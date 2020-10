«Ape».

«Gorilla».

«Stopp han negeren».

«Jævla svarting».

«Reis hjem til der du kommer fra».

Aristide Sagbakken Foto: Azad Razaei / NRK

Dette er kommentarer som de to 19-åringene Aristide Mutula Sagbakken og Naftali Yakobo har fått høre mange ganger på banen.

Ofte skjer det i det stille når ingen andre kan høre det. I en takling. I en corner-situasjon. De har også opplevd at spillere og tilskuere har laget apelyder.

Hendelsene nylig der Amahl Pellegrino og Ousmane Camara fikk rasistiske kommentarer slengt etter seg på fotballbanen, er ikke unike. Det skjer ikke bare i eliteserien. Dette skjer også i breddefotballen.

– En gang kalte en motspiller meg gorilla da vi tok hverandre i hendene og takket for kampen, forteller Aristide.

Bestevennene har spilt fotball opp gjennom hele oppveksten. Aristide på Huringen, Naftali på Skjold. I dag spiller Aristide på eliteserielaget Mjøndalen.

Reagerte med sinne

Aristide forteller at han opplevde mer rasisme som yngre. Ofte ble han kalt apekatt, men tenkte ikke over hva ordet betydde.

I hele barndommen spilte Ari på Huringen. Nå er han i stallen til eliteserielaget Mjøndalen. Foto: Privat

Første gangen han skjønte at det han ofte opplevde, ikke var greit, var under en cup som 11-12-åring. Han merket at motspillerne angrep ham mer enn de andre.

– Jeg ble sint. Og da fikk jeg kommentarer på at jeg ble sint, og at jeg så annerledes ut. Det kom fra foreldrene på sidelinjen også. Jeg ble lei meg. Det endte med at jeg stakk fra cupen.

Naftalis opplevelser ligner mye på kameratens.

– Tilskuere har ropt til oss at vi er dyr. Sporten blir ikke gøy lenger. Jeg blir lei meg, forteller Naftali.

– Vi startet jo med fotball fordi det var morsomt. Men det kan ende opp med at vi havner i feil miljøer. Og det skjer også, forteller han.

Og han mener det må jobbes med holdninger fra spillerne er små.

Naftali Yakobo Foto: Azad Razaei / NRK

– Det kan ikke bare følges opp i eliteserien. Det må følges opp blant de yngre også. Der slenger de med leppa. Og de hvisker.

Naftali har alltid følt seg trygg i klubben sin. Han forteller om et lag der de fleste spillerne har flerkulturell bakgrunn. Og trenere og lagledere som har hegnet om guttene.

NRK har vært i kontakt med ledelsen i Skjold og Mjøndalen som sier det er bra at denne problematikken nå løftes opp.

Fotballkretsene tar imot varsler

Når noen blir utsatt for rasisme, rapporteres det til kretsene. NRK har samlet tall fra alle landets 18 kretser for de tre siste årene.

Det ble varslet om rundt 25 rasistiske hendelser i breddefotballen. Og sanksjonene varierer fra ingen straff til utvisninger.

– Det er veldig enkelt å si at du bare skal melde fra. Men det er ikke så lett når du er ung og er vant til å ikke få så god respons. Den andre personen kan bare nekte. Og da blir det bare ord mot ord, sier Aristide.

– Jeg vet at det ikke er noen som ville finne på at de utsettes for rasisme. Det er jo ingen som vil oppleve det.

Mente kommentaren var ugrei og sa fra

Flere av kretsene mener rasisme ikke er et stort problem i breddefotballen. Og flere oppgir at de ikke har noen innrapporterte hendelser de siste tre årene.

Daglig leder Svein Olav Myklebust i Sogn og Fjordane sier rasisme aldri har vært et stort eller omgripende problem. Der er ingen hendelser innrapportert.

– Fotball er en kampsport, og ord og uttrykk er oftere banneord når noe skjer, sier han.

I Trøndelag kom det inn tre saker i perioden 2018–2020.

