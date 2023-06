– Det er planlagt flere øvelser med blant annet Hæren, Sjøforsvaret, Luftforsvaret, og Forsvarets spesialstyrker.

Det opplyser fungerende kommunikasjonssjef, Thomas Gjesdal, i Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) lørdag.

– Av sikkerhetsmessige årsaker kan vi ikke kommentere på hvor fartøyet befinner seg til enhver tid, eller hvor det planlegger å seile.

Fungerende kommunikasjonssjef i Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), Thomas Gjesdal. Foto: Kåre Riibe Ramskjell/NRK

Fredag ble hangarskipet underlagt Nato-kommando, ifølge en pressemelding fra forsvarsalliansen.

– Som et fortsatt tegn på transatlantisk samhold ble USS Gerald R. Ford satt under Nato-kommando i dag mens man forbereder aktivitet i Norskehavet sammen med andre maritime styrker fra allierte nasjoner.

Amerikansk flyaktivitet over Vestfjorden

Det 333 meter lange hangarskipet er ikke å finne på AIS-systemene som holder oversikt over trafikken til sjøs.

Men ifølge Flightradar, som overvåker flytrafikken, har det vært aktivitet i Vestfjorden med minst ett militærfly og ett helikopter som begge tilhører den amerikanske marinen.

Et Gruman C-2A Greyhound tok av fra midten av Vestfjorden lørdag, før det satte kursen sørover mot Gardermoen og videre sørover på kontinentet. Et militærhelikopter av typen Sikorsky MH-60R Seahawk tilhørende US Navy har lørdag lettet fra midten av Vestfjorden, før det har fløyet frem og tilbake over havet.

Fra fredag er forbudt å fly i deler av Vestfjorden i forbindelse med alliert militær aktivitet.

I en SMS til NRK skriver Kommunikasjonsdirektør i Luftfartstilsynet, Håvard Sverre Vikheim, at forbudet er innført etter deres behov og viser til egen nettside.

Hangarskipet fikk påfyll av av forsyningsskipet USNS Joshua Humphreys langs norskekysten. Foto: Petty Officer 2nd Class Jacob Mattingly / US Navy Forsyninger fraktes fra et forsyningsskip og om bord i hangarskipet ved hjelp av helikopter. Her er et MH-60S Knighthawk-helikopter forsyninger fra USNS Medgar Evers. Foto: Petty Officer 2nd Class Jackson Adkins / US Navy Det går med litt forsyninger når over 2600 personer om bord skal ha alt fra mat, drikke og andre produkter om bord på verdens største hangarskip. Her lander et helikopter med forsyninger fredag 2. juni. Foto: pecialist 2nd Class Nolan Pennington / US Navy

«Arctic Challenge Exercise»

Mandag 29. mai startet den nordiske luftøvelsen «Arctic Challenge Exercise», og skal holde på frem til 9. juni.

Gjesdal i FOH, sier det er vanlig med restriksjonsområdet i forbindelse med militærøvelser.

– Det pågår en stor «Arctic Challenge Exercise» i området, så du vil sikkert se flere restriksjonsområder i tiden vi er inne i nå.

I dette området er det flyforbud fra 2. juni til 8. juni. Foto: Luftfartstilsynet

Det har vært spekulert i om det amerikanske hangarskipet skal delta i øvelsen, men dette er foreløpig ikke bekreftet, verken av Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) eller Luftforsvaret, som har ansvaret for øvelsen i Norge.

Fredag meldte avisa Bodø Nu at et Widerøe-fly fra Bodø til Røst måtte ta en omvei rundt restriksjonsområdene i luftrommet over Vestfjorden.

Besøkte hangarskipet i Oslo

Stortingsrepresentant for Høyre, Bård Ludvig Thorheim, er veteran fra Forsvaret og utdannet etterretningsoffiser. Han har også ledet den norsk-amerikanske vennskapsforeningen på Stortinget.

I forrige uke ble han invitert om bord i hangarskipet da det lå til kai i Oslofjorden.

