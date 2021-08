I løpet av sommeren har Helene Rafaelsen (18) og Linn (18) Løftingsmo funnet seg en ny hobby. Men det er verken e-sport eller håndball.

I stedet går det i sminke, glamorøse parykker og skandaløse antrekk. De er nemlig Harstads nyeste dragartister.

– Det er en morsom måte å uttrykke seg litt mer ekstremt på, og eksperimentere med sminke, hår og klær. Det er en artig form for kunst, sier Løftingsmo.

Linn Løftingsmo er opptatt av å bryte forventninger og normer som er satt til hvordan kvinner skal se ut og være. Foto: Trygve Grønning / NRK

Kjønn og seksualitet

I dragshow er det fortsatt mest vanlig at menn kler seg ut som kvinner, eller at kvinner kler seg ut som menn – såkalte drag kings. Men for de to harstadjentene er skillelinjene mellom mann og kvinne noe de ønsker å røske litt opp i.

– I drag er jeg midt mellom mann og kvinne. Jeg kan godt bruke skjegg og bart, men det handler mer om å bryte normer og forventninger om kjønn og seksualitet, sier Løftingsmo.

Drag forbindes oftest med menn, som kler som ut som kvinner. Men nå har interessen spredt seg - på tvers av både kjønn - og alder. Du trenger javascript for å se video. Drag forbindes oftest med menn, som kler som ut som kvinner. Men nå har interessen spredt seg - på tvers av både kjønn - og alder.

I hverdagen bruker ikke jentene mye tid på sminke og klær, men gjennom drag-personlighetene «Vera Vodka» og «Bodila Tequila» får de anledning til å eksperimentere med dette.

– Det er gøy å utforske og uttrykke femininiteten sin på en annen måte. Jeg hadde aldri gått slik til vanlig, men det er gøy å kunne gjøre det av og til, sier Rafaelsen.

– Man uttrykker seg på en helt annen måte i drag, og tør å ta stor plass, sier hun.

GØY: Helene Rafaelsen synes drag er en morsom hobby hvor hun kan få utløp for sin kreativitet. Foto: Trygve Grønning / NRK

– Representerer noe nytt

Jens Martin Hartvedt Arvesen er også dragartist, og opprettet tidligere i år landets første draglinje ved folkehøgskolen i Ringsaker. Han mener artister som de to unge jentene representerer en mer moderne forståelse av dragkunst, hvor kjønnsforståelsen er mer flytende.

– En vanlig misoppfatning om drag er at man skal kle seg som det motsatte kjønn, forankret i en binær kjønnsforståelse. At drag innebærer at man «bytter» til det motsatte kjønn, sier han og fortsetter:

Hva er drag? Ekspandér faktaboks Drag er en kunstform hvor mennesker kler seg ut som motsatt/samme kjønn. Man overdriver og leker ofte med kjønnsstereotyper. De opptrer gjerne med både sang og dans, og har forskjellige roller. Ofte er seksuell oppførsel, satire og frekkhet viktig i de fleste rollene. Drag er noe man utøver og er ikke det samme som å være transkjønnet.

– Men nå som vi ser den ikke-binære forståelsen av kjønn vokse fram, så begynner det å løsne opp i den motsattheten.

Arvesenmener draguttrykket ser ut til å kunne romme mye mer blant den yngre generasjonen. Serier som «RuPauls Dragrace», men også norske Terje Schrøder og hans «Great Garlic Girls», har løftet drag ut av klubbene, hvor mindreårige ikke har hatt tilgang, forklarer han.

UTVIKLING: Jens Martin Hartvedt Arvesen forteller at dragforståelsen er i stadig utvikling, og er glad for at flere unge har omfavnet det. Foto: Karina Rønning

– Drag har nådd mainstreamen. Akkurat den serien vektlegger jo talent og håndarbeid i form av sying, som kanskje er stuerent på en annen måte. Det blir en sunn hobby som man kan dyrke som en fritidsaktivitet.

Må ha selvtillit

Som Linn og Helene hadde de neppe turt å stå på scenen på et utsolgt studentersamfunn, men som «Vera Vodka» og «Bodila Tequila» er ikke det noe problem. Lørdag gjorde de nettopp det, og køen for arrangementet strakk seg langt nedover gata.

– Man må ha mye selvtillit for å gå slik ut i offentlighet, man er jo litt klovn og ser litt dum ut. Men når man tar på seg sminke og fult antrekk så følger det en selvtillit med det, som man ikke har til vanlig, sier Løftingsmo.

Så langt har de nesten kun fått positive tilbakemeldinger på sin nye hobby, til tross for at enkelte kaster et ekstra blikk.

Jentene er ikke så opptatt av sminke og klær til vanlig, men med drag får de muligheten til å eksperimentere.

– Det er jo med god grunn at folk ser litt ekstra. Vi ser jo ikke helt normal ut når vi går i drag i offentligheten, men alt i alt har det nesten kun vært positiv respons, sier Rafaelsen.

De har også fått god støtte fra familie og venner.

– De synes det bare er gøy at jeg gjør det jeg vil gjøre, og ikke bryr meg så mye om hva andre tenker, sier Rafaelsen.

Ønsker seg et større miljø

At drag har blitt mainstream ble raskt tydelig for den som så køa utenfor studenthuset DRIV i Tromsø i helgen. Det var langt ifra bare et rent nisjepublikum som sto i køa utenfor konsertlokalet.

SELVTILLITSBOOST: «Vera Vodka» og «Bodila Tequila» ble møtt med trampeklapp fra hylende fans da de gikk på scenen i Tromsø. Det ga mersmak. Foto: Knut Anders Finnset

Lørdag sto også Jaran Skardal på DRIV-scenen som Monetta Leone. Han har holdt på med drag i Harstad en god stund, og er glad for at flere nå følger i hans fotspor.

– Jeg er skikkelig stolt over dem, og glad for at de tør å gjøre det. Nå er vi flere her i Harstad, og det blir lettere å vise folk hva dette handler om, sier Skardal.