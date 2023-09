Aldri før har en så stor amerikansk ubåt besøkt Norge

Amerikanske ubåter er etter hvert blitt et vanlig syn i Tromsø, men aldri før har en så stor ubåt anløpt ei havn i Norge.

Den 171 meter lange ubåten «USS Florida», har seilt inn til Grøtsund industri- og offshorehavn. Havna ligger cirka 15 kilometer fra Tromsø sentrum.

Prominente gjester

Dette er første gang en kryssermissil-ubåt (SSGN) av Ohio-klassen besøker Norge.

Det bekrefter kontreadmiral Stephen Mack, som er leder for Maritime Operations, U.S. Naval Forces Europe/Africa.

Kontreadmiral i den amerikanske marinen Stephen Mack (til høyre) på en pressekonferanse ombord ESPS Alvaro de Bazan sammen med Kontreadmiral i den tyske marinen Thorsten Marx. Foto: Jøte Toftaker / NRK

Han sier besøket i nord er viktig trening for ubåtmannskapet, og for å sørge for sikkerhet og stabilitet i området.

– Vi er glade for at Norge tar imot «USS Florida». Under besøket får vi besøk om bord av prominente gjester. Besøket i Tromsø er også et bevis på forholdet mellom USA og Norge, sier kontreadmiralen.

En av de prominente gjestene vil være forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp), som vil få en omvisning på ubåten mandag. Det opplyser Forsvarsdepartementet til NRK.

– Forsvaret av Norge er basert på støtte fra allierte land i krise og krig. For at denne strategien skal være troverdig og fungere i en krisesituasjon, er det nødvendig at våre allierte trener og øver i Norge og våre nærområder sammen med norske styrker. I denne sammenheng ser jeg frem til å besøke «USS Florida» og mannskapet om bord, sier Gram til NRK.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp). Foto: Aleksandr Nedbaev / NRK

Åpner USA-kontor i Tromsø

Den amerikanske ambassadøren til Norge, Marc Nathanson, opplyser at dette er et rutinemessig ubåtbesøk.

– Ubåtbesøkene er en del av vårt lange samarbeid med Norge for å sørge for stabilitet i regionen, sier han.

Marc Nathanson, USA ambassadør i Norge. Foto: Kristina Kalinina / NRK

Ambassadøren viser også til at «Healy», amerikanernes største kystvaktskip, kommer til Tromsø neste måned. Skipet, som er nærmere 130 meter lang og har isbryterskrog, er USAs mest teknologisk avanserte isbryter.

Skipet er designet for å utføre et bredt spekter av forskningsaktiviteter, og bistår stadig i en rekke ulike oppdrag i polarområdene, som skipseskorte og søk og redning.

Det amerikanske kystvaktskipet «Healy». Foto: AP

Den amerikanske ambassadøren opplyser at USA senere i år vil åpne det diplomatiske kontoret i Tromsø som utenriksminister Antony Blinken fortalte om under sitt besøk i Norge i juni. Ambassadøren opplyser at kontoret i Tromsø vil bidra til det tette samarbeidet mellom Norge og USA som er viktig for den arktiske regionen. Dette blir den nordligste faste tilstedeværelsen USA har i verden.

Talsperson ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), Jonny Karlsen, opplyser til NRK at dette er det femte amerikanske ubåtbesøket i Tromsø så langt i år.

– Dette er helt på nivå som i 2022. Årlig anløper fem til ti ubåter havnen i Tromsø, sier han.

USS «Florida» ved havn i Tromsø. Foto: Hans L. Andreassen / NRK

Det er slett ikke uvanlig at utenlandske marinefartøy, ei heller ubåter, oppholder seg i norsk farvann.

Ved en rekke øvelser, som under marineøvelsen Flortex 22 i fjor, befant det seg marinefartøy og luftenheter fra flere land seg i norsk farvann. I sommer var verdens største krigsskip, «USS Gerald R. Ford», på besøk i Norge. Dette samtidig som luftøvelsen «Arctic Challenge Exercise» pågikk.

– Kalde krigens dager

Orlogskaptein og forsker ved Sjøkrigsskolen, Tor Ivar Strømmen er overrasket over at en av verdens største atomubåter har lagt til kai i Tromsø.

– Ja, jeg hadde ikke ventet at en Ohio-klasse skulle legge til kai i Norge. Vi har sett at amerikanerne bruker de litt mer aktivt nå, som for eksempel under besøket i Sør-Korea i sommer, sier Strømmen til Nordlys.

Han sier til avisen at man må helt tilbake til den kalde krigens dager for å finne aktivitet som den vi ser nå i nord.

Orlogskaptein og forsker ved Sjøkrigsskolen, Tor Ivar Strømmen. Foto: Valentina Baisotti / NRK

At amerikanerne sender et av sine aller mektigste våpensystem opp til Tromsø vil vekke oppsikt, mener Strømmen.

Ubåten har nok våpen til å kunne slå ut hele den russiske Nordflåten, ifølge han.

– USA ønsker med all tydelighet å legge press på russerne på flere ulike måter. Dette sender det samme signalet som da hangarskipet Gerald Ford var her og da stealthbomberen B2 (amerikansk bombefly, journ.anm.) nylig var på Ørlandet.

– Det er hele tiden en stadig tilstedeværelse av kapasitet som utgjør en reell trussel, sier Strømmen til Nordlys.

NRK har sendt en henvendelse til den russiske ambassaden i Oslo, med spørsmål om de har en kommentar til saken. De har ikke svart på vår henvendelse.