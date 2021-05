Til høsten starter Norges første utdanning innen drag.

Mannen bak er Jens Martin Hartvedt Arvesen. Han har mange års bakgrunn som dragartist, med artistnavnet «Cassie Brødskive».

Nå vil han lære bort alt han kan som lærer på den unike linja på Arbeiderbevegelsens folkehøgskole Ringsaker.

IKKE REDD: Jens Martin Hartvedt Arvesen forventer reaksjoner på den nye linjen, og at noen vil synes det er kontroversielt. Foto: Karina Rønning

– På draglinja lærer man å opptre og stå på en scene. Å utvikle konseptet sitt. Og så vil man lære å kle seg ut, sminke seg, style parykk og sy kostymer, sier han.

Han vil også slå et slag for åpenhet og toleranse.

– Man vil lære hva drag egentlig er, og hva det har vært og kan bety. Historien, og litt om andre kunsttradisjoner også.

NRK forklarer Hva er drag? Bla videre Drag er et midlertidig skifte av kjønnsuttrykk, altså å opptre som et annet kjønn. En kvinne som opptrer som mann kalles dragking og en mann som opptrer som kvinne kalles dragqueen. Drag knytter seg i stor grad til LHBT-miljøet. Norges mest kjente drag-artist er Terje Schrøder. I Eurovision har drag fått mye oppmerksomhet. Conchita Wurst vant konkurransen i 2014 iført kjole og skjegg. Dragartist Jens Martin Hartvedt Arvesen står i spissen for Norges første dragutdanning. Forrige kort Neste kort

Elev vil hjelpe andre

Flere ungdommer synes dette er spennende og skolen har allerede fått flere påmeldinger.

En av elevene som skal starte på linja er Mads Aadahl Togstad. Han elsker drag, og sier det er viktig for ham.

GLEDER SEG: Mads Aadahl Togstad Foto: privat

– Man kan bli en helt annen person, men også vise sin indre feminine side. Det liker jeg veldig godt med drag.

Han håper at et år på denne linjen vil bidra til utvikling for både ham og andre.

– Jeg vil gå på denne skolen for å lære mye nytt om drag, sånn at jeg kan bli en bedre drag queen. Men jeg har også lyst til å hjelpe andre som vil prøve seg i dragverdenen.

– Vil gjøre Norge rikere

Drag er tett knyttet til LHBT-miljøet, og har blant annet fått mye oppmerksomhet i Eurovision Song Contest og i den amerikanske Tv-serien RuPaul's Drag Race.

Lege og sexolog Esben Esther Pirelli Benestad mener at en draglinje på en norsk skole er viktig for å vise mangfold i samfunnet.

GLAD: Esben Esther Pirelli Benestad jubler over det nye tilbudet ved folkehøgskolen og mener det vil gjøre Norge til et rikere land. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Jeg syns dette er kjempefint. Det er viktig å få en anerkjennelse også for drag, som har vært litt et undergrunnsfenomen. Så jeg sier hurra for den folkehøgskolen.

Og Benestad legger til:

– Nå blir det bedre plass i Norge. Nå blir det bedre plass til fargene. Og det vil gjøre Norge rikere.

Forberedt på hets

Jens Martin fikk ideen om å lage draglinjen, da han gjorde en dragopptreden på folkehøgskole som arrangerte pride. Han så da et potensial for å skape noe enda større.

Men han forventer å møte motstand fra folk som ikke deler hans kjærlighet for draguniverset og det sceneuttrykket.

OPPTREDEN: Her opptrer Jens Martin Hartvedt Arvesen sammen med Remi Johansen Hovda og Katinka Steensgaard i forestillingen Dusk To Dawn. Han er forberedt på sterke reaksjoner i forbindelse med ny draglinje. Foto: Ksenia Novikova / NRK

– Jeg er ikke redd for hets, men jeg er forberedt på det. Jeg mener jo drag er et kunstmedium som kan fungere i mange ulike sammenhenger. Så jeg syns ikke det er noe galt eller kontroversielt med det.

Men han legger til:

– Det vil nok være noen litt mer konservative miljøer som vil ha noen fordommer.

Elev: – Starten på noe stort

Den nye linjen vil ha cirka 10 elever, og er åpen for alle, uansett om man har erfaring med drag eller ikke.

Jens Martin håper utdanningen gjør at elevene kommer mer i kontakt med seg selv.

– Hvis de kommer fra et hjem som er konservativt, får de muligheten til å uttrykke seg slik de vil. Og hvis de har følt seg undertrykket, så kanskje de vil føle seg friere.

Han håper linjen vil skape ringvirkninger.

– Jeg tror dette vil være et tilskudd til dragmiljøet, dragfeltet, som er veldig viktig. Og at de som driver med drag kan videreformidle det de kan.

Elev Amandus Furuvold håper det vil bli et minnerikt år på folkehøgskolen, med mange søkere og god kompetanse.

– Jeg håper det blir morsomt og starten på noe stort. Jeg har tro på at dette blir en suksess, både i år og mange år fremover.