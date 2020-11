Pellegrino om rasismeutsett 12-åring: – Han skal få ein god ven i meg

På fredag fortalde leiaren for barnefotballen i Grorud IL, Vilde Mollestad Rislaa, om at ein av hennar spelarar stod på banen og grein etter kampen. 12-åringen hadde opplevd rasisme under ein bortekamp på Oslo vest.

Den historia sette spor hos Kristiansund-spelar Amahl Pellegrino. På laurdag skreiv han på Twitter at han ønskte å kome i kontakt med guten.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Eg har vore der sjølv

Mollestad Rislaa høyrde med familien til guten, og dei blei einige om å gi telefonnummeret til Pellegrino.

– Han har vore gjennom det same, og har ein annan bakgrunn enn det eg har. Så det å prate med ein som har vore der, og har erfaringar med det, er kjempeviktig. Så eg var veldig positiv til at han ønska å få kontakt med guten, seier Mollestad Rislaa.

POSITIV: Vilde Mollestad Rislaa blei glad for å sjå at Pellegrino ville ta kontakt med guten. Foto: Harald Thingnes / NRK

– Eg veit korleis det er. Eg har vore der sjølv. Da eg las den saka fekk eg veldig vondt. Eg tenker at viss ein samtale med meg kan hjelpe, så er det, det minste eg kan gjere, seier Pellegrino.

Han spelte i kveld kamp mot Bodø/Glimt. Kristiansund tapa kampen, men som så mange gonger før denne sesongen kom Pellegrino på skåringslista. Toppskåraren har no 20 mål i Eliteserien.

TOPPSKÅRAR: Amahl Pellegrino fekk sitt 20. mål for sesongen i kampen mot Bodø/Glimt. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

– Han har vore gjennom ein tøff månad no, med mykje utanomsportsleg fokus, og har kome styrkt ut av det. Han viser meir og meir no. Han har vore litt nede, av naturlege årsaker, så skal me bygge han opp sånn at han får ein forrykande avslutning på sesongen, seier Michelsen til NRK.

For han opplevde tidlegare i oktober at ein tilskodar kalla han ape. No ser han fram til å bli kjent med den unge guten frå Grorud i Oslo. Han fortalde til NRK at han skulle ringe til guten etter kveldens kamp.

– Han skal få ein god ven i Amahl Pellegrino, også kan me drøfte alt frå kvardagslege vonde ting og gode ting og fotballråd. Eg er der for han. Det skal bli hyggeleg å bli kjent med ein ny gut, seier Kristiansund-spelaren.

– Han blei veldig glad da han fekk vite at Pellegrino skulle ta kontakt, seier Mollestad Rislaa.

Djupt takknemleg

Det har vore fleire rasismeepisodar i norsk fotball den siste tida. Det har ført til sterke reaksjonar, og idretten har starta Stopp-kampanjen.

– Eg er djupt takknemleg for fellesskapet og måten me overvinn urett saman. Sjølvsagt kjem det alltid til å vere klovnar som prøver å trykke deg enda lengre ned når sånne ting skjer, men det er 0,3 prosent. Resten av dei 99,7 prosentane er fantastiske menneske som bygger deg opp og har lyst til å gjere verda til ein betre plass. Eg er takknemleg og stolt av å vere ein del av fotball-Norge, seier Pellegrino.

Kristiansund-trenar Christian Michelsen er glad for at spelaren hans står opp mot rasisme.

TRØYST: Christian Michelsen måtte trøyste Pellegrino da han opplevde rasistiske tilrop i kampen mot Aalesund. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

– Det er eine og aleine positivt, sjølvsagt. Han har erfaring, han er blitt 30 år, så han veit kva det går i. Det er ikkje første gongen han opplever det. Det forbildet han sannsynlegvis er for mange unge, det han kan tilføre dei, gi dei gode råd, stå i det. Det er heilt sikkert ein 12-åring i Oslo som gler seg til det møtet med Pelle, seier Michelsen.

– Min intensjon er at den yngre generasjonen skal få det betre enn det eg hadde det. Så får det vere eit steg, så får me jobbe samla om at all urett skal bli borte. Det gjeld ikkje berre rasisme. Me må jobbe samla om at all urett skal bli borte. Det gjeld ikkje berre rasisme, det gjeld all slags diskriminering, avsluttar Pellegrino.