Mange menn sliter med å finne en ny mening med livet når de går av med pensjon.

Det kan man se på selvmordsstatistikken. Her er menn over 80 år sterkt representert, viser statistikk fra FHI.

Tallene for menn over 75 år viser at per 100.000 tar 22 personer livet sitt. For kvinner er det fem. Det er altså over fire ganger flere.

Einar Kildal er en av flere pensjonister som kjører mat rundt om i Alta for frivilligsentralen. Dette har han gjort i 10 år. Frivillig arbeid har holdt han aktiv.

– Jeg begynte en del år før jeg ble pensjonert å tenke at jeg må finne på noe, slik at pensjonisttilværelsen ikke ble en brå overgang.

Han har inntrykk av at noen ønsker å slappe av etter at de har blitt pensjonister.

– De har kanskje jobbet til de er 67 år og er sliten.

Det passet derimot ikke for 72-åringen i Alta.

– Jeg hadde lyst til å være aktiv, sier Kildal.

Dette har Einar gjort i ti år, men stadig dukker det opp nye navn og adresser han må forholde seg til. Foto: Jo Hermstad Tronsen / NRK

Forfaller i pensjonisttilværelsen

Flere pensjonerte menn ender opp med å bli passiv og ensomme i pensjonisttilværelsen. Det fører med seg dramatiske konsekvenser, mener Are Saastad fra Reform, som er et ressurssenter for menn.

– Det er mange menn som forfaller når de blir pensjonister. Det gir en dyster statistikk, som viser et høyt antall menn over 80 år som tar livet sitt.

Der kvinner tar mindre selvmord jo eldre de blir, er det motsatt for menn.

Ifølge Saastad er dette et symptom på at menn sliter med å finne mening med livet i det de blir pensjonister.

– For mange menn er jobben og karrieren en stor del av deres identitet. Når arbeidslivet er over kan det bli veldig tungt for noen.

Are Saastad fra Reform er kandidat for å sitte i mannsutvalget som skal se på menns rettigheter. Her må det flere ressurser på banen mener han. Foto: Anna Rydland Nærum / NRK

Møter nye folk

Da Einar Kildal ble pensjonist var det viktig å holde på det sosiale livet.

– Mange av vennene fra hjemplassen har over tiden flyttet vekk eller blitt borte.

Ved å kjøre rundt med mat i Alta får Kildal en ny arena å møte folk på, noe han ser fram til hver 6. uke når det er hans tur.

– Ved å kjøre rundt med mat så møter jeg stadig nye folk. Vi blir nødvendigvis ikke bestevenner, men det kan være vi møtes på butikken og så sier vi kanskje hei.

Man må slå av en prat med de man leverer til, men maten skal holdes, og leveres varm poengterer Kildal. Foto: Jo Hermstad Tronsen / NRK

Bør legge opp til kjønnsdifferensiering

Fagrådgiver i eldrefeltet i Røde Kors, Kaia Vedlog Kveen mener det er viktig at man differensierer hva kvinner og menn liker å gjøre, og at de nødvendigvis ikke har samme preferanser, noe det ofte er lagt opp til for frivillig arbeid.

Menn liker ofte å gjøre noe, mens kvinner liker å ta vare på andre, eller prate over en kaffe.

– Vi har et overveldende flertall kvinner som jobber frivillig, derfor jobbes det med å få inn flere menn i frivilligheten, sier Vedlog Kveen.

Hun mener damer er flinkere til å aktivisere seg selv enn det menn er.

– Derfor er det viktig at flere menn blir med, for de kan bidra.

Kaia Vedlog Kveen fra Røde Kors, hun savner flere menn i frivilligheten. Hun mener aktiviteten bør tilrettelegges deretter. Foto: Røde Kors

Ifølge Vedlog Kveen er det ikke nødvendigvis aktiviteten som er det viktigste, men at man lokker inn mennene så de kan prate sammen.

– Aktivitetene kan føre til den viktige praten som alle trenger. Det er viktig å kunne prate med noen om hvordan man egentlig har det.

– Derfor bør vi bli flinkere til å legge opp til at flere menn kan delta i frivilligheten.

Må ta problemet på alvor

Saastad er enig i at det er viktig å differensiere passende aktiviteter for pensjonerte kvinner og menn.

Han mener det er på tide at pensjonerte menns problemer må bli tatt på alvor.

– En miks av innsats fra offentligheten og de frivillige er noe av det som må til. Det må forskes mer, og tiltak som virker, sier Saastad og presiserer:

– Det kan innebære handlingsplaner, veiledere for tjenesteapparatet, og ikke minst tilpassete tilbud for menn på eldresenter.