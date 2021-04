Det var under strandrydding i Hjemmeluft i Alta, hvor de verdensberømte helleristningene ligger, at familien Pettersen fikk hakeslipp.

På vei ned mot fjæra fikk familien de første signalene om at noe var galt.

– Da vi fulgte stien ned så vi fort at det var noe som ikke stemte. Da vi kikket litt nærmere så vi at det var både avføring, våtservietter, Q-tips og tamponger der, sier Line Mårvik Pettersen.

– Det luktet ingenting. Så det har tydelig vært der en stund, sier Pettersen.

– Har det drevet Q-tips og tamponger ut på havet?

– Det har det nok. Det lå i tangen som hadde skylt på land igjen, sier hun.

Dette var synet som møtte familien Mårvik Pettersen når de skulle på strandrydding. Foto: Line Mårvik Pettersen

Dette er ikke første gang kloakken flyter rundt Alta museum.

I 2011 skrev NRK om da et kloakkrør i det samme området gikk tett og skapte store problemer. Hva som er årsaken til drittproblemene denne gangen er så langt uklart.

– Foreløpig har vi ikke fått klarhet i hva årsaken er, sier Magne Opgård, avdelingsleder for drift i Alta kommune.

Ikke verdig et verdensarvområde

Anita Tapio, seksjonsleder ved Alta Museum, synes det hele er beklagelig.

– Vi er et verdensarvområde, og verdensarven er noe av det aller, aller fineste vi har. Det her er Alta sitt ansikt utad, så det er klart at det er veldig uheldig at man får slike kloakkhendelser i et så fint området, sier Tapio.

- Det er absolutt ikke en ønskelig situasjon, sier Anita Tapio, seksjonsleder ved Alta Museum. Foto: Christer André Henriksen / NRK

Hun presiserer at kloakken ikke er i umiddelbar nærhet av helleristningene, men at slike hendelser ikke burde finne sted på et verdensarvsenter.

– Hadde dette skjedd midt i sesongen i 2019, hvor vi har opp mot 1000 besøkende på en dag, så er det klart at det ikke hadde vært noe artig å vise frem dette, sier Tapio.

Les også: Her pumpes brukte tamponger og dopapir på norsk verdensarv

Vet ikke hva det skyldes

Magne Opgård i Alta kommune sier at det jobbes med å rydde veien for snø, slik at de kunne slippe til med utstyr for å fikse den tette kloakken.

Her arbeider Alta kommune med å rydde veien for at riktig utstyr kan komme til området med tett kloakk. I bakgrunnen ser vi Alta Museum. Foto: Christer André Henriksen / NRK

På spørsmål om folk bør holde seg unna grunnet smittevernhensyn, sier Opgård at det har kommet mye smeltevann inn i avløpet, og at det ikke er noe fare i forhold til det.

Han forteller at kommunen vil gjøre en vurdering av omfanget, og at de vil rydde opp både i det aktuelle området og langs strandkanten.

– Det skjer fra tid til annen at kloakkene våre går tett. Og så kan det skje uforutsette ting som gjør at det stopper helt opp. Sånn som i dette tilfellet, sier Opgård.