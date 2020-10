NIS er et eget skipsregister. I Norge har vi to, NOR og NIS. NIS har et regelverk som åpner for at norske cruiseskip kan konkurrere mot internasjonale aktører.

Det vil si at for eksempel Hurtigruten kan konkurrere på andre arbeids- og lønnsvilkår enn de norske, som blant annet gjør at de enklere kan konkurrere på pris til kunder internasjonalt.