Da fisket endelig ble bra, rammet koronakrisen markedet

Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Fiskerne i nord opplever et eventyrlig fiske for tiden, blant annet utenfor Sørøya i Vest-Finnmark. Ved kaia i Breivikbotn ligger sjarkene i kø for å levere torsk.

Fiskerne får ikke komme inn på anlegget, og det vanlige papirarbeidet under leveringen er erstattet med SMS-er – alt for at eventuelle virus ikke skal få spre seg.

Men koronapandemien har skapt langt større problemer enn som så:

– Det er verre med markedssituasjonen. Europa stopper opp på grunn av koronaviruset. Det er ikke bra nå, sier Roy Mienna, formann for Nergård Sørøya AS.

62 prosent nedgang

Sjarkene på Sørøya leverer torsken nærmest rett fra havet, men det aller beste råstoffet står uvanlig lavt i kurs:

Oppsummeringen fra Norges sjømatråd tidligere denne uka viser at eksporten av fersk torsk falt med 62 prosent på tre uker.

Restaurantmarkedet er nærmest helt borte.

Roy Mienna hos Nergård Sørøya frykter etterdønningene etter kollapsen i markedet for fersk fisk. Foto: CHRISTIAN KRÅKENES / NRK

Når færre vil ha fisken fersk, må mye av fangsten i stedet henges til tørk eller saltes, sier Mienna. Han frykter at de virkelige konsekvensene blir synlige litt senere:

– Mange produsenter henger og salter fisken, og den fisken skal ut på markedet etter hvert som det begynner å roe seg. Hva slags priser får man da, når alle har produsert det samme?

Mienna ser med bekymring på sitt eget lager av saltfisk, ikke minst med tanke på at storkunden i Portugal også melder om permitteringer.

– Vi har vel ikke sett toppen på dette ennå.

Uheldig tidspunkt

– Jeg synes det er synd, nå når fisket er så bra. Det har vært ganske elendig tidligere i vinter. Nå kom endelig godværet, det er mye fiske, og så er markedet nede, sier Mienna.

Øyvind Nilsen har rukket å levere det meste av årets kvote før markedet ble dårlig. Foto: CHRISTIAN KRÅKENES / NRK

Fisker Øivind Nilsen fra Alta må finne seg i å få mindre betalt enn tidligere.

– I går fikk vi den andre meldingen om at prisene gikk litt ned, med to kroner på kiloen. For dem som kommer med full båt, blir det jo mange penger.

– Nå er det jo sånn at man får mye fisk på en tur og dagsatsen er bra. Men når du har en begrenset kvote, vil du merke det på slutten av sesongen.

Nilsen selv har tatt det meste av kvoten, men er mer bekymret for dem som knapt har begynt.

Svak krone en viss trøst

Den svake kronekursen bidrar til at eksportinntektene ikke faller like mye som det reduserte kvantumet skulle tilsi.

Sammenlignet med mars i fjor er det faktisk en liten økning. Men mye skyldes økning av oppdrettslaks og makrell, til liten hjelp for torskefiskerne i nord.

For dem har kronefallet også en nedside.

– Skal du investere, blir det dyrt, sier Nilsen.