter for å få oversikt over skredfarlige områder, og for å lokalisere skredet, sier Kileng.

– Det har vært veldig krevende flygeforhold, og vi har slitt med å komme oss i lufta med helikopter.

Skredet ble lokalisert av mannskaper fra Røde Kors.

Ble først funnet utstyr

Det var tidlig søndag ettermiddag mannen ble tatt av et skred i svært bratt terreng. Dette skal ha skjedd ved toppen av Middagstinden.

Etter klokken 20 meldte politiet at de har lokalisert et skred ved nabofjellet Tverrfjellet.

Det ble funnet en skistav og en hanske i skredet, og politiet fikk bekreftet at disse tilhører savnede.

To timer før politiet ble varslet

Turfølget på to skal ha vært nesten på toppen av Middagstiden. Der ble en av dem tatt av skredet en gang etter klokken 14. Kameraten klarte ikke å finne vennen sin etter skredet. Han fikk utslag på skredsøker, men det var for bratt til at han klarte å søke videre.

Mannen tok seg ned til parkeringsplassen og fikk varslet en utenlandsk statsborger, som ikke tilhørte turfølget, om hva som hadde hendt. Det hadde da gått omtrent to timer da politiet fikk beskjed klokken 16:17.

Innsatsleder Morten Renland forteller at det ikke er dekning i området hvor skredet har gått, og at de derfor ikke kunne ringe etter hjelp fra fjellet. Turfølget hadde også utenlandske telefonnumre som det var vanskelig å ringe til Norge fra.

Utfordrende å søke

Tidligere søndag kveld kunne politiet fortelle om utfordrende forhold:

– Det er veldig utfordrende nå. Det er veldig bratt i området, sa innsatsleder på stedet, Morten Renland i 19-tiden.

Morten Renland, innsatsleder hos politiet. Foto: Hans Andreassen / NRK

– Vi har hatt noen værvinduer som har gjort tatt vi har kunnet gjøre søk med både droner og helikopter, sa Renland.

– Vi søker nå videre i dette området med sendere og mottakere. Vi skal prøve med et hundesøk, sa Renland.

Politiet jobbet da med to hypoteser.

– At vedkommende ligger under snømassene, eller at vedkommende har havnet i en terrengfelle eller en fjellformasjon etter å ha blitt skadet av kreftene etter snøskredet, sa Renland.

Politiet og Røde Kors er på stedet. Foto: hans Ludvig Andreassen / NRK

Helikoptrene har gjort forsøk på å bevege seg inn i området. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Håper på værvindu

Lavinehunder fra politiet og Norske redningshunder ble satt inn i søket søndag kveld.

Politiet lokaliserte søndag flere små skred i det aktuelle området, men værforholdene gjør at helikoptrene fortsatt ikke klarer å fly i området.

Kort tid før den amerikanske turisten ble tatt av skred ble en annen skikjører tatt av skred på Skittentinden, som ligger like ved Middagstinden. Skikjøreren ble fraktet til Universitetssykehuset Nord-Norge og skal ha blitt påført beinbrudd.