Undersøker barnedødsfall på UNN

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) opplyser i ei pressemelding at et barn døde uventet i forbindelse med fødsel i svangerskapsuke 42 på sykehuset for få uker siden.

Helseforetaket opplyser videre at Helsetilsynet har sendt saken videre til statsforvalteren som skal undersøke hvordan saken skal følges opp videre.

UNN opplyser videre at hendelsen skjedde i uke 30, som var en hektisk periode på fødeavdelinga.

– Tragisk hendelse

Sykehuset skriver videre at det så langt ikke er mulig å fastslå om dødsfallet kan settes i sammenheng med det travle perioden.

UNN har selv meldt saken til Helsetilsynet og politi.

– Dette er først og fremst en tragisk hendelse for familien og andre involverte. Vi gjennomgår saken grundig, men ønsker å avvente Statsforvalterens endelige konklusjon før vi eventuelt uttaler oss ytterligere, sier avdelingsleder Ingard Nilsen ved Kvinneklinikken på UNN.

Mange klager

11. august kunne NRK fortelle at Pasientombudet har mottatt flere klager knyttet til fødsler på Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) så langt i år enn i hele fjor. Siden 2016 skal antall klager ha vært svakt stigende.

– Ett av temaene som blir tatt opp i klagene er manglende oppfølging under og etter fødsel, sa pasientombud Odd Arvid Ryan.

Han opplyste at han venter flere klager etter sommeren, og ønsker at noe blir gjort for å endre den økende klagetrenden.

– Vi har gitt anbefalinger til ledelsen som går på grunnbemanning, lokaliteter og fremskriving av fødsler, sa Ryan til NRK.

Seksjonsleder ved Føde- og barselavdelinga på UNN, Anita Linnerud-Vågeng, opplyste at de har iverksatt flere tiltak for å sikre trygge fødsler.

– Vi ser det er vanskelig å få nok jordmødre. Derfor har vi oppretta utdanningsstillinga for å få utdanne nok jordmødre i framtida, sa hun.