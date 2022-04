Nå kan man bli dømt for medvirkning til promillekjøring

Det var i etterkant av en dødsulykke i Rossfjord i Senja i 2019 at tre personer ble tiltalt for medvirkning til promillekjøring.

De satt på en i en bil der sjåføren hadde drukket alkohol, men nektet straffskyld. To av passasjerene hadde forlatt bilen da ulykken skjedde.

I Nord-Troms tingrett ble de frikjent, men politiet anket saken til Hålogaland lagmannsrett.

Her ble de dømt. De tre anket til Høyesterett, som nå har nektet ankene å bli fremmet. Dermed blir lagmannsrettens dom stående.

Sjåføren ble dømt for både uaktsomt drap og promillekjøring i tingretten, dette ble ikke anket.

Minnelys ble satt opp etter dødsulykken. Foto: Arild Moe / NRK

Ny rettspraksis

– Dette er første gang Høyesterett har behandlet spørsmålet om medvirkning til ruspåvirket kjøring, etter at bestemmelsen kom inn i straffeloven i 2015, sier politiadvokat Hanne Simonsen i Troms politidistrikt.

Lagmannsretten fant det bevist at passasjerene i bilen ble enige med sjåføren om at de skulle kjøre hjem fra fest.

Denne avtalen fulgte de så opp ved å sette seg inn i bilen, og la sjåføren – som de i det minste burde vite var alkoholpåvirket – kjøre bilen.

Passasjerene anket altså til Høyesterett, og mente blant annet at lagmannsretten stilte for små krav til hva som er å anse som straffbar medvirkning til promillekjøring.

Passasjerene mente de i realiteten ble dømt kun fordi de var passasjerer.

Høyesteretts ankeutvalg avviser imidlertid dette, og uttaler at det sentrale er kombinasjonen av felles enighet om kjøringen på forhånd, og at denne enigheten faktisk ble fulgt opp ved at alle ble med på bilturen.

– På denne måten har passasjerene psykisk medvirket til promillekjøringen. De er åpenbart ikke dømt bare fordi de var passasjerer, sier Høyesterett, og slår fast at ankene klart ikke kan føre fram, understreker Simonsen fra avgjørelsen.

Bilen havnet utfor veien i denne svingen og en passasjer døde. Dette bildet blir brukt som bevismateriale under rettssaken etter dødsulykka i Rossfjordstraumen. Foto: Politiet

Samtlige var beruset

Det var i de tidlige morgentimene søndag 15. desember i 2019 at ulykka skjedde i bygda Rossfjordstraumen i Senja kommune.

Etter et julebord og påfølgende nachspiel satte fem personer seg i bilen for å kjøre hjem.

Samtlige var berusa, inkludert sjåføren i 20-åra. Sjåføren kjørte først hjem eieren av bilen og hans samboer, og kjørte så i retning huset til de to siste passasjerene.

Sjåføren passerte imidlertid avkjørselen, og kjørte rett fram i en knapp sving. Bilen traff snøskavlen og rulla nedover mot fjæra.

En 52 år gammel kvinne havnet i klem under bilen som til slutt stoppa sidelengs i fjærkanten. Hun døde på stedet, mens samboeren pådro seg store skader.

Deler av saken opp i Høyesterett

Den ene passasjeren var også eier av bilen, og han mener at han ikke kan dømmes for både å ha overlatt bilen til en ruspåvirket sjåfør og for medvirkning til promillekjøring.

Høyesteretts ankeutvalg tillater denne delen av anken fremmet, og saken kommer derfor til behandling i Høyesterett på et senere tidspunkt.