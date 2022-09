Etter den varslede opptrappingen vil rundt 6500 lærere rundt om i landet være i streik fra neste uke.

Det er hovedsakelig ungdomsskoler og videregående skoler som rammes av streiken.

Disse vil streike fra tirsdag 13. september Ekspandér faktaboks Totalt vil 6368 av Utdanningsforbundets medlemmer streike fra tirsdag 13. september. Det er om lag 3000 nye lærere som tas ut i streik.

AGDER FYLKESKOMMUNE

Arendal videregående skole 42

Sam eyde videregående skole 96

INNLANDET FYLKESKOMMUNE

Gjøvik videregående skole 77

Lena-valle videregående skole avd Lena 1

MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE

Molde videregående skole 36

Romsdal videregående skole 85

NORDLAND FYLKESKOMMUNE

Bodin videregående skole 47

Bodø videregående skole 78

ROGALAND FYLKESKOMMUNE

Bryne vidaregåande skule 104

Haugaland videregående skole 73

Karmsund videregående skole 62

Sandnes videregående skole 1

Skeisvang videregående skole 27

Vardafjell videregående skole 29

TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE

Breivang videregående skole 31

Heggen videregående skole 31

Ishavsbyen videregående skole 45

Kongsbakken videregående skole 38

Kvaløya videregående skole 22

Stangnes rå videregående skole avd stangnes 48

Tromsdalen videregående skole 28

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

Byåsen videregående skole 58

Mære landbruksskole 16

Ole vig videregående skole 67

Steinkjer videregående skole 70

Strinda videregående skole 58

Thora storm videregående skole 42

Tiller videregående skole 3

Trondheim katedralskole 41

VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE

Fagskolen vestfold og telemark avd porsgrunn 6

Porsgrunn videregående skole 49

VESTLAND FYLKESKOMMUNE

Amalie skram videregående skole 50

Arna vidaregåande skule 21

Bergen katedralskole 53

Fyllingsdalen videregående skole 39

Laksevåg og bergen maritime videregående skole 26

Langhaugen videregående skole 31

Nordahl Grieg videregående skole 58

Olsvikåsen videregående skole 39

Sandsli videregående skole 40

Slåtthaug videregående skole 31

Stend vidaregåande skule 32

Tertnes vidaregåande skule 29

Årstad videregående skole 74

Åsane vidaregåande skule 82

VIKEN FYLKESKOMMUNE

Askim videregående skole 65

Buskerud videregående skole 51

Dønski videregående skole 24

Eikeli videregående skole 24

Lillestrøm videregående skole 68

Lørenskog videregående skole 1

Mysen videregående skole 66

Nadderud videregående skole 26

Rosenvilde videregående skole 49

Rud videregående skole 37

Sandvika videregående skole 28

Skedsmo videregående skole 77

Stabekk videregående skole 34

Strømmen videregående skole 65

Sørumsand videregående skole 39

Valler videregående skole 24

Viken fylkeskommune 2



KOMMUNER



ARENDAL KOMMUNE

Asdal skole 27

Birkelund skole 22

Hisøy skole 1-10 skoler 21

Moltemyr skole 19

Nedenes skole 24

Roligheden skole barne-/ungdomstrinnet 31

Stinta skole barne- og ungdomstrinnet 23

Stuenes skole barne- og ungdomstrinn 27

BERGEN KOMMUNE

Blokkhaugen skole 26

Breimyra skole 19

Garnes ungdomsskule 30

Gimle oppveksttun skole 46

Holen skole 22

Hop oppveksttun skole 33

Kirkevoll skole 6

Kjøkkelvik skole 15

Klosteret barnehage 1

Kronstad skole 1

Kyrkjekrinsen skole 18

Landås skole 1

Lynghaug skole 38

Mjølkeråen skole 20

Nattland oppveksttun - skole 28

Ny krohnborg skole 3

Olsvik skole 22

Ortun skole 34

Rothaugen skole 52

Rå skole 32

Rådalslien skole 32

Sandgotna skole 29

Skranevatnet skole 27

Slåtthaug skole 34

Storetveit skole 34

Ulsmåg skole 1

Ytrebygda skole 25

Åstveit skole 38

BODØ KOMMUNE

Alstad ungdomsskole 31

Aspåsen skole 8

Bankgata ungdomsskole 35

Bodø kulturskole 1

Bodøsjøen skole 16

Grønnåsen skole 10

Hunstad barneskole 12

Hunstad ungdomsskole 31

Kjerringøy oppvekstsenter avd skole 3

Løpsmark skole 19

Mørkvedbukta skole 9

