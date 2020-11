– Han sa de skulle sende meg tilbake til dyrehagen.

Det sier 21 år gamle Elizze Mickson Mulumba som spiller på Finnsnes IL. Det var ikke første gangen han fikk rasistisk hets slengt etter seg under en fotballkamp.

Men denne gangen meldte han videre. Fotballkretsen fant ikke ut at det var grunnlag for noe straff.

– Jeg synes det var kjipt å høre at de bare la bort saken, sier Mulumba.

Elizze forsøkte å si ifra, men opplevde at det ikke hjalp. Foto: Malin Straumsnes / NRK

For de rasistiske kommentarene går inn på fotballspilleren.

– Det er vanskelig å bli kalt neger, eller ape, også gå tilbake til å spille kampen, sier han.

NRK har tidligere samlet tall for hvor mange rasistiske hendelser som er rapportert til fotballkretsene de siste tre årene. Det ble varslet om rundt 25 rasistiske hendelser i breddefotballen. Det er trolig store mørketall, kommer det fram i saken.

– Viktig for meg

Styret i Troms fotballkrets fant ut at det ikke var grunnlag for noen straff, uten å ta kontakt med Elizze verken før eller etter behandlingen.

Personen som hetset han beklaget på melding dagen etter. Men Elizze mener at personen som hetset han burde få en form for straff.

– Det var en alvorlig sak. For meg var det viktig. Men det var tydeligvis ikke like viktig for dem, sier fotballspilleren.

Elizze spiller på Finnsnes IL Foto: Privat

– Manglet dokumentasjon

Daglig leder ved Troms Fotballkrets, Jo Are Vik, sier at de ikke fikk noen anmeldelse av saken, men at de tok den opp i styret.

– Vi hadde styrebehandling, og fant ut at det ikke var noen grunn til å gi sanksjoner, sier Vik.

Jo Are Vik er daglig leder i Troms Fotballkrets. Foto: Petter Strøm / NRK

Han sier saken satte i gang en prosess med å jobbe forebyggende mot rasisme i fotballklubben etter saken. Grunnen til at det ikke ble noen konsekvenser for personen som hetset var at de ikke hadde dokumentasjon på det, sier Vik.

– Dommeren hadde ikke registrert noe, så vi hadde ikke noe skriftlig, sier han.

– Men han fikk en beklagelse på melding av vedkommende som hadde hetset han. Tok dere kontakt med han som opplevde det?

– Jeg kjenner ikke til at vi har vært i kontakt med han. Han er med i en stor klubb, og jeg regner med han fikk oppfølging der, sier Vik.