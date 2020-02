Elgspert: – Skogens konge angriper hvis den er redd

Elgen er et skogsdyr som lever av lauv og urter. Vinterstid beiter den kvist av selje/vier, osp og rogn, og noe furubar. De samme beiteområdene og trekkveiene brukes år etter år. Kalven følger elgkua og lærer moras vaner.

Boligområdene brer seg ut over stadig større deler av det som engang var urørte natur- og landbruksområder. Tradisjonelle elgområder og trekkveier har blitt til boligfelter. Om vinteren gjør også snøforhold og næringssøk at flere dyr søker inn mot lavereliggende områder. Disse områdene er for en stor del bebygd. I slike tilfeller kan det oppstå situasjoner der menneske og elg kommer hverandre for nær.

Er elgen farlig? Det er viktig å være oppmerksom på at elgen er et vilt dyr som kan forsvare seg og dermed kan være farlig. Før elgen eventuelt angriper, gir den normalt gjentatte advarsler og sier tydelig fra om at nå er du kommet for nær. En elgku med kalv kan være betydelig mer lettprovosert enn en okse