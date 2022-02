Under lørdagens demonstrasjon i Molde står 16 år gamle Nadia Ohrvik fra Ukraina og gråter over krigen i morens hjemland. Hun har også familie i Russland.

Venninnen Anastasia Solheim (17) har russisk mor, og trøster Nadia så godt hun kan.

Selv opplever Anastasia å få hatmeldinger fra hele landet fordi hun er halvt russisk, men hun er like fortvilet over Putins grufulle herjinger som det nordmenn er.

– Folk ber meg skamme meg fordi jeg er russisk, og de klarer ikke å skille mellom Putin og den vanlige befolkningen. De fleste i Russland vil ikke ha krig og hjertet vårt er med Ukraina, sier hun.

Meldinger Anastasia har fått i sosiale medier de siste dagene på grunn av sin russiske bakgrunn. Foto: Privat

Solheim går på Molde videregående skole, og får mange meldinger i sosiale medier. Det har endt med at hun har måttet fjerne mellomnavnet sitt fra sosiale medier på grunn av mye hets.

– Folk sier de ikke vil se meg i Norge lenger, og det er så vondt, for folk tror ikke på meg når jeg sier at jeg støtter Ukraina. Jeg kjenner også andre russere i Molde og i andre deler av landet som opplever hets, sier hun til NRK.

Lørdag formiddag var det en stor markering foran Stortinget til støtte for Ukraina. Politiet anslår at i overkant av 1.000 personer har møtt opp på markeringen, ifølge NTB. Også i resten av landet møtte tusenvis av mennesker opp for å vise sin solidaritet med ukrainere over hele verden.

Demonstrasjon i Oslo. Foto: Beate Oma Dahle / NTB Også norske myndigheter kritiseres under demonstrasjonen i Tromsø lørdag. Foto: Hanne Wilhelms / NRK Demonstrasjon i Tromsø. Foto: Hanne Wilhelms / NRK Demonstrantene i Oslo marsjerte fra Stortinget til den russiske ambassaden. Foto: Beate Oma Dahle / NTB Demonstrasjon i Trondheim. Foto: Morten Andersen / NRK Ukrainere i Trondheim klemmer hverandre. Foto: Morten Andersen / NRK Utenfor rådhuset i Ålesund. Foto: Maria Kristina Vevang / NRK Oleksandra K. Fabricius får trøst av Anne Birgitte Berg under demonstrasjonen i Stavanger. Foto: Kristoffer Apall / NRK Demonstrasjon i Bergen Foto: Maria Gunnarsdotter Svedal / NRK Også i Kirkenes, ikke langt fra den norsk-russiske grensa, hadde folk møtt opp for å ta avstand fra krig. Foto: Kristina Kalinina / NRK

Møtte opp i hopetall

Oleksandra Fabricius tok til tårer da NRK snakket med henne i Stavanger lørdag. Der, som i mange andre norske byer, hadde hundrevis av mennesker møtt opp for å demonstrere.

Fabricius forteller de hun kjenner i Kyiv er redde. Ikke alle har tilgang på tilfluktsrom eller kjellere å gjemme seg i. Det er ikke plass til alle i metrostasjonene heller.

– Russland dreper folk, og det skjer i dag, nå, mens vi står og snakker om det.

– Jeg kom hit for å støtte landet mitt, sier Fabricius.

Oleksandra K. Fabricius og Anne Birgitte Berg under demonstrasjonen mot Russlands invasjon i Ukraina. Foto: Kristoffer Apall / NRK

Fabricius forteller at hun ser sine venner på sosiale medier filme kamphandlinger, og at de gråter av frykt.

Anne Birgitte Berg, som er en del av Fabricius' norske svigerfamilie, forklarer at foreldrene bor i nærheten av den internasjonale flyplassen i Kyiv. Det er et område hvor harde kamper har pågått de siste dagene.

– Boligblokken som ble truffet i natt var naboblokken til hennes venninne. Så det er veldig surrealistisk og forferdelig for henne å stå her, sier Berg.

– Forferdelig

På Torvet i Trondheim møtte ca. 500 mennesker opp for å vise sin støtte til Ukraina.

Roger og Alda Sivertsen demonstrerte i Trondheim. Foto: Morten Andersen / NRK

Thomas Van Godoever og Roger Sivertsen var der sammen med døtrene sine.

Datteren til Sivertsen, Alda, er delvis ukrainsk, russisk og norsk.

– Hun er bare 5 år. Det er litt spesielt. Vi må forklare at det landet hvor bestemor kommer fra er det en mann som har gått til krig mot noen som ikke er slemme. Hun lurer på om bestemor skal bli kastet i fengsel. Vi har ingen gode svar å gi henne, forteller han.

Under markeringen ble det spilt av et lydklipp av et barn i Ukraina som skriker av frykt idet det høres skudd utenfor huset.

Det gjorde veldig sterkt inntrykk på forsamlingen.

– Vi synes det er helt forferdelig. Vi er fullstendige klar over den propagandaen det russiske folket har blitt foret med. Putin… Det er siste sort, sier Sivertsen.

Van Goudoever synes det er godt å se at så mange har møtt opp.

– Det er fint at alle viser solidaritet. Det er fint å bo i et land hvor man kan det, uten å bli stoppet.

– Det at Ukraina blir angrepet av Russland kan vi ikke stå og se på. Derfor må vi vise solidaritet, sier Hanna Parchat, som hadde møtt opp i Harstad.

Markerte ved grensen

Også i Ålesund hadde flere hundre møtt opp.

Olha Kotiv har foreldre og tante i Ukraina som har flyktet ut på landet. Hun er glad for å se at så mange norske som også har møtt opp i dag for å vise sin støtte.

– Det har kommet folk jeg aldri har sett før, og det er veldig bra. Jeg håper Norge nå vil være streng med Putin og at vi kan påvirke, sier hun.

Også nær den norsk-russiske grensen tok folk til gatene for å protestere mot det Norges naboland i øst holder på med i Ukraina. De har til vanlig et nært folk-til-folk-samarbeid med russerne.

Mykhailo Kozachenko på demonstrasjon i Kirkenes mot krigen i Ukraina. Foto: Kristina Kalinina / NRK

– Dette er ikke en hverdagslig ting. Jeg har ikke vært med på det før, men jeg er glad for at jeg fikk anledning til å vise den støtten til Ukraina, og det ukrainske folk her foran det russiske generalkonsulatet, sier Pål Gabrielsen, tidligere fungerende ordfører i Sør-Varanger.

– Jeg håper de tar signalene og rapporterer tilbake om hva som skjer her, og jeg håper det skjer det samme på flere andre plasser der den russiske stat er representert her i Norge.

Krigen samler folk også på andre måter. Lørdag var mange innom Tromsø domkirke for å be en bønn eller bare ha noen å prate med. Kirka er åpen og tilgjengelig for folk i helga, på grunn av krigen.

Domprost Stig Lægdene forteller at mange har oppsøkt kirken for å be og tenne lys de siste dagene. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

– Mange ønsker å tenne lys, sitte ned, kanskje skrive en bønn. Mange er lei seg, og sikkert også sinte. Opprørte over krigen i Ukraina, sier domprost Stig Lægdene.