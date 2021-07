Dette blir helgens værvinner: Finn frem solkremen i nord

Endelig er sommeren kommet i nord.

Temperaturer opp mot 25 grader og strålende sol er hva folket lengst nord kan kose seg med i helga, ifølge meteorologene.

Statsmeteorolog Gunnar Noer bekrefter at værutsiktene her er betydelig bedre enn det har vært på en god stund.

– Det er veldig fint på vidda og nydelig vær i fjordstrøkene, sier Noer.

Helene Westgård Kristiansen koser seg i sommervarmen. Foto: Ine Eftestøl / NRK

På stranda Lathari i Alta er det allerede fullt av folk som vet å benytte seg av det – når sommeren har kommet aller lengst nord i landet.

– Det er så deilig at det føles som sommer! Og at vi kan sitte her og spise vannmelon og nyte livet! Og så kommer det så brått, det kan være kaldt den ene dagen og neste dag er det kokvarmt, sier Maria Øyen.

Badetemperaturene er foreløpig ikke veldig mye å skryte av, med det stopper ikke tiåringene Ella Bjørke Bjørnsen og Helene Westgård Kristiansen.

– Det aller beste med sommeren er å spise jordbær, være med venner og bade, sier Ella Bjørke Bjørnsen.

– Og det beste med å bade er at man kan gjøre triks og dykke, supplerer venninnen Helene Westgård Kristiansen.

På stranda Lathari i Alta koser folk seg i sommervarmen. Foto: Ine Eftestøl / NRK

– Husk solkrem og myggolje!

Det er gode utsikter til fine sommerdager i hele landsdelen denne helga.

– Jeg tror dette kommer til å bli en bra helg. Ta frem myggolja, for det kan bli litt insekter, sier meteorolog Gunnar Noer.

Det er lettskyet vær og sol i Bodø, og lite vind, med temperaturer opp mot 21 grader, både lørdag og søndag.

Sol blir det også i Tromsø, hvor det er meldt 20 grader på lørdag. Om innbyggerne i Nordens Paris ivrer etter enda høyere temperaturer, så trenger de ikke å vente til lenger enn tirsdag, for da vil temperaturen øke til 23 grader.

Det kan bli folksomt i Telegrafbukta i Tromsø denne helga. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix

Beveger vi oss lenger nord, til Nordlysbyen Alta, så har de 19 grader og sol i vente på lørdag og søndag. Her er det også ventet opp mot 26 grader i neste uke.

Drar du innom Karasjok og Kautokeino i helga så vil du kunne meske deg i temperaturer opp mot 25 grader. Blir du noen dager ut i neste uke, så vil også temperaturen her stige – opp mot hele 29 grader.

Langs kysten av Troms og Finnmark er det meldt om en liten økning i nordavind, noe som kan ta med seg skyer og litt kjøligere vær.

Ettermiddagsbyger i sør

Sør-Norge kan ved inngangen til helga forvente oppimot 25 til 30 grader. Det skyldes et høytrykk som tidligere har etablert seg over landsdelen.

Men et lavtrykk som kommer sigende inn fra sørøst, vil presse høytrykket nordover gjennom helga, noe som gjør at finværet forflytter seg nordover.

På tross av lavtrykket vil ikke temperaturene synke tilsvarende i sør. Men det vil bli økt luftfuktighet, med kraftige ettermiddagsbyger.

Det vil fortsatt være varmt og godt i Oslo, men det kan komme ettermiddagsbyger. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

I Oslo og for deler av Østlandet blir det overskyet, men med temperaturer opp mot 30 grader.

Visste du forresten at antall hetebølger i Norge har økt markant? Og at Viken er det fylket som oftest opplever hetebølger?

Helt vest i landet, i Bergen, blir det delvis sol, men varmt – med temperatur på 22 grader. Her kan man også forvente noe nedbør.

Lurer du på hvordan været blir der du er? Sjekk været på Yr.no.