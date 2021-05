Fire kan bli dømt etter dødsulykke – bare to av dem satt i ulykkesbilen

Det var i de tidlige morgentimene søndag 15. desember i 2019 at den fatale ulykka skjedde i den lille bygda Rossfjordstraumen i Senja kommune.

Etter et julebord og påfølgende nachspiel satte fem personer seg i bilen for å kjøre hjem til Rossfjordstraumen. Samtlige var berusa, inkludert sjåføren i 20-åra. Sjåføren kjørte først hjem eieren av bilen og hans samboer, og kjørte så i retning huset til de to siste passasjerene.

Sjåføren passerte imidlertid avkjørselen, og kjørte rett fram i en knapp sving. Bilen traff snøskavlen og rulla nedover mot fjæra. Kvinna havna i klem under bilen som til slutt stoppa sidelengs i fjærkanten. Hun døde på stedet, mens ektemannen pådro seg store skader.

Sjåføren kom fysisk uskadd fra ulykka. Rundt to timer senere ble det tatt blodprøve av sjåføren, som på det tidspunktet hadde en promille på 1,33.

Bilen havnet utfor veien i denne svingen og en passasjer døde. Dette bildet blir brukt som bevismateriale under rettssaken etter dødsulykka i Rossfjordstraumen. Foto: Politiet

Ett og et halvt år senere stiller han nå i Nord-Troms og Senja tingrett, tiltalt for å ha forvoldt en annens død. Han erkjenner delvis straffskyld. De tre andre som satt i bilen både før og under ulykka er også tiltalt. Disse erkjenner ikke straffskyld etter tiltalen.

De tre er ikke tiltalt for utfallet av ulykka, men for forholdene knytta til kjøreturen.

På grunn av et forholdsvis nytt punkt i straffeloven, har det vært få lignende saker som dette i retten, hvor personer som ikke var direkte involvert i ulykka er tiltalt.

Straffbar medvirkning

For hvordan har det seg at både sjåføren og de tre passasjerene er tiltalt i denne saken? To av dem var ikke i bilen da ulykka skjedde engang.

Medvirkning til blant anna promillekjøring ble gjort straffbart så sent som i 2015. Da trådte den nyeste delen av straffeloven i kraft, og her er det lagt til en paragraf som omhandler medvirkning.

Det vil si at man som passasjer i en bil der sjåføren er berusa, kan bli tiltalt for å ha medvirka til promillekjøring.

Dette betyr paragrafen om medvirkning Ekspandér faktaboks § 15. Medvirkning: Et straffebud rammer også den som medvirker til overtredelsen, når ikke annet er bestemt. Det prinsipielle utgangspunktet for medvirkningsansvar ble snudd om i straffeloven 2005 §15. Bestemmelsen slår fast at medvirkning er straffbart. Et straffebrudd rammer også den som medvirker til at straffebrudd brytes, med mindre noe annet er bestemt. Om flere er involvert, skal det tas en individuell vurdering av den enkelte deltaker. Forsøk på medvirkning straffes etter de samme regler som forsøk på den fullbyrdete straffbare handling. Kilde: lovdata.no



– Siden det bare er fem år siden dette trådte i kraft, er det begrensa med andre saker å sammenligne med, sa aktor Hanne Simonsen under rettens første dag.

