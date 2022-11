Dyr husleie, økte priser på mat og andre levekostnader gjør at mange borteboere velger å jobbe samtidig som de går på skole.

– Det blir ikke så mye tid til det sosiale når man må bruke nesten all fritiden på jobb.

Det mener Susanne Sjursen (18) fra Havøysund.

Hun har flyttet til Alta for å gå på videregående skole (VGS) og har fått kjenne på det å være borteboer både økonomisk, men også sosialt.

For å få det til å gå rundt jobber Susanne som hjelpepleier på Alta omsorgssenter. Hun sier det blir lange dager og lite tid til overs. Det gjør at hun har flere tunge dager.

– Som borteboer har jeg kjent på at det kan bli litt tøft. Jeg har det greit og trives veldig godt på jobb, men jeg må virkelig velge om jeg skal prioritere jobb, venner eller skole.

Susanne Sjursen har vært borteboer i snart 3 år, hun bodde tidligere på elevboligene til Alta VGS, men bor nå for seg selv. Foto: Johan Isak Niska / NRK

– Ingen kan leve på dagens stipend

Ifølge tall fra Elevorganisasjonen er det omtrent 24.000 borteboere i Norge. I liket med Susanne må mange jobbe etter skolen for å få det til å gå rundt.

Elevorganisasjonen vil nå endre på dette. De stiller krav om at borteboende elever skal få 12.000 kroner i måneden.

Dette er et minimum, mener Aleksander Husby, leder i Elevorganisasjonen.

– Ingen borteboere i Norge kan leve på 4 979 kroner per måned. Elever skal være elever, de skal ikke trenge å bekymre seg over lommeboka, sier han.

Leder i Elevorganisasjonen, Aslak Berntsen Husby er enige i at det fort kan bli litt stress hvis dagens ordning fortsetter. En elev mener du på videregående ikke skal være bekymret for økonomi. Foto: Hannah Baarøy / Elevorganisasjonen

Statssekretær Sindre Lysø (Ap) er enig med Husby og har derfor valgt å prioritere dette i forslaget til neste års statsbudsjett.

– Vi har valgt å gjøre en historisk økning av borteboerstipendet i statsbudsjettet for 2023, her velger vi å øke stipendet med 660 kroner i måneden.

Statssekretæren mener denne økningen vil være et godt skritt i riktig retning når priser og utgifter øker. Foto: Jens Driveklepp

Men det er altfor lite, mener Husby.

– Borteboere lever på et stipend som knapt nok dekker husleien.

Lysø sier borteboerstipendet skal dekke ekstrakostnadene for å flytte hjemmefra, men det er fortsatt forventet at foresatte skal dekke ungdommens utgifter.

– Man må kunne forvente at det er et samspill mellom de pengene man får fra stipendet som dekker bokostnadene og at man da får de pengene det koster for å leve som ungdom på videregående.

Elevrådet er på banen

Husby i Elevorganisasjonen håper at en større økning i stipendet kan frigjøre elevene til å være mer sosiale.

Det jobber også elevrådet ved Alta VGS med.

Elevrådsleder Magnus Laaksonen forklarer at de er i dialog med skolen om å ha aktiviteter etter skoletid.

Elevrådsleder Magnus Laaksonen. Foto: Johan Isak Niska / NRK

Laaksonen mener det også er viktig å skape en møteplass.

– Vi vil jo at borteboerne og elevene skal samles og bli kjent, derfor har vi nå vært i dialog med rektor om å ha filmkveld eller andre aktiviteter på skolen på ettermiddagen. Slik at de som kanskje ikke kjenner så mange kan møtes her.

Susanne Sjursen sier er hun storfornøyd med at det kan bli slike tiltak. Hun mener det kan hjelpe til med å få folk til ikke falle utenfor.

– Det at man nå prøver å få til noe mer sosialt for de som bor på elevhjemmene er bra. For hvis du ikke har noen å være med på fritiden blir det fort tomt.