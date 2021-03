Det var like etter klokken fem i dag tidlig at nødetatene rykket ut til et industribygg i Morjärv i Kalix kommune i Nord-Sverige.

Bygget har kollapset, og innendørs står 200 biler, bobiler og campingvogner som nå er totalskadd.

Til den svenske allmennkringkasteren SVT oppfordrer redningslederen på stedet alle i området til å oppholde seg innendørs, lukke dører, vinduer og ventilasjon.

Bygget var fullstendig overtent da nødetatene ankom stedet. Brannen har visst nok startet i et garasjeanlegg, og i morgentimene har også et tak kollapset.

2000 kvadratmeter stort

Industribygget er rundt 2000 kvadratmeter, og er såpass stort på grunn av at det huser biler og bobiler.

Det er ikke opplyst til det svenske nyhetsbyrået hvilket vær det er i området, men nødetatene jobber for at brannen ikke skal spre seg til andre bygninger i området.

– Vi fikk raskt beskjed når vi kom til stedet om at brannen hadde spredd seg, og at vi måtte fokusere på å redde naboen.

Det sier Patrik Juhlin til SVT.

Redningsmannskapet måtte i dag tidlig få hjelp fra en traktor til å bryte opp en låst port for å komme nær nok brannen.

Lite lokalsamfunn

Morjärv er et lite tettsted i Kalix kommune. Tilbake i 2010 hadde tettstedet rundt 200 innbyggere. Lokalsamfunnet ligger på E10, 70 kilometer nord for det populære feriestedet Luleå.

SVTs reporter på stedet, Linda Jones sier til nyhetskanalen at mennesker fra hele Norrbotten har bilene sine oppbevart i industribygget på vinteren.

På Twitter har flere av kommunens innbyggere delt sine tanker om brannen som preger lokalsamfunnet.

«Vaknar av att det surrar till i luren. VMA i Morjärv. Så oerhört trist», er det en som skriver.