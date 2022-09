Erle Bjørneberg Ingebrigtsen, Synne Jensen Solhaug og Emma Bergmo Hansen skulle egentlig vært godt i gang med 8. klasse på Kvaløysletta skole i Tromsø. De har første skoledag i dag etter at streiken ble avblåst med tvungen lønnsnemnd.

– Det er litt rart siden vi ikke har gått på ungdomsskolen enda, og vi har egentlig ikke gjort noe før nå, sier Ingebrigtsen.

Ungdomsskoleelevene har fått levert ut bøker og PC, men har enda ikke hatt noen undervisning.

De er blant elevene som er hardest rammet av streiken og har gått glipp av 30 av skoleårets 190 skoledager.

30 dager med undervisning som helst skal tas igjen.

– Det er nok mange som blir å spørre seg om det er mulig, sier rektor ved Kvaløysletta skole, Lise Arntzen.

Utdanningsforbundet antyder ny lærerstreik allerede neste år

Bekymret for elevene

Leder for Elevorganisasjonen (EO), Aslak Berntsen Husby, forteller at de er bekymret for hvordan elevene skal ta igjen tapt undervisning.

– Vi er redd for at mange tiltak som planlegges blir å pøse på med mer faglæring og behandle elevene som en tom tank som skal fylles opp med kunnskap. Det er ikke sånn elever fungerer, sier Husby.

Han mener det viktigste fokuset fremover bør være et bra skolemiljø, og at skolen sørger for at elevene trives.

Aslak Berntsen Husby er leder for Elevorganisasjonen. Foto: Eivind Lotsberg / Elevorganisasjonen

Samtidig er EO lederen tydelig på at det må gjøres tiltak for elevene som er rammet av streiken.

– Det viktigste er kunnskap og at elevene har de riktige forutsetningene for å kunne gå videre i sitt skoleløp. At det kommer til å bli tilpasset tror jeg er det viktigste, men tiltakene som kommer må være kunnskapsbaserte, sier Husby.

Komprimerer pensum

EO lederen mener det er viktig å være i dialog med både lærere og elever for å finne ut hva som er best for hver enkelt skole.

Ved Kvaløysletta har de enda ikke lagt en plan for undervisningen, men rektor Arntsen forteller at de sammen med lærerne skal finne ut hva som er beste løsning.

Lise Arntzen, rektor ved Kvaløysletta skole, forteller at de skal se på løsninger for å ta igjen tapt pensum. Foto: Marita Andersen / NRK

– Vi se om vi kan komprimere ting, og se på årsplanen og hva vi må prioritere slik at elevene i størst mulig grad får den undervisningen de skal ha, forteller rektoren.

Spent på eksamen

– Vi håper det vil legges mer tid til læring og mindre opp til vurdering, sier Husby.

Han forteller at EO har bedt om en risikovurdering for eksamen, fordi de vil vite hva som er risikoen med å gjennomføre eksamen som planlagt og hvordan den best kan gjennomføres i år.

Elevene ved Kvaløysletta skole hadde første skoledag i dag. Foto: Marita Andersen / NRK

Rektor Arntzen forteller at 10.-klassingene ved skolen er spent på hvordan eksamen blir.

– Nå er skolene rammet veldig ulikt, både mellom skolene og innad. Hvordan det blir med eksamen er nå løftet opp til øverste hold, og noe kunnskapsdepartementet må se nærmere på, sier rektoren.

Men kunnskapsdepartementet har allerede bestemt seg. Kunnskapsminister Tonje Brenna svare følgende på e-post da NRK spurte om det ville bli endringer i eksamen:

«Jeg har ingen planer om å avlyse eksamen. Eksamen er en viktig del av sluttvurderingen for norske elever.»