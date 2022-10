Nylig gjennomførte Forsvaret, nødetater, fylkeskommunen og flere Troms-kommuner en felles beredskapsøvelse.

De øvde på rutinene knyttet til en radioaktiv lekkasje fra en atomubåt.

– Når vi øver vil vi alltid avdekke forbedringspunkter, og det gjorde vi også denne gangen, sier Ronny Schjelderup, beredskapsdirektør hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Øvelsen viste at kommunikasjonen mellom etatene og ut til befolkningen har flere forbedringspunkter.

– Dette er ikke noe vi kan undervurdere, sier Schjelderup.

Stadig flere atomubåter anløper Tromsø, og byens befolkning på om lag 80.000 bor tett på stedet de anløper.

Ubåtanløpene har flere ganger blitt møtt med protester fra befolkningen.

Vil ha egen øvelse

Schjelderup forteller at de har systemer klare for å gi ut informasjon ved en hendelse, men at det er selve informasjonen som må jobbes med.

– Vi må lage mer forhåndsdefinert informasjon som kan gjøres tilgjengelig ved behov, sier han.

Derfor ønsker han å ha en egen øvelse der man kun terper på kommunikasjon mellom de ulike etatene, og ut til befolkningen.

– Det er alltid noen småting som kan bli bedre for å sikre et godt samarbeid, sier Schjelderup.

Beredskapsdirektøren legger til at de har planer om en egen øvelse hvor de fokuserer på kommunikasjon.

– Vi må hele tiden jobbe med å forbedre oss, men i sum føler jeg at vi er godt forberedt for å håndtere en radioaktiv lekkasje fra en atomubåt.

Ved en hendelse kan de sende ut informasjon over nett, radio og TV. De kan også benytte seg av kommunens SMS-varslingssystem.

Beredskapsdirektør hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Ronny Schjelderup, sier det er behov for en egen kommunikasjonsøvelse. Foto: Dan Henrik Klausen/Arnstein Jensen / NRK

– Viktig at vi har gode rutiner

Stabssjef for politiet i Tromsø, Øyvind Gundersen, sier kommunikasjonen mellom etatene kan bli bedre

– Ved slike hendelser så er det et redningstilfelle, og da vil vi ha rutiner og planverk på hvordan det skal håndteres, sier Gundersen.

– Men kommunikasjonen kan alltid bli bedre.

Gundersen trekker frem at de ikke ser på det som veldig sannsynlig at et uhell vil skje, men at det likevel er viktig å øve på.

– Vi planlegger alltid ut ifra at det verste kan skje. Da er det viktig at vi har gode rutiner på plass, og være sikker på at de ulike aktører snakker godt sammen.

Stabssjef for politiet i Tromsø, Øyvind Gundersen, er enig i at kommunikasjonen alltid kan bli bedre. Foto: Øystein A. Antonsen / NRK