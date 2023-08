UNN-direktøren: – Vi er veldig lei oss og beklager sterkt

– Vi er veldig lei oss for, og beklager sterkt den tragiske hendelsen, og det denne familien har opplevd.

Det sier direktør ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Anita Schumacher.

NRK møter Schumacher på hennes kontor sammen med avdelingsleder på Kvinneklinikken, Ingard Nilsen.

Det var i sommer at et barn døde uventet under en fødsel på sykehuset. Sykehuset opplyste at hendelsen skjedde i slutten av juli i år, som var en hektisk periode på fødeavdelinga.

Sykehuset vil ikke kommentere hva det var som skjedde da barnet døde, både av taushetsplikt og av hensyn til de etterlatte.

Sykehuset har tidligere sagt at det ikke er mulig å fastslå om dødsfallet kan settes i sammenheng med den travle perioden på fødeavdelingen.

Statsforvalteren gransker nå saken. Sykehuset meldte om hendelsen til Helsetilsynet.

Der kom det, ifølge VG, frem at sykehuset hadde kapasitetsutfordringer, noe som kan ha vært en medvirkende årsak til at det tok lengre tid å få fødselen i gang.

Sykehuset har også meldt dødsfallet til politiet, som bekrefter at de har fått melding om hendelsen.

Schumacher sier at de nå jobber med å gå igjennom den konkrete hendelsen.

– De vurderingene som ble gjort underveis og se om det er ting vi kunne gjort bedre, for å lære av det til neste gang. I tillegg til den granskingen som nå statsforvalter har satt i gang, etter varsel fra oss, sier hun.

Andre sykehus kunne ikke frigi personell

Sjefen ved Kvinneklikken forteller nå om situasjonen i de hektiske sommerdagene på fødeavdelingen.

De hadde planlagt om lag 130 fødsler i juli. Det totale antallet fødsler kom på 136.

– Det er jo slik at noen føder før termin, det kan være fra uke 37. Noen føder etter termin. Det kan være oppe i uke 42.

– Vi har en variasjon som er ganske stor på over en måned, fem uker. Om de kommer på en torsdag eller søndag, om de kommer kl. 2 eller kl. 4, det er ikke mulig å beregne, sier avdelingslederen.

Ingar Nilsen, avdelingsleder på Kvinneklinikken på UNN. Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Han sier at de prøvde å be om avlastning fra andre fødeavdelinger.

– Bodø hadde ikke kapasitet. Narvik hadde ikke kapasitet. Vi prøvde å få inn personell fra fødestuer og vi lyktes ikke med det. De hadde ingen å frigi.

Nilsen forteller at Narvik og Harstad bytter på å ha fødeavdelingen åpen. De har fire uker hver, hver sommer.

Da de trengte hjelp, var det Narvik som var åpen.

Ni, ti fødsler om dagen i fire dager

Det var spesielt fire dager i juli som var spesielt hektiske. De fire dagene var det ni og ti fødsler på avdelingen i Tromsø.

– Fødslene ble spredt noe utover dagen, men det medførte ganske heftige dager for dem som jobber på føden.

– Vi fikk ikke gitt den oppfølgingen og støtten som vi normalt som vil og har forventning om å gi de fødende. Den type opphopning er vanskelig å forutse og vi klarer ikke å gi den gode omsorgen som vi ønsker, sier Nilsen.

– Hva er det dere ikke klarer?

– Denne tilstedeværelsen for eksempel. Selv om den er medisinsk forsvarlig, så kan den være mangelfull. Spesielt i barseltiden er det mange spørsmål og usikkerhetsmomenter og vi får ikke gitt den tryggheten som vi egentlig ønsker å gi.

Avdelingslederen sier at det i sommer ble født 4,5 barn i gjennomsnitt. På årsbasis fødes det i gjennomsnitt 3,5 barn.

Direktør på UNN beklager også til dem som var på fødeavdelingen i en periode med kapasitetsutfordringer.

Hun sier at de verken klarte å møte egne eller de som fødte sine forventninger når det gjaldt god oppfølging og omsorg, da det var på sitt travleste.

– Samtidig er det viktig for meg å understreke at våre ansatte, som også hadde denne ekstra belastningen, gjorde en kjempejobb med gode vurderinger og gode prioriteringer. All honnør til dem, sier Schumacher.