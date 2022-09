Nicoline (18) blir hybelpilot: – En ekspert i egen aldersgruppe

– Jeg gledet meg, men det var en skrekkblandet fryd, forteller 18-åringen om da hun selv flyttet hjemmefra.

Nicoline Heiberg-Evenstad er fra Gibostad på Senja i Troms og Finnmark.

Hun flyttet til Tromsø, nesten 180 km hjemmefra, for to år siden for å starte på videregående.

18-åringen husker godt alle følelsene hun satt med som ny i en fremmed by.

– Når skoledagen var ferdig, dro jeg hjem og tenkte «hva skal jeg gjøre nå?».

Sosial arena utenfor skolen

Nå blir hun én av seks «hybelpiloter» for elever på de videregående skolene i Tromsø.

Hybelpilotene er personer som nyankomne borteboere kan ringe til for råd om det meste.

– Jeg tror at vi som er hybelpiloter kan være med på å rekruttere og å dra de nye hybelboerne med på aktiviteter og middag og ting som skjer, sier hun.

Vi trenger disse ungdomsekspertene, sier prosjektveilederen for hybelpilotene. Han sier at ungdomshuset Tvibit i Tromsø ønsker å gi unge hybelboere en samlingsplass, et sted å få nye venner, tilgang på gode aktiviteter eller et sunt måltid. Foto: Julie Bendiksen / NRK

– En hybelpilot er rett og slett en ekspert i sin egen aldersgruppe, sier Bjørn-Tore Hilmarsen.

Han er prosjektveileder på ungdomshuset Tvibit i Tromsø, og ansvarlig for hybelordningen.

Tvibit har i mange år hatt fokus på å samle unge borteboere og gi dem en sosial arena i en fremmed by.

Blant annet gjennom hybelmiddager og andre sosiale aktiviteter utenfor skolen.

Nytt av året er seks hybelpiloter, som tar rollen som faddere for ferske hybelboere.

De får betalt for jobben de gjør, og målet er å ha én representant på hver videregående skole.

– Det varierer fra skole til skole hvordan miljøet er for hybelboere. Da er det lurt at vi jobber sammen slik at det handler mindre om flaks, sier Heiberg-Evenstad.

De unge kjenner de unge best

– Vi har allerede hatt et møte med hybelpilotene, og det var stor suksess. Jeg får gode ideer av å høre hva de vil ha og ikke ha, sier Hilmarsen.

Han trenger ungdommer som Heiberg-Evenstad for å spre ordet om tilbudet på Tvibit.

– Som ungdom vet jeg bedre enn en voksen hvordan ungdommen tenker, og hva vi er interessert i, sier 18-åringen.

Hun synes det er bra at de som selv skal benytte seg av hybeltilbudet får være med på å bestemme hva det skal gå ut på.

Sif Vik er plan- og utviklingsleder på Tvibit i Tromsø, og mener det er bedre sosiale tilbud for nyankomne studenter enn for de nyankomne borteboerne til videregående skole. Foto: Julie Bendiksen / NRK

Tilfeldig oppfølging i videregående

Tromsø er den største vertskommunen for borteboere i Nord-Norge, med rundt 500 hybelboere på videregående skole hvert år.

– Dette er en gruppe unge mennesker som må lære seg å gjøre det meste selv. Det gjør de til en sårbar gruppe, samtidig er de en stor ressurs for Tromsø, sier Sif Vik, plan- og utviklingsleder på Tvibit.

Til tross for sin sårbarhet, kan den sosiale oppfølgingen av ungdommene i videregående skole være mer tilfeldig.

– Hvis du kommer til Tromsø som student, har du fadderuke, og det er veldig mye fokus på det å bli tatt godt vare på, mener Vik.

– Men hvis du kommer som videregåendeelev, er det veldig tilfeldig hvordan oppfølgingen er, sier hun.

Ønsker permanent ordning

Kommunedirektør i Tromsø, Stig Tore Johnsen, mener hybelpilot-konseptet til Tvibit er et flott og effektivt tiltak for ungdommen.

– Vi ønsker å foreslå at hybelpilotene blir en permanent ordning.

Kommunedirektøren mener jobben ungdomshuset Tvibit gjør for unge hybelboere i Tromsø er svært viktig. Han håper også at hybelpilot-konseptet blir permanent. Foto: Julie Bendiksen / NRK

Johnsen sier at de kommer til å foreslå det inn mot budsjettet som legges frem i oktober. Så skal kommunestyret ta stilling til det, sier han.

Kommunedirektøren mener det er viktig å satse på forebyggende arbeid knyttet til ungdom.

– Vi har et stort samfunnsproblem i Norge med utenforskap, sier han.