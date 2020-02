Arbeiderpartiet sier nei til modellen som er lagt på bordet for innføring av grunnrenteskatt for fiskeoppdrett.

Et regjeringsoppnevnt utvalg gikk i fjor høst inn for at oppdretterne bør betale grunnrenteskatt, også kalt lakseskatt.

Men ingen av utvalgets modeller er gode nok, mener Ap.

Partiet er i prinsippet for grunnrenteskatt, men ønsker andre modeller enn de som er foreslått av lakseskatteutvalget. Det opplyser Aps fiskeripolitiske talsperson, Cecilie Myrseth, til NRK.

Ap ønsker heller en arealavgift eller produksjonsavgift som sikrer inntekter direkte til vertskommunene for oppdrettsanlegg.

Det er stor politisk motstand mot å skattlegge havbruksnæringa, slik utvalget foreslo i november. Både Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet har gjort vedtak på landsmøtene sine om å gå mot slik skattlegging.

Bakgrunnen for at utvalget ble sett ned for over ett år siden, var at SV ønsket at næringa skulle betale mer i skatter og avgifter for å utnytte naturressursene. SV er derfor svært positive til forslagene til utvalget.

AUF: – Et feiltrinn

Arbeiderpartiets ungdomsparti, AUF, er svært kritiske til at Ap sier nei til lakseskatten.

Nestleder i AUF, Astrid Hoem, sier grunnrenteskatt vil gi gode inntekter til både vertskommunene og staten. Hun mener det er viktig at fellesskapet nyter godt av oppdrettsnæringa.

– Arbeiderpartiet begår et feiltrinn ved å gå mot grunnrenteskatten. Næringen har allerede mange fordeler. Derfor burde de skatte av overskuddet sitt sånn at det gagner hele landet og kommunene de har etablert seg i, sier Astrid Hoem, nestleder i AUF.

Når ulikheten mellom folk øker er det nettopp denne type omfordelende skattepolitikk vi trenger. Den er sosialt utjevnende uten at den skader produksjonen, sier Hoem.