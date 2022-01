– Det er noe vi etterforsker som noe mulig straffbart, sier politiadvokat Ronny Jørgensen i Troms politidistrikt.

Mandag er det fremdeles ikke reservekapasitet i internettforbindelsen til øyriket.

Dersom de mister den andre forbindelsen, må de belage seg på satellittkommunikasjon med omverdenen.

Men hva som egentlig har skjedd med forbindelsen, er det ingen som vet. Troms politidistrikt etterforsker saken.

Fibersambandet på Svalbard Ekspandér faktaboks Å skaffe fibersamband til Svalbard ble omkring 2002 en nødvendighet for å sikre utvikling av KSATs nedlesingsvirksomhet på Platåberget i Longyearbyen.

Fibersambandet er nå hovedforbindelsen for befolkningen, næringslivet og myndighetene i Longyearbyen. Den er derfor avgjørende for drift og videre utvikling av Svalbardsamfunnet. Kabelen ble lagt i 2004 og har en beregnet levetid til rundt 2028.

Space Norways virksomhet er definert som salg av overføringskapasitet, og selskapet er som sådan registrert hos Nkom. Kilde: spacenorway.no

«Ilandføringspunktet» for kabelen. Foto: Rune Nordgård Andreassen / NRK

– Tidlig i etterforskninga

Politiadvokat Ronny Jørgensen sier saken fremdeles etterforskes.

– Har dere kommet noe lengre i etterforskninga? Funnet ut hva som er årsaken til feilen?

– Vi har igangsatt en etterforskning. Den etterforskninga pågår da selvfølgelig fortsatt. Vi må sammen med eier av kabelen se på hva som har skjedd.

– Dere har ikke funnet ut av det enda?

– Det er litt av det vi etterforsker.

– Ja, men har dere noen mistanker foreløpig om hva feilen kommer av?

– Det er ikke noe vi kan kommentere på dette tidspunkt.

– Nei, men dere har ikke funnet ut hva som er den direkte årsaken til feilen?

– Det er som sagt undersøkelser som må gjøres. Og vi er ganske tidlig i etterforskninga, så det er vanskelig å si akkurat hva som har skjedd, sier politiadvokaten.

– Har dere mistanker om sabotasje?

– Det vil jeg ikke kommentere. Det vi kan si er at vi konstaterer at her er det et utfall på kabelen som mest sannsynlig skyldes et brudd i den, og dette er noe vi har blitt kontaktet av eier av kabelen på. Det er noe vi da etterforsker som noe mulig straffbart.

Satellittstasjonen Svalsat på Platåfjellet på Svalbard. Foto: KSAT

1600 meters dybde

Dag H. Stølan er leder for infrastruktur ved Space Norway, som eier forbindelsen mellom Svalbard og Harstad.

Han sier de ikke har fastslått at det er et brudd.

– Vi har ikke fastslått et eksakt punkt, men det er et mulig område hvor det kan være et brudd. Men vi har ikke endelig fastslått det, sier Stølan.

Kabelen er omtrent 21 millimeter i diameter, 1400 kilometer lang og gravd ned i 1600 meters dybde. Den er lagt ned på en måte som gjør at det reduserer faren for ytre påvirkning, som kan kunne gi skader, sier Stølan.

– Dere har fremdeles ikke funnet årsaken til feilen?

– Nei. Vi driver fortsatt på og bruker forskjellige type måleutstyr, for å finne ut nøyaktig hvor skaden er. Men det er et spenn på cirka hundre kilometer langs kabelen vi søker i, så det har vi ennå ikke fått fastslått.

De søker nå i markedet etter et kabelleggingsfartøy som kan gjennomføre reparasjoner så raskt som mulig. Men å få kabelen reparert kan ta flere uker.

Ser på beredskapstiltak

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) sier de retter oppmerksomhet mot beredskapstiltak om man skulle komme i situasjonen hvor også den andre kabelen går ut av drift.

– Da vil man være i en situasjon hvor det kun er helt nødvendige tjenester som vil virke gjennom satellitt. Men det er ingen grunn til å tro at det vil skje nå.

Lørdag samlet sysselmesteren på Svalbard, Lars Fause, beredskapsrådet til møte.

– Vi skal nå kjøre en forsterka risiko- og sårbarhetsanalyse for Svalbard, under statsforvalter-hatten min. Der vi da særlig jobber med spørsmål om nødkommunikasjon og i det hele tatt frakte personell opp og ned fra Svalbard, sa sysselmesteren.

– Men det er telekommunikasjonen som er spørsmålet her, og også da kommunikasjon med fly, som vi skal se nærmere på. Vi skal være helt sikre på at vi har en så god beredskap som mulig her på øygruppa, etter denne øvelsen vi skal gjøre neste uke, sa Fause.