Fortalte skrekkhistorier fra fotballen – fikk overveldende respons

– Mange sender meldinger og sier at det vi har opplevd er helt forferdelig, og at det ikke burde skje i 2020. De sier også at vi hører hjemme her. Før har vi fått kommentarer som «du hører ikke hjemme her, dra tilbake dit du kommer fra», forteller Naftali Yakobo til NRK.

Forrige uke sto Aristide Mutula Sagbakken og Naftali Yakobo frem med sine personlige historier om rasisme fra breddefotballen, og responsen har ikke latt vente på seg.

– Jeg får meldinger fra folk i alle aldre, alle hudfarger og religioner, og de backer det jeg sier. Det forteller meg at vi står sammen om dette og får meg til å føle meg ekstremt sterk. Så lenge vi «pusher» denne saken, så har vi folk i ryggen, forteller Aristide Mutula Sagbakken.

– Snakk med noen

De forteller at de også har fått enkelte negative reaksjoner, men at den positive responsen veier opp. Samtidig har de fått høre at andre tør å stå frem etter at de gjorde det.

FLERE HAR STÅTT FREM: Sagabakken forteller at etter de stod frem med sin historier, har andre fulgt etter. Foto: Azad Razaei / NRK

– Ei jeg kjenner jobber på barneskole. Hun bestemte seg for å vise saken for elevene sine. Etter å ha sett reportasjen var det en jente som turte å si ifra at de andre pleide å kalle henne «den brune bæsjen» og andre rasistiske ting, forteller Sagbakken og fortsetter:

– Jeg skulle ønske jeg hadde turt å si fra da jeg var barn. Folk skal ikke trenge å bli 19 år for å tørre å si ifra.

På spørsmål om hva de vil si til mennesker som har opplevd rasisme, er oppfordringen klar:

– Selv om du tror du er alene, så er du ikke alene. Hvis du føler deg alene, så snakk med noen, gjerne med de du er glad i, fordi de bryr seg om hvordan du føler deg. Ikke vær redd før du mister hodet, sier Yakobo.

Møtte stortingspresidenten

En undersøkelse NRK har gjort viser at svært få rasismesaker fra breddefotballen havner til behandling hos landets 18 fotballkretser.

Hvert år spilles det langt over 100 000 fotballkamper i Norge. Kun 25 saker har blitt varslet inn og behandlet i fotballens organer de siste tre årene.

Mjøndalen-spiller forteller om rasistiske opplevelser Du trenger javascript for å se video.

Tirsdag denne uken var de to guttene invitert til Stortinget for å snakke med president Tone Wilhelmsen Trøen.

Blant annet om de lave tallene, noe de to mener skyldes at folk ikke føler seg trygge på å melde ifra.

– Når jeg har meldt inn saker så har jeg aldri hørt noe om det videre. Det er ekstremt viktig for meg at klubbene og spillerne er med i hele prosessen, og får vite hvordan det ligger an med saken. Hvis ikke ender det med at man ikke stoler på at man kan si det videre, og til slutt gir man opp, sa Sagbakken til stortingspresidenten.

Sagbakken forteller at hun er overrasket over tallene, og understreker at fotballen og idretten skal være en arena for fellesskap og samhold. Samtidig delte hun av egne erfaring.

– Jeg har sittet på en tribune og hørt en supportergjeng si ting som jeg burde gått bort og korrigert. Og jeg kjenner at det skal jeg aldri mer gjøre, og jeg håper at hver enkelt av oss kan være en hverdagshelt å si ifra at det er helt uakseptabelt, fortalte Trøen.

STORTINGET: Tirsdag møtte Sagbakken og Yakobo stortingspresidenten og kulturministere for å snakke om rasisme i fotballen. Foto: Helle Westrum / NRK

– Det er totalt uakseptabelt

Til stede var også kulturminister Abid Raja. Han forteller at han er klar over utfordringen og lovet Sagbakken og Yakobo at saken blir tatt videre. Samtidig roset han de to.

– Det er så bra at dere kommer frem og forteller deres historie, og det gjorde dypt inntrykk på meg. At barn og unge i Norge blir utsatt for rasisme og må gråte seg selv i søvn, sa Raja og fortsatte:

FREMTIDEN: Yakobo ser positivt på fremtiden etter at han og Sagbakken fortalte sine historier. Foto: Azad Razaei / NRK

–Det er totalt uakseptabelt, og dette skal vi sammen med idretten fokusere på, og vi har klare forventninger til idretten på at de skal levere på dette.

Etter møtet med kulturministeren og stortingspresidenten ser Sagbakken og Yakobo positivt på fremtiden.

– Det høres ut som de faktisk tar tak og har lyst til å gjøre noe, sier Yakobo.

– Har dette gitt dere mersmak til å jobbe videre?

– Jeg kommer til å gjøre det. Jeg skal redde verden. Punktum. Starte med Norge og ta det derfra, avslutter Sagbakken.