Mørkvedmarka skole 15

Rønvik skole 22

Saltstraumen skole 7

Saltvern skole 37

Skaug oppvekstsenter 3

Skjerstad oppvekstsenter 2

Tverlandet skole 32

Østbyen skole 10

BÆRUM KOMMUNE

Anna Krefting skole 18

Bekkestua barneskole 20

Bekkestua skole 42

Berger barnehage 1

Bjørnegård skole 17

Blommenholm skole 10

Bryn og Hammerbakken skole Bryn skole 16

Bryn og Hammerbakken skole Hammerbakken skole 4

Eikeli skole 21

Eiksmarka skole 19

Eineåsen skole avdeling Gommerud 19

Emma Hjorth skole 10

Evje skole 28

Gjettum skole 21

Gjettumkollen barnehage 1

Grav skole 18

Gullhaug skole 15

Haslum skole 18

Hauger skole 24

Hosle skole 15

Hosletoppen skole 15

Hundsund ungdomsskole 24

Høvik skole 18

Høvik verk skole 16

Jar skole 19

Jong skole 10

Levre skole 33

Lommedalen skole 10

Lysaker skole 9

Løkeberg skole 19

Mølladammen ungdomsskole 25

Oksenøya skole 2

Ramstad skole 41

Ringstabekk skole 26

Rykkinn skole 13

Skui skole 11

Snarøya skole 10

Stabekk skole 14

Storøya skole 20

Tanum skole 13

Vøyenenga skole 21

Østerås skole 24

GJØVIK KOMMUNE

Biri ungdomsskole 13

Bjørnsveen ungdomsskole 31

Blomhaug skole 11

Fredheim skole 10

Gjøvik skole 1

Kopperud skole 23

Snertingdal skole 11

Vardal ungdomsskole 34

HARSTAD KOMMUNE

Bergseng skole 13

Hagebyen skole 21

Harstad skole 1 - 7 skole 13

Heggen barnehager avd blåbærdalen 1

Kanebogen skole 8

Kila skole 20

Medkila skole 7

Seljestad barneskole 11

Seljestad ungdomsskole 23

Stangnes skole 12

Sørvik skole 4

Øyriket oppvekstsenter avd skole 3

HAUGESUND KOMMUNE

Austrheim skole 19

Gard skole 15

Haraldsvang skole 40

Hauge skole 24

Håvåsen skole 40

Rossabø skole 12

Skåredalen skole 23

Solvang skole 11

INDRE ØSTFOLD KOMMUNE

Askim ungdomsskole 44

Askimbyen skole 11

Blomsterenga barnehage 1

Båstad skole 6

Grøtvedt skole 12

Havnås oppvekstsenter avd skole 1

Hovin skole 9

Indre østfold kommune innovasjon og kommunikasjon 1

Indre østfold kommune tilsyn og forvaltning 1

Knapstad barne- og ungdomsskole 13

Korsgård skole 9

Mysen skole 16

Mysen ungdomsskole 23

Rom skole 6

Spydeberg skole 11

Spydeberg ungdomsskole 13

Susebakke barnehage 1

Trøgstad ungdomsskole 11

Trømborg skole 6

LILLESTRØM KOMMUNE

Asak skole 14

Bingsfoss ungdomsskole 35

Bråtejordet skole 29

Frogner skole 36

Kjeller skole 23

Kjellervolla skole 42

Riddersand skole 1

Stav skole 27

Sten-tærud skole 21

Tienbråten ressursbarnehage 1

Tæruddalen skole 29

Vardeåsen skole 1

Vigernes skole 12

Østersund ungdomsskole 33

Åsenhangen skole 23

MODUM KOMMUNE

Brunes naturbarnehage 1

Buskerud skole 5

Enger skole 9

Modum kommune undervisningskontoret 2

Nordre modum ungdomsskole 25

Stalsberg skole 7

Sysle skole 6

Søndre modum ungdomsskole 24

Vikersund skole 10

MOLDE KOMMUNE

Bekkevoll ungdomsskole 33

Bergmo ungdomsskole 29

Skjevik barne- og ungdomsskole 9

St sunniva barnehage 1

Vågsetra barne- og ungdomsskole 19

PORSGRUNN KOMMUNE

Borge skole 10

Brattås skole 8

Brevik oppvekstsenter avd skole 7

Grønli skole 11

Heistadskolene avd barn 14

Heistadskolene avd ungdom 30

Kjølnes ungdomsskole 25

Klevstrand skole 6

Lyngvegen barnehage 1

Myrene skole 7

Stridsklev skole 10

Stridsklev ungdomsskole 14

Tveten skole 7

Tveten ungdomsskole 18

Vestsiden skole 24

STEINKJER KOMMUNE

Beitstad skole 1

Egge barneskole 11

Egge ungdomsskole 31

Malm skole 15

Mære skole 8

Steinkjer kommunale kulturskole 2

Steinkjer skole 11

Steinkjer ungdomsskole 41

STJØRDAL KOMMUNE

Fosslia skole 13

Halsen ungdomsskole 29

Hegra barneskole 8

Hegra ungdomsskole 15

Kvislabakken skole 4

Lånke skole 11

Skatval skole 8

Stokkan ungdomsskole 47

TROMSØ KOMMUNE

Grønnåsen skole 23

Kroken skole 21

Kvaløysletta skole 43

Sommerlyst skole 44

Templarheimen barnehage 1

Tromstun skole 42

Trudvang barnehage 1



Totalt 6368 Kilde: Utdanningsforbundet

Kvaløysletta skole i Tromsø er en av mange skoler som for tiden har et kraftig redusert undervisningstilbud.

