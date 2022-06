Etterlatte venter fortsatt på svar etter ulykken der Nora (10) mistet livet

– Vi hadde en forventning om at denne saken skulle være ferdig behandlet og behandlet i domstolene innen 2021. Nå frykter jeg at saken ikke får et endelig utfall innen utgangen av dette året.

Det sier bistandsadvokat til de etterlatte, Espen Simonsen.

I mars 2021 frontkolliderte to biler rett utenfor en tunnel ved Kvenvik i Alta.

I den ene bilen satt en kvinnelig sjåfør og to jenter. 10 år gamle Nora Alvilde Tiberg og sjåføren, 49 år gamle Ann Katrin Nilson, døde i sammenstøtet.

Den andre jenta, som var venninne med den avdøde 10-åringen, ble alvorlig skadet.

I den andre bilen var det to unge menn. Sjåføren av denne bilen er siktet for brudd på vegtrakklovens paragraf 3, som gjelder hensynsfull kjøring.

Politiet har tidligere sagt at ulykken bar preg av høy energi.

– En stor belastning

Ett år og tre måneder etter ulykken har fortsatt ikke politiet svar på hva som skjedde denne marskvelden.

Ryktene og teoriene har imidlertid florert i lokalmiljøet.

Ulykken som tok to menneskeliv skjedde i Kvenvik utenfor Alta i mars 2021. Foto: Christer Andre Henriksen / NRK

Nå mener Simonsen at arbeidet med å få det rette svaret haler urimelig langt ut i tid.

– Det har tatt lang tid, og for de etterlatte er det selvsagt en stor belastning. De vil vite hva som har skjedd og de vil komme seg videre. De er frustrerte over å ikke vite alle detaljene og over å ikke få en avklaring.

Bistandsadvokat til de etterlatte, Espen Simonsen, mener saken burde vært ferdig behandlet. Foto: Privat

– Uvisshet sliter på

– Usikkerhet og uvisshet er noe vi mennesker er dårligst på. Det sliter veldig på oss, sier psykolog Atle Dyregrov.

Han er professor emeritus ved Senter for krisepsykologi i Bergen og har i årtier jobbet med etterlatte etter ulykker og katastrofer.

Dyregrov sier at når livet rakner på brutalt og uventet vis, så er jakten på informasjon det som opptar oss.

– Det er det vi higer etter. Ærlig, presis informasjon, så tidlig som mulig fra de som har autoritet i situasjonen, og her er kanskje politiet de aller viktigste, sier han.

Psykolog Atle Dyregrov sier at mangel på informasjon kan forlenge og komplisere sorgprosessen. Foto: Senter for krisepsykologi

Påvirker myndighetene

At det i verste fall kan gå opp mot to år før en alvorlig ulykke ender i rettssystemet, mener han er uholdbart.

– Slikt skal ikke skje.

Dyregrov har jobbet mye med å formidle viktigheten av at myndigheter gir god, grundig og tidlig informasjon i etterkant av ulykker. Mye har blitt bedre mener han, men fortsatt er det ikke bra nok.

– Jeg tror vi fremdeles vi har en del å hente. Jeg ser at det er en del fine planer som ikke følges godt nok opp. Det er viktig at politiet og andre instanser som Statens vegvesen er bevisste på hvilken ekstra belastning det er for etterlatte å forholde seg til en lang, lang ventetid, sier han.

Hanne Bernhardsen hos politiet i Finnmark er påtaleansvarlig i saken. Hun har ferie og er ikke tilgjengelig for en kommentar.

Påtaleleder hos politiet i Finnmark, Morten Daae, medgir imidlertid at etterforskningen har tatt for lang tid.

– Det er heller ikke ønskelig fra vår side, sier Daae.

Påtaleleder hos politiet i Finnmark, Morten Daae, vedgår at saken har tatt lang tid. Foto: Allan Klo / NRK

Rettssikkerheten må ivaretas

Politiet har i lang tid ventet på sakkyndigrapporten fra Statens vegvesen som politiet har bestilt. Den skal gi svar på hvorfor det gikk så fatalt.

I mars kom rapporten, men denne ga ikke alle svar politiet ønsket. De ba derfor om en tilleggsrapport.

– Denne rapporten vil slik jeg ser det, bli sendt i løpet av juni, sier seksjonsleder i Statens vegvesen, Håkon Rosendahl.

Han beklager overfor de etterlatte at rapporten har tatt tid, og sier at han forstår at dette er en belastning.

– Samtidig er det viktig for rettssikkerheten, og den som eventuelt kan risikere å bli dømt i en slik sak, at rapporten er gjennomarbeidet før den leveres til politiet og igjen blir brukt i en rettssak, sier Rosendahl.

Han forklarer at komplekse saker tar tid, men at det ikke betyr at ikke Statens vegvesen hele tiden jobber med å bli bedre og mer effektive.

Ulykken skjedde på en kort strekning mellom to tunneler på E6 i Alta. Foto: Kristian Sønvisen Bye

– Kan gi litt informasjon

NRK har forsøkt å få kontakt med den mannlige sjåførens advokat, Thomas Hansen, uten å lykkes. Allerede for et halvt år siden sa Hansen til ifinnmark at det ikke er gunstig at etterforskningen haler ut i langdrag.

Atle Dyregrov mener at politiet bør etterstrebe å gi så mye informasjon de kan undervis i prosessen.

– Selv om man venter på at en rapport skal bli ferdig, betyr det ikke at man ikke kan gi noe informasjon. Det handler om omsorg, sier han.

– Jeg stiller meg bak det at vi i politiet kan gi informasjon til etterlatte, selv om ikke man har alle svarene, sier Morten Daae i politiet.