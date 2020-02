Videoen fra dramaet i Øst-Finnmark viser hvordan elgkua gjentatte ganger går til angrep og sparker og tramper i hundespannet. Hun lar seg ikke jage vekk når hundekjøreren roper.

Fra det første sparket til elgen omsider roer seg, går det 44 sekunder.

OBS! Sterke bilder:

Elgen går til angrep på et hundespann med 12 alaskahuskyer, tramper på dem i 44 sekunder Du trenger javascript for å se video. Elgen går til angrep på et hundespann med 12 alaskahuskyer, tramper på dem i 44 sekunder

Senere søndag kveld måtte alaska husky-tispa Iseke (5 år) avlives. Ryggen var brukket.

– Det går bra med de siste 11 hundene. De fikk litt juling, noen har litt blod i kjeften, men jeg har sjekket dem opp og ned. Det virker veldig bra, sier Jon Børge Stina til NRK.

Godt vant med elg

– Jeg har kjørt hund i 13 år og møtt flere hundre elger. Dette er første gang det har skjedd noe slikt, sier Stina.

Jon Børge Stina aksepterer at elgkua forsvarte kalven sin. Foto: privat

Dramaet skjedde i 19.30-tida søndag kveld, da Stina tok sin vanlige treningstur med hundespannet. Han kjører i en trasé på omkring tre mil fra hjemmet sitt i Luftjokdalen i Tana og inn i Nesseby kommune, der han snur på Nyborgmoen.

– Vi startet ut på trening og møtte elg på løypa. Den sprang mot oss, og det gikk uten problemer. Den hadde to snøskutere bak seg og var nok mer opptatt av dem, sier Stina.

Elgen passerte dem på kloss hold, med kanskje bare en meters mellomrom, anslår Stina.

Mellom ku og kalv

– På vei hjem igjen står det elg med kalv på samme sted. Det skjer ofte at vi møter elg, og jeg tenker at jeg for en gangs skyld skal filme når jeg passerer elg, forteller hundekjøreren.

– Den sto i løssnøen to meter utenfor løypa, og vi kom forbi. Men da kom kua etter og gikk til angrep på hundene. Det varte og rakk. Hun holdt på en stund, selv om jeg prøvde å jage den vekk.

– Så havnet kua foran oss og kalven bak. Vi ble sittende imellom, og kua ville ikke flytte seg. Jeg prøvde å rope, men da kom den mot meg.

Jon Børge Stina har deltatt i flere av de store hundeløpene i Norge. Her er han med i Bergebyløpet, som går i Øst-Finnmark, i 2016. Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Forsvarer elgen

På Facebook har Stina fått kommentarer fra folk som hevder elgen er farlig og må tas ut. De mener den kan komme til å gjøre noe lignende igjen.

Selv er han ikke så sikker, og vil ikke ha noen sterk mening. Men han har sympati med elgen:

– Jeg er ikke sint på kua. Den gjorde bare jobben sin med å forsvare kalven, sier Stina.

– Det er vi som er i elgens rike – med «ulver».

Neppe avlivet

Virksomhetsleder Frank Martin Ingilæ har ansvaret for viltforvaltningen i Tana kommune. Han sier at det skal svært spesielle episoder til for at de avliver en elg. Det gjelder spesielt når en ku med kalv er involvert.

Det er også svært sjelden at elgen angriper et hundespann.

– Alle vet at en elg i skogen kan angripe, så det er alltid en risiko. Størst er nok risikoen om den har en kalv, sier Ingilæ.

Nå skal kommunen prate med hundeeier for å høre om det er noen tiltak som bør settes inn, for det er svært mye elg i det aktuelle området nå. Store snømengder gjør at elgen trekker til områder hvor den får lettere tilgang til mat.

– Det er klart at det kan være lurt å ha med seg et eller annet for å skremme bort elgen når man kjører et hundespann, sier Frank Martin Ingilæ.

Alaskahuskyen Iseke brakk ryggen i det brutale møtet med elgen. Hun måtte avlives søndag kveld. Foto: Jon Børge Stina