Her er det kun tre lærere som ikke er tatt ut i streik.

Frida Kristina Johansen og medelev Wilma Brattsti startet denne høsten i niende klasse ved skolen.

Men siden skolestart for drøye tre uker siden har de kun hatt fire undervisningstimer.

– Det eneste faget vi får ha er gym, så vi går glipp av veldig mye generell læring. Vi får ikke gjort så mye, og det er litt vanskelig å gjøre ting hjemme også, sier Frida Kristina Johansen.

Bekymrede foreldre

Også foreldrene fortviler over konsekvensene av den pågående lærerstreiken.

– Vi som foreldre er så bekymret for situasjonen. Nå har barna våre snart tapt tre viktige undervisningsuker, sier Rolf Arne Iversen.

Rolf Arne Iversen forteller at de ikke har noen undervisning på Hagebyen skole i Harstad. Foto: Privat

Han har barn ved Hagebyen skole i Harstad, hvor 22 av 24 lærere er tatt ut i streik. I snart tre uker har elevene ved skolen ikke fått noen form for undervisning.

– Elevene har verken fått utdelt et undervisningsopplegg eller tilgang på digitale plattformer. Vi støtter lærerne i deres kamp for å forbedre arbeidsvilkårene, men vi er bekymret for barna våre.

Også Tina Bogetvedt er bekymret. Hun er forelder til et barn som denne høsten skulle startet på ungdomsskolen, men som fortsatt ikke har fått kommet i gang.

– Det er 133 åttendeklasse-elever som ikke har fått begynt på skolen i det hele tatt. De har mistet den viktige oppstartsperioden som man vet har stor betydning i overgangen fra barneskole til ungdomsskole, sier Bogetvedt.

Tina Bogetvedt har barn som startet i åttende på Kvaløysletta skole. Foto: Ingrid Wester Amundsen / NRK

Rolf Arne Iversen ber nå kommunen ta grep i den stadig like fastlåste situasjonen slik at elevene får et forsvarlig undervisningstilbud.

– Vi lurer på hva skoleeier, altså kommunen, tenker om dette. Hvilken risikovurdering gjøres? For oss som foreldre fremstår dette som en oppskrift på videre drop-out i skolen.

– Det er ikke med lett hjerte at vi streiker

Fylkesleder for Utdanningsforbundet i Troms og Finnmark, Thomas Nordgård, sier lærerne deler foreldrenes bekymring.

– Det er ikke med lett hjerte at vi streiker. Det er med klump i magen for elevenes del, både faglig og sosialt.

Han sier de ønsker at streiken skal avsluttes så fort som mulig slik at lærerne kan få gi undervisning til elevene igjen.

– Men for at det skal kunne skje må KS komme oss i møte, og det har ikke vært noe særlig bevegelse fra KS, og det er sterkt beklagelig, sier han og legger til;

– Jeg skulle ønske at lokale skolemyndigheter la et mye tydeligere press på KS for å komme til ei løsning. Det har vært øredøvende stillhet fra politisk hold.

Fylkesleder for Utdanningsforbundet i Troms og Finnmark, Thomas Nordgård, sier han har stor forståelse for frustrasjonen blant elever og foreldre. Foto: Utdanningsforbundet

– Lærernes valg

Tom Mikalsen, regiondirektør for Kommunesektorens organisasjon (KS) Nord-Norge, skriver i en e-post til NRK at det er lærerorganisasjonenes valg å streike, og at det da er de som må ta ansvaret for at elevene rammes.

– KS og kommunene som skoleeiere vil si at det er svært beklagelig at barn og ungdom rammes av streik og får et sterkt redusert undervisningstilbud ved inngangen til skoleåret. Lærerorganisasjonenes streikeuttak gjør at elever ved noen skoler får mindre undervisning enn elever ved andre skoler, skriver Mikalsen.

Han legger vekt på at KS bidrar aktivt i dialogen som pågår mellom partene gjennom Riksmekleren.

– Nå må vi se hvor lenge streiken varer, og så vil skoleeier vurdere å sette inn tiltak for å kompensere for tapt undervisning for streikerammede elever.