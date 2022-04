– Dette er operativ virksomhet, sier pressekontakt i Forsvarets operative hovedkvarter, Elisabeth Eikeland.

Eikeland sier at årsaken til at anløpet ikke var varslet på forhånd, er at de nå ønsker å være mer restriktive med informasjon enn de har vært ved de forrige ubåtanløpene det siste året:

– Slik vi skal være, sier hun.

Grøtsund havn i Tromsø har tatt imot flere atomubåter det siste året.

Tidligere har Forsvaret alltid varslet før de kontroversielle ubåtene kommer. Det vil de nå slutte med.

– Dette er på grunn av at det tok lang tid før Grøtsund ble realisert, og det ble aldri folkemøte på grunn av koronapandemien. Så da valgte vi å være mer åpne, sier hun.

Ubåten som nå ankommer byen er det tredje fartøyet som ankommer havna som ligger like utenfor Tromsø.

USS Albany Ekspandér faktaboks USS Albany (SSN 753) er en angrepsubåt i Los Angeles-klassen. Los Angeles-klassen, noen ganger kalt LA-klassen eller 688-klassen, er en klasse atomdrevne hurtigangrepsubåter som utgjør ryggraden i den amerikanske marinens ubåtstyrke. Det finnes 62 ubåter av denne klassen, 41 er fortsatt i aktiv tjeneste. Los Angeles-klassen inneholder flere atomubåter enn noen annen klasse i verden. Klassen ble innledet av Sturgeon-klassen og etterfulgt av Seawolf. Bortsett fra USS Hyman G. Rickover (SSN 709), er alle ubåter av denne klassen oppkalt etter amerikanske byer og noen få byer (f.eks. Key West, Florida og Greeneville, Tennessee). Dette navngivningssystemet brøt marinens langvarige tradisjon med å navngi angrepsubåter etter havets skapninger (f.eks. USS Nautilus (SSN 571). Kilde: US Navy.

Det er snakk om et amerikansk fartøy ved navn USS Albany, 110 meter langt. Den er et angrepsfartøy i Los Angeles-klassen, ifølge det amerikanske sjøforsvarets nettsider.

– Vi kan kan ikke si noe om hvor lenge fartøyet vil ligge i havna, sier Eikeland.

Kritikk fra lokalbefolkningen

At byen har lagt til rette for å ta imot fartøy drevet av atomreaktor, har vekket reaksjoner i Tromsø.

Senest i januar var det demonstrasjoner fra en gruppe aksjonister da fartøyet USS Washington ankom byen.

NRK har tidligere også fortalt om Ann Helen som bor like ved havna, og som er engstelig for hva som kan skje dersom en ulykke skulle oppstå med ubåtenes atomdrevne systemer.

Slik ser det ut når en atomubåt ankommer. Her fra ankomsten til USS New Mexico i 2021. Du trenger javascript for å se video. Slik ser det ut når en atomubåt ankommer. Her fra ankomsten til USS New Mexico i 2021.

Men ikke alle mener ubåtanløpene utgjør en fare. Nils Håheim-Saers har engasjert seg i debatten, og har blant skrevet et innlegg i Forsvarets forum om saken.

– Jeg tenker at disse ubåtene er militærmakten vår. Den samme militærmakten som heimevernsoldaten som står på kaia og passer på ubåten, sier han.

– Vi ser at vi har en uforutsigbar og farlig nabo i øst. I den anledning er det viktig å ikke motivere den naboen til å ta i bruk militær mot oss, mener Håheim-Saers.

Nils Håheim-Saers mener ubåtene utgjør en viktig del av den militære tilstedeværelsen i nord. Foto: Nils Mehren / NRK

– Dersom man vurderer å bruke militærmakt mot Norge så er heimevernsoldaten, ubåtene og stridsvognene på innlandet en like stor del av den militærmakta man må legge til grunn som motstander dersom man vurderer å bruke militærmakt mot Norge, sier Saers.

Så lenge Norge og landets allierte framstår som et lag vil det heve terskelen for Russland å bruke militærmakt mot Norge, mener han.

Fakta om atomubåt-anløp i Tromsø Foto: Dan Henrik Klausen / NRK Ekspandér faktaboks Årsaken til reaksjonene var at Tromsø kommune i utgangspunktet ikke har kompetanse eller utstyr til å kunne håndtere en eventuell ulykke med radioaktivt lekkasje. Tromsø er en av byene i landet som har mottaksplikt av allierte båter, og Tønsnes ble dermed en av to anløpshavner i Norge for Nato-alliansens reaktordrevne fartøy, selv om kommunen først sa nei. For at Nato skulle kunne bruke havnen i Tromsø, måtte Forsvaret lage en risiko- og sårbarhetsanalyse. Forsvarsministeren understreket der at regjeringen aldri ville valgt havna i Tønsnes dersom man var i tvil om sikkerheten. Men en ulykke kan skje, og konsekvensene kan i verste fall være dødsfall, helseskader over tid eller radioaktive skader på natur og miljø. Partileder i Rødt, Bjørnar Moxnes, mente Forsvarsministeren undervurderte og bagatelliserte konsekvensene av en ulykke og mener Tromsø blir et større militært mål.

Enkelte har uttalt at Tromsø gjør seg til bombemål ved å ta imot allierte atomubåter.

Saers mener at Russlands bruk av militærmakt i Ukraina gjør det åpenbart at de ikke skiller mellom sivile og militære mål.

– Det å påstå at Tromsø nominerer seg selv på lista over bombemål ved å tilby trygg havn til US Navy, er polemikk og spiller på frykt, sier han.