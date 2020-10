Ber om hastemøte med næringsminister Iselin Nybø om Hurtigruten

Hege-Merethe Bengtsson er leder i Det norske maskinistforbund. Som administrerende direktør i fagorganisasjonen er hun svært opptatt av norske sjøfolks rettigheter.

Hun mener næringsministeren og departementet ikke har hatt myndighet til å gi Hurtigruten et unntak fra loven over bordet.

NRK har denne uken fortalt at norske myndigheter har lagt til rette for Hurtigruten. De har laget et unntak fra loven og sett mellom fingrene de gangene de har fått varsler om mulige lovbrudd.

Sammen med flere fagorganisasjoner deltok Bengtsson i fjor sommer i et møte med næringsministeren og Hurtigruten.

Hege Merethe Bengtsson er administrerende direktør i Det norske maskinistforbund. Foto: DNMF

Der reagerte hun på det Isaksen senere har kalt et «unntak», en «engangsløsning» og et «kompromiss». Hun fant aldri grunnlag til å stille seg bak dette.

– Jeg undrer hvilken hjemmel Isaksen la til grunn for å tillate denne typen seilinger. Vi mente det lå utenfor regelverket og at partene ikke kunne bestemme at det var greit å bryte dette.

Nå krever både fagorganisasjoner og stortingspolitikere svar på hvilken behandling Hurtigruten har fått.

Mener næringsministeren tok seg til rette

Hurtigruten hadde i 2019 planlagt, solgt og fått betalt for to seilaser langs norskekysten og til Svalbard, med internasjonalt mannskap om bord.

De fleste i møtet mente seilasene var ulovlige. Loven sier at norgesseilaser ikke er tillat med internasjonale lønns- og arbeidsvilkår, med unntak av skip som også anløper to utenlandske havner i løpet av en seilas. Dette kalles NIS-loven.

Myndighetene har anledning til å sanksjonere lovbrudd. De kan politianmelde eller kaste skip ut av Norsk internasjonalt skipsregister (NIS).

Men Hurtigruten fikk tillatelse til å seile som planlagt.

MS «Spitsbergen» på sin cruiseferd rundt Svalbard i 2019. Foto: NRK

Unntaket ble gitt under forutsetning av at Hurtigruten betalte norsk lønn langs norskekysten.

Næringsdepartementet har nektet NRK innsyn i referatet fra møtet der statsråden ga et unntak «over bordet». De viser til at dokumentet er «interne sakspapirer».

De vil ikke svare ja eller nei på om Isaksen hadde anledning til å gi et slikt unntak «over bordet». De sier at de alternativt kunne endret reglene i forskrift.

Etter NRKs sak tirsdag krever flere stortingspolitikere at næringsminister Iselin Nybø nå legger alle kortene på bordet om relasjonen til Hurtigruten.

Blant dem Torgeir Knag Fylkesnes (SV).

– Vi mener Røe Isaksen har tatt seg til rette. Han har gitt en dispensasjon han ikke hadde adgang til etter loven. Vi vil kreve en redegjørelse for grunnlaget. Dette er spesialbehandling, sier Fylkesnes til NRK.

– Det er veldig spesielt at regjeringen hjelper Hurtigruten til å omgå norske lønns- og arbeidsvilkår, sier Torgeir Knag Fylkesnes (SV). Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Vil ha alle kort på bordet

NRK har vist hvordan Hurtigruten har stoppet i en industrihavn i Cuxhaven i Tyskland. Slik har de oppfylt vilkåret om to anløp.

Dermed har de kunnet lønne det utenlandske mannskapet ned til 29 kroner timen.

LO, Sjømannsforbundet og Norsk Sjøoffisersforbund ber nå om et hastemøte med Nybø.

Stian Grøthe i Sjømannsforbundet sier til NRK at de ønsker et hastemøte for å rydde opp i praksisen med det de mener ikke er reelle havneanløp.

