– Jeg føler at det som er en dyp tragedie for etterlatte, gjøres om til underholdning, sier Raija Anneli Wilhelmsen fra Alta.

En kvinne i slutten av førtiårene og en mindreårig jente omkom i bilulykken i Kvenvik utenfor Alta tirsdag kveld. En annen mindreårig jente, som også var med i kvinnens bil, ligger alvorlig skadet på UNN i Tromsø.

To menn i tjueårene, som og var involvert i ulykken, ligger på sykehuset med moderate skader.

Ulykkesstedet ved Kvenvik i Alta, dagen etter møteulykken mellom to biler som kostet to mennesker livet. Foto: Kristian Sønvisen Bye / NRK

Fikk video på mobilen

Samme kveld fikk Wilhelmsen en video fra ulykkesstedet tilsendt på messenger. Videoen viser de ødelagte bilene, samt redningsmannskaper i sving.

Wilhelmsen som ikke har noen kjennskap til de involverte i ulykken, reagerer kraftig på at en slik video ble sendt henne. For hun tror ikke at hun er den eneste som har fått denne.

– Nei, dette er nok sendt til flere. Det virker nesten som om folk er blitt opptatte av å være først ute med å spre sensasjonelle nyheter etter tragiske ulykker, sier hun.

Wilhelmsen ber folk tenke seg om før de tar opp mobilen i slike situasjoner – og enda verre – sender det rundt.

– Hadde de samme personene likt å se bilder av en knust bil som tilhørte en i deres familie, kanskje endatil før de hadde blitt varslet om ulykken, spør hun.

At videoene som tas og publiseres ligger på nett for all evighet, er et annet moment hun tenker etterlate må leve med.

– De mister jo kontroll over historien. Hvis de vil dele noe fra en så tragisk hendelse, la de gjøre det selv, sier hun.

– Ekstra påkjenning for etterlatte

Øyvind Lorentzen, geografisk driftsenhetsleder i Finnmark politidistrikt, synes det er nedslående at folk ikke tar innover seg at det å filme fra ulykker ikke hører hjemme noen steder.

– Det er trist at politiet nok en gang er nødt å be folk om ikke å dele videoer og bilder fra ulykkessteder. Det er viktig å huske på at det er en tilleggsbelastning for pårørende og for andre som er implisert, sier Lorentzen.

Øyvind Lorentzen hos politiet i Finnmark synes det er trist å måtte be folk om å la være å filme ved ulykker. Foto: Stian Strøm / NRK

Han har en klar beskjed til folk.

– Henstillinga er at folk ikke tar bilder og videoer, og ikke deler det. De som eventuelt sitter på bilder må slette det snarest mulig. De må heller ikke distribuere det, eller på annen måte dele de med noen, sier han.

Han sier at å filme fra ulykkessteder ikke nødvendigvis rammes av straffeloven, men han mener likevel det handler om moral.

– Prioriterte Facebook ved brann

Brannsjef i Alta kommune, Frank Olav Pettersen, sier til NRK at smarttelefonene er blitt en utfordring ved alvorlige ulykker.

– Dette har gått langt over styr, sier Pettersen.

Han sier at i bransjen snakker de ofte om det nye fenomenet, med at folk drar opp mobilen og filmer fra ulykkesstedet.

– Det er tilfeller der folk har filmet fra brann og lagt det ut på Facebook, før de har ringt nødnummeret og varslet om at det brenner, sier brannsjefen.

Han mener folk som kommer til ulykkessteder heller bør tenke over om de kan hjelpe.

– Å stoppe trafikken og bidra med annen hjelp, det setter vi pris på. Men det er også begrenset hvor mange som kan hjelpe til ved et ulykkessted. Når det er tilstrekkelig med folk, bør alle andre holde avstand, sier Pettersen.

Han tror det er mye tankeløshet ute og går, men likevel ber han innstendig folk om å ikke følge sensasjonslysten i slike situasjoner.

– La mobilen ligge. Vi har medier til å ta seg av nyhetsformidlingen. Det er snakk om folks tragedier og det å filme i en slik stund er rett og slett forkastelig, mener Pettersen.