Dette er de tiltalt for: Ekspandér faktaboks Sjåføren er en mann i 20-årene som er tiltalt for å uaktsomt ha forvoldt en annens død, for å ha kjørt i ruspåvirka tilstand og for å ikke ha opptrådt hensynsfullt i trafikken. På rettens første dag erkjente mannen straffskyld på alle punkter. Han risikerer seks år i fengsel. Den andre tiltalte er den avdøde kvinnas ektemann. Mannen i 50-årene er tiltalt for å ha medvirket til at sjåføren kjørte bil mens han var påvirka av alkohol. Mannen erkjenner ikke straffskyld. Tiltalte retter også et erstatningskrav mot sjåføren for tap av sin ektefelle. Den tredje tiltalte eier ulykkesbilen og var selv passasjer. Mannen og hans samboer ble satt av ved sitt hjem og var ikke i bilen på ulykkestidspunktet. Mannen er tiltalt både for å ha medvirket til at sjåføren kjørte bil mens han var påvirka av alkohol, og for å ha latt han bruke bilen uten å forvisse seg om at sjåføren fylte vilkårene for å føre den. Heller ikke han erkjenner straffskyld. Den fjerde tiltalte er bileierens samboer. Kvinna i 30-årene deltok på julebordet og på nachspielet, og var passasjer i bilen fram til hun ble satt av ved sitt hjem sammen med sin samboer. Også hun er tiltalt for å ha medvirket til at sjåføren kjørte bil mens han var påvirka av alkohol. Hun erkjenner ikke straffskyld.



Alle de fire tiltalte risikerer tap av førerrett om de blir kjent skyldig. Rettssaken foregår i Nord-Troms og Senja tingrett på Finnsnes over fem dager.

Olav Eriksen er forsvarer til ektemannen til den avdøde kvinna, mens Iselin Jeanette Kiil er bistandsadvokat og representerer de to barna som mista sin mor i ulykka. Foto: Malin Straumsnes / NRK

Sjåføren: – Et dårlig valg

Rettssakens første dag gikk i stor grad til sjåførens forklaring av hva som skjedde i forkant av ulykka. Fra utdelinga av drikkebonger på selve julebordet til hvor mye alkohol han drakk på nachspielet, alt ble fortalt i detalj. Til tider var tiltalte tydelig berørt.

– Jeg vet ikke hvorfor jeg kjørte. Jeg kan ikke si noe anna enn at det var et dårlig valg, sa tiltalte i retten da aktor spurte hvorfor akkurat han skulle kjøre de andre hjem.

Han mener å huske at eieren av bilen sa hvor han kunne finne nøkkelen. Deretter gikk han for å starte bilen. Da de så skulle kjøre, satte han seg på førersida. Ingen skal ha reagert på det.

Ett av spørsmålene som retten må avklare, er hvorvidt passasjerene visste at sjåføren var berusa.

Sjåføren ga uttrykk for at han reagerer på at de andre tiltalte mener de ikke visste at han hadde promille. Via avhørsprotokoller og media har han lest at de oppfattet han som edru.

– Jeg er villig til å ta straffa mi og være ærlig hele veien, så føler jeg at de andre prøver å legge enda mer skyld på meg, sa tiltalte under forklaringa.

Han hevdet at han ikke hadde skjult for noen at han drakk alkohol på julebordet og etterpåfesten.

Forsvareren til den avdødes ektemann, advokat Olav Eriksen, stilte spørsmål ved hvor hyppig alkoholinntaket til sjåføren var den kvelden. Han viste til at avdødes ektemann hadde en promille som var dobbelt så høy som sjåførens.

– Påtalemyndigheten mener de har visst at han var påvirka. Så er det opp til retten å avgjøre ut ifra bevisene som legges fram, sier aktor Hanne Simonsen til NRK.

Bjørn Morten Litveit Hansen er den tiltalte sjåførens forsvarer. Foto: Malin Straumsnes / NRK

Sjåførens forsvarer, advokat Bjørn Morten Litveit Hansen, sier hans klient syns det er godt å ha kommet videre i prosessen.

– Jeg opplevde at han ga en god og oppriktig forklaring. Han har ikke på noe tidspunkt lagt skjul på noe fra hendelsen, sier Hansen.

Han har ikke innkalt noen vitner fordi aktoratet har innkalt mange av de samme vitnene de ville brukt.

Aktoratet har innkalt elleve vitner til å forklare seg. Retten vil også gjøre en befaring på ulykkesstedet.