SV vil på bakgrunn av NRKs sak kreve innsyn i all dokumentasjon og kommunikasjon knyttet til alle avtaler myndighetene har inngått med Hurtigruten.

– Det som gjør saken spesiell er at myndighetene aktivt har hjulpet Hurtigruten ved å omgå regelverket og tilpasse eller ikke sanksjonere når det har vært klare brudd, sier Fylkesnes.

Fylkesnes viser blant annet til at Hurtigruten, med godkjent smittevernplan, fikk grønt lys til cruise med passasjerer langs norskekysten under en pandemi.

24. juni legger Daniel Skjeldam ut melding om at han har fått grønt lys fra næringsministeren. Det formelle vedtaket kommer først 26. juni, samme dag som de seiler ut fra Hamburg. Foto: Skjermdump fra Instagram

I tillegg reagerer Fylkesnes på prosessen rundt unntaksregelen som ble innført i 2015/2016 (se faktaboks).

– Departementet la først på bordet regler som skal sikre at cruiseaktørene ikke bruker «lurehavner». Cruiseturister skulle kunne gå i land på sightseeing. Det er blitt til at skipet bare er innom en havn noen minutter på kvelden.

– Her legger regjeringen sammen med Hurtigruten opp til å lure systemet. Jeg mener det er strid med de politiske signaler som er gitt, uttalte Geir Pollestad (Sp), leder i næringskomiteen på Stortinget, onsdag.

Lucie Katrine Sunde-Eidem, statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet, skriver onsdag til NRK at regjeringen har ønsket å legge til rette for at Hurtigrutens cruisevirksomhet skal kunne skje under norsk flagg.

– De er en stor aktør i den norske maritime næringen og står for et stort antall maritime arbeidsplasser. Men de må selvfølgelig følge reglene, sier Lucie Katrine Sunde-Eidem, statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet.

Rederiforbundet er ikke enig i at redere har fått særbehandling av sittende regjering.

