Skigåer tatt av snøskred – flydd til UNN

Det er iverksatt et redningsaksjon for å hente ut en skadd skigåer som har blitt tatt av et snøskred på Skittentinden på Kvaløya i Tromsø, melder politiet.

– Han ble tatt av skredet og ført nedover fjellsiden, men ble ikke begravet, sier operasjonsleder i Troms politidistrikt, Eirik Kileng.

Skigåeren ble tatt av skredet i 14-tiden, og det har blitt gjort flere forsøk på å hente han ut. Han er bevisst, men skal ha blitt påført bruddskader.

– Både luftambulansen og redningshelikopter har prøvd, men det er for dårlig vær i området, sier Kileng.

Skigåeren var i et følge på tre, og blir ivaretatt av de andre skigåerne på stedet.

Klokken 16:15 melder politiet at redningshelikopteret har klart å hente ut den skadde skigåeren. Han fraktes til Universitetssykehuset Nord-Norge.