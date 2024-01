33 år gamle Jørgen Vik blir Tromsøs nye hovedtrener. Det ble klart under en pressekonferanse i Tromsø mandag formiddag.

– Det som var avgjørende var at jeg føler det er en samlet klubb, et støtteapparat som ønsket det veldig sterkt, og at det er en klubb som jobber i en retning, i en rød tråd, sier Vik til NRK om hva som har vært avgjørende, før han fortsetter:

– Det ga meg en trygghet på at det her er et valg som er godt forankret.

33-åringen har signert kontrakt ut 2026.

– Dette er en gledens dag, sier Stig Bjørklund, styreleder i Tromsø IL.

NY HOVEDTRENER: Jørgen Vik er presentert som ny hovedtrener i Tromsø. Foto: NTB

Hovedtreneren gleder seg nå til å starte på arbeidet som ny hovedtrener.

– Jeg gleder meg til å komme i gang med å lede spillergruppen og teamet rundt a-laget og ser fram til å fortsette den utviklingsprosessen som vi er inne i. Vi skal jobbe knallhardt for å ta nye steg i den kommende sesongen, sier han til klubbens nettside.

Hektisk

Alapnes beskriver den siste tiden som spesiell.

– Det har vært en veldig hektisk uke for klubben siden Gaute valgte å forlate oss. Det har også vært en uke som har samlet klubben på en formidabel måte, sier han.

På spørsmål fra NRK, bekreftet styremedlem Lars Espejord at klubben har vurdert andre alternativer, men at det tidlig ble klart at dette var veien de ønsket å gå.

Alapnes kunne på mandagens pressekonferanse fortelle at supporterklubben har hatt en enorm medlemsvekst siden Gaute Helstrup og Jostein Gundersen forlot klubben. Supporterklubben har nå hele 1450 medlemmer.

Stolt

Det var en godt fornøyd ny hovedtrener som satt foran pressen mandag.

– Jeg synes prosessen har vært effektiv og god. Det tror jeg den har virket utad også, sier Vik.

Selv føler han på stolthet over å få ta over som ny hovedtrener i klubben, og sier det var et enkelt valg å takke ja til jobben som ny hovedtrener.

Den nye hovedtreneren henvendte seg samtidig til klubbens mange supportere.

– Dere har måttet ta noen tøffe slag i det siste, det vet jeg. Fortsett å stå bak de spillerne her, stå bak klubben her. jeg lover at vi skal angripe fremtiden i lag. Den kraften dere gir oss er enorm, sier han, før han fortsetter:

– Vi skal fortsette å være tro mot vår identitet, vi skal fortsette å vise masse mot. Jeg lover dere at de spillerne vi har her nå vil blø for drakta, dem vil lide for dere.

Dette er Jørgen Vik Foto: NTB Ekspander/minimer faktaboks 33 år

Spilt for Finnsnes IL, Lyngen/Karnes, Tromsdalen og Skjervøy

Var i 2019-2020 spillende trener for Skjervøy

Ble 1. januar 2021 ny assistenttrener for Gaute Helstrup i Tromsø IL

Har NFF A- og B-lisens som keepertrener

Tok i 2022 UEFA A-lisens

Aktuell som mulig ny hovedtrener i Tromsø IL

Gikk til erkerivalen

Det var på starten av året det ble kjent at Tromsøs hovedtrener Gaute Helstrup blir ny assistenttrener hos erkerivalen Bodø/Glimt.

– Jeg har hatt flere fine år i TIL, samtidig kjenner jeg at jeg har lyst til å gjøre noe nytt. Miljøet i Glimt er spennende og de har vært med å heve lista for norsk klubbfotball, sa Gaute Helstrup til Glimt.no etter at nyheten ble kjent.

En overgang som sjokkerte Fotball-Norge, og som satte sinnene i kok i Tromsø.

Samtidig ble det kjent at midtstopper Jostein Gundersen, som var blant klubbens viktigste spiller forrige sesong, følger Helstrup sørover til den regjerende seriemesteren.

På spørsmål fra NRK, sier Vik at han ble trist da det ble klart at Helstrup hadde bestemt seg for å forlate klubben, og skryter av samarbeidet de to hadde.

– Jeg er privilegert som har fått jobbet med Gaute i tre år.

Overgangen til Helstrup og Gundersen førte raskt til spekulasjoner om klubben har mulighet til å følge opp fjorårets bronsemedalje.

– Vi er stolt over det vi har oppnådd i 2023, også er det klare ting vi ønsker å utvikle videre, sier Vik.

Den nye hovedtreneren erkjenner at fjorårets poengfangst på 65 var en høy sum.

– Det er en stor utfordring å kopiere eller overgå det. Det er klart at vi sikter etter å fortsette med å ta små steg hele veien. Så tror jeg summen av det er vi kommer til å bli bedre som lag, og da tror jeg det er fullt mulig å gjøre det, sier han.

Mangler lisens

Siden Helstrup sjokkerte alle med å dra til erkerivalen, pekte Viks navn seg ut raskt som ny hovedtrener i Tromsø:

Jørgen Vik.

NY TRENER?: Mandag presenterer Tromsø IL klubbens nye hovedtrener. Flere har pekt på mannen til venstre, Jørgen Vik, som erstatteren etter Gaute Helstrup (i midten). Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

33-åringen har helt siden 2021 vært assistenttrener i klubben som sist sesong tok bronse i Eliteserien.

Men verken Vik eller TILs toppspillerutvikler Ola Rismo har UEFA PRO-lisens, som er et krav dersom man skal være hovedtrener i Eliteserien.

Begge de to har i dag A-lisens, noe Rismo tok tilbake i 2018, men som den mulige nye hovedtreneren tok så sent som i 2022.

Det er foreløpig ikke kjent hvordan klubben skal løse dette, nå som Jørgen Vik er presentert som ny hovedtrener.