– Det kan være elementer av rasisme i voldssaker, men disse kommer ikke frem. Det handler om at offeret tør og vil gå videre med saken, sier Jan Roar Saltvik, daglig leder der.

Buskerud krets har hatt én sak på bordet. Den kom inn i høst. En spiller hadde under en kamp fått en rasistisk kommentar fra en motspiller.

Spilleren ville selv ikke anmelde hendelsen. Men treneren mente det ikke var greit og meldte fra til kretsen.

I kommentaren «Nulltoleranse for rasisme i norsk fotball!» skriver fotballpresident Terje Svendsen at det trolig er store mørketall i breddefotballen.

– Alvorlige hendelser er lettere å fange opp i toppfotballen med kameraer og vakter. Derfor vil det dessverre være mørketall på nivåene under, skriver han.

Har tatt problemet til Stortinget

Også Muhamed Keita har mange lignende historier fra egen fotballkarriere. Gutten fra Drammen som allerede som 17-åring ble plukket opp i Strømsgodsets A-stall. Inntil nylig var han proffspiller i Saudi-Arabia.

Muhamed Keita har spilt for en rekke klubber. I 2019 spilte han på Strømsgodset. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Keita stiller seg undrende til at fotballforbundet har fått inn bare rundt 25 varslinger siden 2018. Han mener virkeligheten er en helt annen.

– Det er sikkert 10–20 tilfeller av rasisme i hver cup, sier han.

Sammen med Kristiansund-spiller Amahl Pellegrino har Keita jobbet for å sette søkelys på rasisme i fotballen. I fjor ble de invitert til Stortinget for å snakke om det.

– Du blir usikker på deg selv når du hele tiden får stygge kommentarer. Jeg var heldig som hadde en trener som tok tak i problemet. Han beskyttet meg og mine lagkamerater som de fleste hadde en flerkulturell bakgrunn, forteller Keita.

– Bare fargen på trøya skal skille spillerne

Fotballpresident Terje Svendsen tror også det skjer hendelser som ikke blir plukket opp og havner på fotballforbundets bord. Foto: Vidar Ruud

Fotballpresidenten mener også det skjer rasisme som aldri kommer opp til overflaten.

– Så lenge det skjer på fotballbanen, er det et problem. Rasisme skal slås hardt ned på. Terskelen for å varsle inn til NFF må bli lavere, sier Terje Svendsen.

– Det er bare fargen på fotballtrøya som skal skille spillerne, ikke hudfargen.

Derfor har fotballforbundet nylig kommet med en app som skal gjøre det lettere for hvem som helst å melde inn trusler, vold og rasisme i fotballen.

Finnsnes-spilleren fikk nok

21 år gamle Elizze Mickson Mulumba spiller på Finnsnes IL der han har spilt siden han var liten gutt. Han forteller også om kommentarer han har fått under kamper. Ofte går det på hudfargen.

Elizze Mickson Mulumba Foto: Malin Straumsnes / NRK

Men i fjor fikk han nok. Han turte å melde fra.

– Jeg har opplevd å bli kalt ape. Jeg har også hørt noen lage apelyder mot meg og fått høre at jeg bør sendes tilbake til dyrehagen, forteller 21-åringen.

– Banen skal egentlig være ditt fristed

Aristide er oppgitt over at spillere får slengt rasistiske kommentarer fortsatt i 2020.

– Og at det skjer i en sport som de driver med fordi det er gøy. Fordi det er deres fristed. Det er der de kan komme, senke skuldra og gjøre det de liker å gjøre.

Han fikk høre at han ikke skulle tenke mer på det. Han bet bare opplevelsene i seg.

– Er dine opplevelser unike?

– Jeg tror ikke jeg vet om én av mine mørke venner som ikke har opplevd noe sånt på fotballbanen. Ikke en eneste én.

Naftali og Aristide har kjent hverandre siden videregående og har hengt mye sammen de siste årene. På hver sin kant har de opp gjennom oppveksten fått rasistiske kommentarer slengt etter seg på fotballbanen. Foto: Azad Razaei / NRK