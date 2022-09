«Jeg melder meg herved ut av partiet med umiddelbar virkning. Som lærer er det nå umulig for meg å fortsette å være medlem av partiet jeg har stemt på i alle valg – både lokalt og nasjonalt – siden jeg fikk stemmerett.»

Det skriver Christoffer Hansen som er lærer ved Charlottenlund ungdomsskole i Trondheim. Innlegget la han ut på Facebook tirsdag kveld – like etter regjeringen valgte å stoppe lærerstreiken med tvungen lønnsnemnd.

At mitt Arbeiderparti – partiet for arbeidere og vanlige folk – tar arbeidsgivers parti i denne konflikten er for meg totalt uforståelig. Christoffer Hansen / Facebook-innlegg

Streiken har vart siden juni, med gradvise uttak. Da den ble avsluttet var over 8000 lærere tatt ut i streik.

Mange elever har mistet 30 skoledager som følge av streiken.

Et løftebrudd

Onsdag sendte også Agnes Matre utmeldinga si til Arbeiderpartiet.

– Jeg sendte melding i dag tidlig. De lovte å satse på lærerne. Så dette er for meg et slags løftebrudd, sier Matre, som er lærer og tillitsvalgt ved Hauge skole i Haugesund.

Løftebrudd var det hun oppga som årsak for utmeldinga.

– Jeg fikk til svar at utmeldinga var registrert, og at de hadde notert årsaken.

Matre sier det er fint å være tilbake i klasserommet, men at mange i lærerkollegiet har valgt å markere dagen med klesvalg.

– Vi går kledd i svart her på skolen i dag, sier hun.

Hansen fra Trondheim har ikke selv vært tatt ut i streik. Men det gjør han ikke mindre fortvilet.

Han mener regjeringens håndtering forsterker opplevelsen av ikke å bli verdsatt.

– Det jeg er mest forbannet over er at ei Arbeiderparti-regjering går til dette skrittet – i en konflikt jeg mener er lovlig.

Selv har Hansen totalt ti år som medlem i partiet. At han ikke oppnår stort ved å melde seg ut, legger han ikke skjul på.

– For min del handler det om å markere at nå er det nok. Jeg synes ikke Ap har gjort nok for lærerne de heller, og jeg synes generelt at de har beveget seg mer og mer bort fra vanlige folk.

Bildet er tatt under ei streikemarkering i Trondheim. Foto: Eivind Aabakken

– Tynt grunnlag

Trondheimslæreren beskriver grunnlaget for å avslutte streiken som tynt.

– Det er ikke noen interesse for de sårbare elevene til vanlig – det er den ene biten av det. Den andre er lønnsbiten – vi har tapt kjøpekraft hvert år. Vi føler egentlig ikke at vi er verdt veldig mye, sier Hansen.

– Hva tenker du om hvordan elevene har blitt påvirket av streiken?

– Jeg tror elevene det er snakk om har mye av de samme problemene i hverdagen ellers også. For noen er det å være isolert hjemme en forverring av situasjonen – jeg er ikke blind for det. Men jeg mener det burde blitt løst på en annen måte. Det er litt ansvar som hviler på foreldrene også.

I innlegget skriver han at han forventer at Arbeiderpartiet umiddelbart setter av penger til at lærere får etterutdanning i psykologi.

«Siden regjeringen nå har vurdert jobben vår som så viktig for elevers psykisk helse at de går til det skrittet og blander seg inn i en lovlig arbeidskonflikt og avslutte den med tvungen lønnsnemd.»

– Hva burde blitt gjort – når partene har prøvd så lenge uten å komme til enighet?

– Jeg synes regjeringen burde tatt initiatv. De burde kommet på banen med ei løsning, i stedet for å ty til tvungen lønnsnemnd etter press fra omverden, sier Hansen.

En jobb å gjøre

Ungdomsskolelæreren vil ikke bare melde seg ut av Ap – han vurderer også å slutte i jobben. Og han er langt fra alene ifølge ham selv.

– Det er mye sinne hos folk nå. Jeg kunne i alle fall ramset opp 10-15 lærere på min jobb som nå vurderer å skifte jobb.

– I framtida er det en jobb å gjøre, spesielt for statlige myndigheter. Det har heldigvis Tonje Brenna erkjent i dag også.

Trondheim kommune mister nå en dedikert lærer som har gledet seg til å gå på jobb i 16 år så snart jeg får meg en annen jobb. Christoffer Hansen / Facebook-innlegg

Onsdag morgen sa kunnskapsminister Tonje Brenna at jobben med å gjenreise tilliten er enorm.

– Både mellom politikere på alle nivå og lærerne, men også at hele systemet vårt, fra skoleeier til stat, til det enkelte klasserom skal fungere i felleskap

– Og jeg tror heller ikke vi skal underslå hvor krevende det er å være lærer. Jeg tror det har blitt mer krevende de siste årene. Derfor er det flere ting vi er i gang med – både det som handler om hvilke krav som stilles til lærerne utenfra, også mener jeg at vi må se på hva er det som gjør at det har blitt mindre bra for lærere å stå i klasserommet.

Begeret er fullt og motivasjonen for å gjøre en jobb for skoleeier og stat er på bunn. Christoffer Hansen / Facebook-innlegg

– En sorgens dag

Geir Tangen på Håvåsen skole i Haugesund har vært i streik siden første skoledag etter sommerferien.

Han karakteriserer det som «bekmørkt» å komme tilbake på jobb etter tvungen lønnsnemnd.

– Det er svart, det er tungt, det er frustrerende. Dette er en mørk og sorgens dag for skole-Norge, sier han.

Geir Tangen er lærer ved Håvåsen ungdomsskole i Haugesund. Foto: Håkon Mannsåker / NRK

For Tangen, som for øvrig er gift med Matre, har lærerstreiken handla om lønn, men den har også handla om skolekvaliteten.

– Når vi mangler sykepleiere, setter vi ikke inn sykepleiere uten sykepleierutdanning. Når du mangler en tannlege, kan du ikke sette inn en bilmekaniker. Det kan du i norsk skole, sier han.

Konflikten mellom lærerne og KS er ikke løst, påpeker han.

– Problemene i norsk skole er akkurat like store i dag som de var i går. Eneste forskjellen er at læreren står i klasserommet igjen.

Men Tangen får klump i halsen når han snakker om å treffe elevene igjen.

– Jeg har ingen problemer med å gå inn med et stort smil og møte dem med varme. Og varmen er oppriktig. Men tålmodheten med min arbeidsgiver er helt på null.