– Det var et mektig skue. Vi gikk langs skipet og jeg trodde aldri det skulle ta slutt, sier han til NRK lørdag.

Thorheim ble imponert over hangarskipet da han ble invitert om bord i forrige uke. Amerikanerne spanderte også på amerikansk øl i anledningen. Foto: Privat

Han sier det er forventet at de gjør seg kjent i området utenfor Bodø og Lofoten/Vesterålen.

– De er blitt observert i dag utenfor Helligvær og Bodø et sted.

– Vi har en lang tradisjon for at denne typen amerikanske kapasiteter øver sammen med norske styrker i et område som er så sikkerhetspolitisk viktig, legger han til.

– Hvor nøye tror du Russland følger med på det som skjer i Nord-Norge nå?

– De følger svært godt med. Men det er litt av poenget at de skal følge med. For det vi demonstrerer her er at vi har vilje og evne til å forsvare oss i strategisk viktige områder i nord.

Måler radioaktivitet i luften

At «USS Gerald R. Ford» har vært på vei til Nordland denne uken har vært en dårlig skjult hemmelighet.

Blant annet har Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) forberedt seg til besøket.

Det sier bekrefter senioringeniør Bredo Møller til NRK.

Torsdag monterte han to mobile målestasjoner for å måle radioaktivitet i forbindelse med en øvelse det amerikanske hangarskipet skal delta på.

Møller ønsker ikke å oppgi nøyaktig hvor målestasjonene er satt opp eller hvor hangarskipet er på vei, men sier at de befinner seg i Nordland.

Lokalkjente vil imidlertid raskt kjenne igjen Tranøy fyr i Hamarøy som også ligger i Vestfjorden.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) har satt opp to målestasjoner. En av de er ved Tranøy fyr ved Vestfjorden

DSA er ikke involvert i øvelsen med hangarskipet, men overvåker dersom det skal skje noen utslipp i forbindelse med øvelsen.

Ettersom «USS Gerald R. Ford» er et reaktordrevet fartøy, er det alltid en viss sjanse for radioaktivt utslipp.

– Vi måler radioaktivitet i luften, dersom det skulle være et utslipp har vi mulighet til å fange det opp her, sier Møller og understreker at det er svært liten sannsynlighet for at det skjer.

DSA har allerede faste målestasjoner ved blant annet Bodø og Svolvær, men setter ut ytterligere når det er anløp for reaktordrevne fartøy.

– Det er intensivert luftovervåkingsutstyr som vi har satt opp i forbindelse med hangarskipet som skal være med på en øvelse i Nordland, sier senioringeniør Bredo Møller i DSA. Foto: Privat

Ifølge Møller har det ikke vært den type utslipp i våre farvann og det har ikke vært noe uhell med den type vestlige fartøy tidligere.

Dersom målingene mot formodning skulle plukke opp noe vil det ga en automatisk alarm til deres vaktpersonell

– Vi har også tatt noen vannprøver for å ha en nullverdi-utgangspunkt sånn av vi vet hva normalsituasjonen før skipet kommer.

Han legger til:

– Vi har vært litt forsiktig med å si hvor de er, da vi ikke vil at noe skal skje med de. De er plassert i Nordland.

Her er måleutstyret ferdig montert. Lignede målestasjoner ble også satt ut i Oslofjorden da skipet var der. Foto: Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Tilbakeholden på informasjon

For selv om det er kjent at «USS Gerald R. Ford» skal seile nordover langs norskekysten, har forsvaret vært tilbakeholden på informasjon om hvor og når skipet skal seile.

Ifølge Gjesdal kommenterer de normalt sett ikke på andre staters militære aktivitet.

– Gerald Ford er i norsk nærområde for å trene med norske militære styrker. Det viser blant annet tett alliert samhold og vårt gode og nære forhold til USA.

– Når det gjelder hvor de har tenkt å seile i dag må de selv fortelle det.

Han legger imidlertid til at det er naturlig at amerikanerne øver på alle domener når de først er i Norge. Både på land, i luft og på sjøen.