Slik har regjeringen gitt unntak fra loven Ekspandér faktaboks Frem til 2015 var det forbudt med seilaser for cruiseskip mellom norske havner under NIS (NIS-loven § 4). Det var heller ikke tillatt å drive fart rundt Svalbard med NIS. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1987-06-12-48 Dette kalles fartsområdeforbudet. Etter ønske fra rederinæringen innførte sittende regjering et unntak fra forbudet, med virkning fra 1. januar 2016. Bakgrunnen var en diskusjon om hvorvidt NIS-loven gjaldt på Svalbard. Rederne hevdet blant annet gjennom advokater at de har seilt til Svalbard med NIS-flagg i flere år, da Longyearbyen var praktisert og sett på som en internasjonal havn. Sjøfartsdirektoratet tok opp saken med både Nærings- og fiskeridepartementet og Utenriks- og justisdepartementet. De slo fast at havna på Svalbard var norsk og ba rederiene om å følge loven, melde seg inn i Norsk ordinært skipsregister (NOR), og gi norsk lønn og arbeidsvilkår til sine ansatte. Rederiene protesterte mot avgjørelsen. De mente tolkningen av loven var til skade for norske rederier, og i strid med Svalbardtraktaten. I et brev til Nærings- og fiskeridepartementet skrev advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig på vegne av Fraktefartøyenes rederiforening at «NIS-registrerte skip har alltid hatt driftsadgang på Svalbard. Dette har bidratt til mindre behov for utflagging.» De hevdet også at Hurtigruten har registrert sine skip i NIS og at dette har blitt godtatt i mange år. Slik som MS «Fram». Sjøfartsdirektoratet utsatte fristen for at rederiene skal innrette seg etter loven. Til redernes advokater svarer Nærings- og fiskeridepartementet at de har tatt deres vurdering til etterretning: «Departementet har signalisert at en åpning for NIS-registrerte skip på Svalbard vil bli vurdert», står det i svaret NRK har fått tilgang til. Den 8. oktober 2015 får Svalbard en egen paragraf inn i forskriften for NIS-loven (§ 2). Loven sier fortsatt det samme. Men den nye forskriften åpner for at cruiseselskaper fortsatt kan seile slik de har gjort, med NIS-flagg og internasjonalt mannskap, på Svalbard. Det ble ingen straff til rederiene som har sett på Longyearbyen som en internasjonal havn. Det åpnes imidlertid også for seilaser langs norskekysten, under noen forutsetninger (§ 7): https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1993-07-09-596 Da Nærings- og fiskeridepartementet, ledet av Monica Mæland (H), sendte forslaget ut på høring, ble intensjonen beskrevet slik: «Internasjonale seilaser med stopp i norske havner» skulle det gis unntak for. Og, passasjerene skulle få «anledning til å gå på sightseeing i ulike havner cruiseskipet anløper». «Cruiseskip som for eksempel starter i Bergen, med anløp i Bodø, Tromsø, Russland, Svalbard, London og har siste stopp i eksempelvis København, vil med denne endringen gis anledning til å registreres i NIS». Det var dette forslaget høringspartene; tre departement og flere interesseorganisasjoner ga sin støtte til. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forslag-om-endring-av-forskrift-9.-juli-1993-nr.-596-om-begrensing-av-fartsomrade-for-passasjerskip-registrert-i-norsk-internasjonalt-skipsregister-nis/id2354488/?expand=horingsinstanser Unntaksregelen som ble vedtatt på bakgrunn av forslaget og høringsrunden inneholder krav om at cruiseskipet anløper minst to utenlandske havner. Den inneholder imidlertid ingen presisering om at passasjerene kan gå om bord eller forlate cruiseskipet. Derimot stiller den krav om at «passasjerene kan gå om bord eller forlate cruiseskipet i norsk havn dersom billetten inkluderer anløp av minst to utenlandske havner». Og: «Passasjerene har ikke anledning til å kjøpe billetter kun mellom norske havner». https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1993-07-09-596 I dag sier Nærings- og fiskeridepartementet at vilkåret om anløp i to havner er oppfylt der cruiseskipet stopper ved en havn, uavhengig av hvor lenge skipet ligger til kai og uavhengig av om passasjerene får anledning til å gå i land.

– Frykter en «cowboynæring»

– Vi deler ikke den oppfatningen. I Norge har det over lang tid har vært bred enighet mellom de politiske fløyene om hovedelementene i skipsfartspolitikken. Det er svært viktig for en konkurranseutsatt og kapitalintensiv næring som skipsfarten at man har langsiktige, forutsigbare og konkurransedyktige rammebetingelser.

Det sier Viggo Bondi, direktør og leder av Arbeidsgiveravdelingen i Norges Rederiforbund, til NRK.

Hurtigrutens driftssjef Asta Lassesen mener hele saken handler om en langvarig politisk kamp mot NIS-flagget, der Hurtigruten blir brukt.

Lassesen sier til NRK at Hurtigruten følger loven og forholder seg til Sjøfartsdirektoratets tolkninger. Hun sier de ikke kan ikke forholde seg til hvordan andre påstår loven bør tolkes.

Her seiler MS «Roald Amundsen» i Tromsøysundet i august 2020. Foto: Lisa Rypeng / NRK

Hege Merethe Bengtsson i maskinistforbundet, som har bakgrunn som advokat, sier hun har undret seg over Isaksens unntak i fjor sommer.

– Jeg forventet at man skulle finne en løsning innenfor de lover og regler som finnes. Hvis det ikke finnes en særlig hjemmel for unntak i slike ekstraordinære situasjoner, må man forholde seg til norske lover og regler.

Hun mener konsekvensene av det motsatte er altfor store.

– Maritim næring er en av de fire største motorene i norsk økonomi. Derfor er vi opptatt av at de som jobber i denne næringen blir behandlet godt og at det ikke utvikler seg til å bli en cowboynæring.

Slik har Hurtigruten svart på kritikken fra politikerne: