Dyretragedien i Troms: – Man ser ikke virkeligheten før det er for sent

Bonden er muntlig orientert om at det blir sendt et varsel om å avvikle gårdsdriften.

I henhold til forvaltningsloven får bonden mulighet til å gi innspill og tilbakemelding på dette. Men det er satt en kort frist.

– Blir det avviklet så må de gjenlevende sauene bort fra gården. Enten slaktes, eller selges, sier seksjonssjef Hilde Haug i Mattilsynet.

Avmagrede dyr

Hilde Haug, seksjonssjef i Mattilsynet i region nord vil ikke spekulere på årsaken til dyretragedien, men beskriver hendelsen som svært alvorlig. Foto: Privat

Søndag kveld gikk alarmen. En person hadde sett inn i fjøset på en gård i Målselv kommune i Troms, og varslet den lokale veterinæren. Deretter ble politiet, helsevesen og Mattilsynet orientert.

Mandag morgen gikk de til aksjon. Etter en samtale med bonden tok de for seg fjøset. Sammen med krimteknikere fra politiet gikk seksjonssjefen i Mattilsynet inn fjøsdøren.

– Vi observerte både levende og døde dyr om hverandre. Det var relativt mange kadavre med ulike grader av forråtnelse, sier Haug.

Hun beskriver hendelsen som svært alvorlig.

– Vi valgte å avlive elleve sauer fordi vi oppfattet dem som totalt avmagret, sier Haug.

Noen på beite, noen i fjøs

Noen sauer var tynne, men ikke avmagret. Disse ble sluppet ut på et avgrenset beiteområde. Her var også 150 andre sauer, som også tilhørte bonden. De hadde vært på sommerbeite, og akkurat kommet ned fra fjellet.

Mattilsynet føler seg sikre på at dyrene døde av sult, men vil likevel ikke utelukke at andre faktorer som sykdom kan ha spilt inn.

– Vi har nå sendt ti kadaver til obduksjon, for å slå fast når de døde, og hvorfor, sier Haug.

Haug vil ikke spekulere på årsaken til at denne situasjonen har oppstått.

– Vi ser at dette er en fryktelig vanskelig situasjon å være oppe i. Vi var på tilsyn der i 2017, og da var det ikke slik som nå.

– Har det vondt

Ordfører Målselv, Bengt Magne Luneng Foto: Malin Straumsnes / NRK

Bonden ble mandag pågrepet og avhørt, men ble sluppet fri etterpå. Ordfører i Målselv, Bengt Magne Luneng, sier at mannen har det vondt.

– Dette er en forferdelig tragedie, for både dyr og mennesker, sier han.

Målselv sau og geit har tirsdag besøkt bonden, som beskrives som «helt nedenfor». Georg Hegstad, leder av Målselv sau og geit, mener tragedien kan ha kommet snikende.

– Jeg tror rett og slett man blir litt handlingslammet. Man går oppi det daglig, og så ser man ikke virkeligheten før det er for sent. Så prøver man kanskje å dekke over det så godt som man kan, og til slutt går det ikke an lenger, sier han.

Politioverbetjent i Midt-Troms lensmannsdistrikt, Geir Lofthus forteller at de nå vurderer om de skal ta ut siktelse. Foto: Malin Straumsnes / NRK

Vurderer siktelse

Politiet har tirsdag hatt et møte for å planlegge hvordan de skal gå videre i saken.

– Vi skal gjennomføre en rekke avhør for å kartlegge hva som har skjedd. Vi setter ekstra ressurser på dette, sier politioverbetjent ved Midt-Troms lensmannsdistrikt, Geir Lofthus.

Videre vil politiet ta stilling til om de skal ta ut siktelse mot bonden. Politiet etterforsker om det foreligger brudd på dyrevelferdsloven.

– Det er altfor tidlig i etterforskningsfasen til å konkludere hva som har skjedd her, og hva bakteppet er. Det må vi komme tilbake til, sier Lofthus.

Bonden har fått tilbud om hjelp fra kriseteam i Målselv.

– For Målselv kommune er det viktig å ivareta de menneskelige sidene i denne tragedien. Kommunen har derfor stilt alle nødvendige ressurser tilgjengelig for å sikre god ivaretakelse av dem som er berørt i saken, skriver rådmann Frode Skuggedal i ei pressemelding.