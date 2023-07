Slutter med sykkelturer i Lofoten: – Det er blitt for farlig

Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Hvert år strømmer hundretusenvis av turister til Lofoten og omegn

Fotografparet Stine Mette Fjerdingstad og Halvdan Jarl Laugerud la ut en video som viste kontrasten mellom hva turister forventer på en Lofotferie og det de faktisk får oppleve

Turistene samler seg ved de mest populære områdene, som ofte er de enkleste å komme til og har fine utsikter

Høyre-politiker Ragnar Palsson foreslår et forbud mot at bobiler og turistbusser skal kunne kjøre inn til Henningsvær

Reiselivsgründeren Sandro Della-Mea slutter med sykkelguiding i Lofoten på grunn av trafikksikkerheten

Det mangler sykkelveier i Lofoten, eller i det minste en veiskulder som syklistene kan benytte dersom det blir trangt Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Hvert år strømmer hundretusenvis av turister til Lofoten og omegn.

De bæsjer nærmest hvor som helst og setter opp camp på de merkeligste steder. Faktisk er det så mange av dem at det skal innføres turistskatt.

Men på sosiale medier fremstilles ofte Lofoten som en folketom skjult perle.

Nylig la fotografparet Stine Mette Fjerdingstad og Halvdan Jarl Laugerud ut en video hvor de viste fram kontrasten mellom hva turister forventer på en lofotferie – og det de faktisk får oppleve.

Turister.

Turister i bøttevis.

Videoen er en del av en trend kalt «Insta vs. reality», som sammenligner fremstillinger på Instagram og virkeligheten.

Selv om videoen ble lagt ut i et humoristisk øyemed, ligger det et alvor i saken.

De mange bobilene og campingvognene i Lofoten skaper nemlig utfordringer. Og nå er italienske Sandro Della-Mea lei.

Stine Mette Fjerdingstad og Halvdan Jarl Laugerud er opprinnelig fra Drammen, men har bodd i Lofoten de siste seks årene. Foto: @stineogjarlen

Slutter med sykkelguiding

– Nå går jeg tilbake til å guide syklister i Italia, sier Della-Mea.

Reiselivsgründeren står bak firmaet Reine Adventure.

I 20 år har han blant annet tilbydd guidede sykkelturer for turister i Lofoten.

Disse blir det nå slutt på. Della-Mea frykter for turistenes sikkerhet på trafikktunge veier.

Sandro Della-Mea har drevet med sykkelguiding i Lofoten i 20 år. Men nå legger han ned tilbudet. Årsaken er for mye trafikk, mener han. Foto: Privat

– Jeg har ikke behov for å være nervøs for at folk skal bli kjørt i hjel, sier han til NRK.

– Jeg føler ikke jeg kan selge turene som et bra produkt når jeg ser at gjestene blir redde.

I løpet av de to tiårene han har drevet i Lofoten har trafikken økt voldsomt, sier han.

Han forteller om en av hans kunder som ifølge Della-Mea nesten ble kjørt ned av en semitrailer på de trange veiene i Lofoten.

– Han fikk klemt seg inn i autovernet, men blødde på hånden da han kom tilbake.

Della-Mea mener det mangler sykkelveier i Lofoten, eller i det minste en veiskulder som syklistene kan benytte dersom det blir trangt.

Også lokalpolitikerne mener utfordringen må tas på alvor.

Foto: Bjørge Kristoffersen

– Italienske tilstander

Høyre-politier Ragnar Palsson har sett seg lei av turistbusser og bobiler på pendlerveien mellom Svolvær og Henningsvær.

– Det snakkes om at vi er Nordens Venezia, og det er nesten italienske tilstander, sier han til Lofotposten.

Ragnar Palsson pendler til jobb en drøy halvtime fra Henningsvær til Svolvær. Foto: Lofoten Arctic

Ordfører i Vågan kommune i Lofoten, Frank Johnsen (Sp), sier til NRK at han har sett en stor økning i trafikken i år, sammenlignet med andre år.

– Det er veldig mye trafikk, og vi har veier som kanskje ikke er dimensjonert for det. Jeg opplever at trøkket fra bilturistene har vært høyere enn tidligere. Vi ser også at legevakten i kommunen fikk 505 pasienter i juni som ikke var bosatt i Vågan. Det er et veldig høyt tall.

– Hva tenker du om at folk er overrasket over at det er så mye trafikk her?

– Jeg vet jo at det kommer mange turister hit, så jeg er overrasket over at de blir overrasket. Men det gjelder å vise hensyn til hverandre. Det er fortsatt plass til alle, men trafikken kan gå sakte, og man ser en del idiotkjøring.

Ordfører i Vågan kommune, Frank Johnsen (Sp). Foto: John Inge Johansen

Denne uka har det vært flere trafikkulykker i Lofoten, og på veiene i Nordland har det vært mange dødsulykker i juli.

– Det har vært en del alvorlige ulykker i Nordland. Bare tenk på at om du kjører forbi den bobilen så er det en til 100 meter lenger frem. Smil og vær fornøyd, så skal alt gå mye bedre, avslutter ordføreren.

Også dem som har sett videoen til fotografparet Stine Mette Fjerdingstad og Halvdan Jarl Laugerud har engasjert seg.

– Skuddpremie på bobiler

I skrivende stund har videoen 754.000 visninger og kommentarene har ikke latt vente på seg, forteller Fjerdingstad.

– Vi har tydeligvis nådd ut til en helt ny målgruppe. Vi bruker vanligvis å bare ha hyggelige folk i kommentarfeltet, men her er det flere troll som lirer av seg, sier Fjerdingstad.

Hun understreker at kritikken ikke er rette mot paret, men mot turistene som velger å legge ferien til øygruppen.

– Det er noen som ukritisk slenger dritt om bobiler og campingvogner. Noen skriver at det skulle vært skuddpremier på bobilturister.

– De i kommentarfeltet mener det er påvirkeres skyld at det er så mange folk, fordi de legger ut urealistiske bilder.

Fjerdingstad mener det ikke er noe vits å bli irritert på de som legger ut idylliske bilder av turistperlen.

– De som legger ut bildene går jo gjerne på natta og tidspunkter det faktisk ikke er noen mennesker. Så hvis de som drar på ferie hit vil møte et tomt fjell, så må de kanskje være våkne på natta.

Fjerdingstad og Langerud har vært bosatt i Lofoten de siste seks årene og forteller at turisttrykket er høyt hver sommer.

TØRKER KLÆR: Midt på en parkeringsplass har turistene bestemt seg for å henge klær til tørk. Foto: Bjørge Kristoffersen

Turistene samler seg ved de mest populære områdene, ifølge Fjerdingstad.

– Det er jo en grunn til de er mest populære. De er jo ofte enklest og komme til og har fine utsikter. Men kjører man hele Lofoten på langs og ser opp på fjellene, så er de aller fleste fjellene tomme.