Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks En mann i Troms lever i frykt etter å ha blitt utsatt for grov vold. Han har fått innvilget voldsalarm, men politiet har ingen å gi ut.

Politiet i Troms bekrefter at de mangler voldsalarmer og at det er generell mangel på kapasitet for mobile voldsalarmer.

Politidirektoratet er kjent med at etterspørselen etter voldsalarmer er økende, og jobber med å innføre voldsalarmer med ny teknologi i 2024.

Advokatfullmektig Johanne Grue Reiten uttrykker dyp bekymring over situasjonen, og understreker at det er uakseptabelt at mennesker skal leve i frykt etter å ha blitt utsatt for alvorlig vold. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Han er svært redd, og sørger for å ikke være alene.

Det sier advokatfullmektig Johanne Grue Reiten i Elden advokatfirma.

Hennes klient har fått innvilget voldsalarm, men politiet i Troms har gått tom.

Mannen lever i frykt.

– Han opplever at tiltalte gjentatte ganger bryter besøksforbudet, og at det ikke hjelper å anmelde bruddene.

Reiten forteller at klienten er utsatt for vold som var så grov at det var tilfeldig at han ikke døde av skadene.

Bekrefter at de mangler voldsalarmer

Politiet i Troms bekrefter at mannen ikke har fått voldsalarm fordi de ikke har flere å gi ut.

– Vi opplever generelt at det er manglende kapasitet på mobile voldsalarmer i politiet.

Det sier Lene Fabek, som er seksjonsleder for etterforskning i Troms politidistrikt.

Seksjonsleder for etterforskning, Lene Fabek, fra Troms politidistrikt, bekrefter at de ikke har nok voldsalarmer. Foto: Rune N. Andreassen / NRK

Hun sier at de sjeldent får alle de voldsalarmene de bestiller.

– Det er svært beklagelig, sier seksjonslederen.

Hun sier at mobil voldsalarm til mannen som ikke har fått er bestilt, og at den blir levert når de får den.

Fabek legger til at Troms politidistrikt har lav terskel for å tildele voldsalarmer.

Økende etterspørsel etter voldsalarmer

Det er Politidirektoratet som har ansvar for at politidistriktene har nok voldsalarmer.

Politidirektoratet opplyser at de ikke kjenner til saken i Troms, men er kjent med at etterspørselen etter voldsalarmer er økende.

Avdelingsdirektør Bjørn Vandvik sier at det er svært uheldig at noen som skal ha voldsalarm ikke får det.

Han mener likevel at det er nok alarmer tilgjengelig.

Avdelingsdirektør i Politidirektoratet, Bjørn Vandvik, mener det er nok voldsalarmer tilgjengelig. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

– Vi vet det er alarmer som ikke lengre er i bruk, og da må vi passe på å følge opp tett, sier han.

Politidistriktene har rundt 2000 voldsalarmer, og til enhver tid er det rundt 25 prosent av disse som ikke er aktive, sier Vandvik.

– Alle som trenger voldsalarm skal få det. Det handler om at vi må utnytte de alarmene vi har, sier han.

Vandvik sier også at det jobbes med å innføre voldsalarmer med ny teknologi i løpet av 2024.

– Dypt bekymret

Advokatfullmektig Johanne Grue Reiten sier at hun er dypt bekymret over situasjonen.

– Man kan ikke ha det sånn at man skal leve i frykt når man har vært utsatt for en alvorlig voldshendelse og besøksforbudet er brutt flere ganger, sier hun.