– E-tjenesten ville ha kona mi med på oppdrag i Russland

Kona Anita Berg sier at hun ikke for lenge siden fikk høre det av sin mann. Hun er sjokkert.

– Først ble jeg bare stille. Så ble jeg sint. Så ble jeg fortvilt at noen kan gjøre noe sånt. Tenker de konsekvenser av noe sånt?

– Skulle jeg også bli satt i et fengsel? Eller sett han bli arrestert? Eller sittet alene på et hotellrom i Moskva? Det er utenkelig egentlig at noen kan sette oss i en slik situasjon.

Anita Berg sier at hennes mann har militær utdanning for bedre å kunne takle en slik situasjon, noe hun ikke har.

– Jeg har jobbet innen helsevesenet. Jeg har ikke taklet det. Det hadde vært krise for familien. Hadde jeg gått samme veien, jeg vil ikke tenke på det. De har knekt oss mer enn de kanskje vil skjønne.

Mens Frode Berg satt i fengsel i Moskva hadde utenriksminister Ine Eriksen Søreide et møte med Anita Berg i Kirkenes Foto: Ksenia Novikova / NRK

– Ville betale for reise og opphold

I den nye boka «I grenseland» skrevet av forfatter og NRK-journalist Morten Jentoft heter det at føringsoffiseren «Jørgen» kom med forslagene under møter på Hotell Opera i Oslo.

Norsk etterretning skal ha vært villig til å dekke reise og opphold for Frode Berg og kona Anita Berg på oppdrag til Russland på «vanlig måte».

Formålet skal Etterretningstjenesten ikke ha lagt skjul på.

– Jørgen ville at jeg skulle ta med kona på turen sånn at det skulle virke litt mere naturlig når jeg for eksempel skulle reise til Moskva, sier Frode Berg.

Forfatter og NRK-journalist Morten Jentoft mener forslaget om å bruke Anita Berg var kynisk. Foto: Anne Liv Ekroll / NRK

Trodde at russerne visste

Den spiondømte finnmarkingen mente at det ville virke like naturlig at han reiste alene til Russland.

Det hadde han gjort en rekke ganger før oppdragene for E-tjenesten.

Berg sier at han etter en tid sa nei til forslaget.

I fengsel i Moskva begynte Frode Berg å tenke mer på hva som kunne ha blitt konsekvensene, – hvis han hadde sagt ja til å ta kona si Anita med på reiser til Russland.

Det russiske sikkerhetspolitiet begynte i fengslet å spørre om kona og besøk i Russland.

– Også dem kom inn på det spørsmålet, det fant jeg litt merkelig. Jeg ble litt skremt da dem spurte om jeg ikke skulle invitere kona til Moskva. Det begynte å ringe noen bjeller for meg.

– Så da virket det som russerne kjente til det forslaget?

– Ja, det skal jeg ikke påstå helt hardnakket at de kjente til. Men jeg fant det litt merkelig at de spurte ved et par anledninger at jeg ikke skulle invitere kona. Jeg reagerte fryktelig på det.

Frode Berg fikk da meldt fra om at ingen fra familien i Kirkenes måtte krysse landegrensen til Russland mens han satt i fengsel.

Frode Berg sier at Etterretningstjenesten også ville dekke reise og opphold for kona Anita Berg, hvis hun ble med på oppdragene for E-tjenesten i Russland Foto: Patrick da Silva Sæther / NRK

– Kunne blitt arrestert av FSB

Frode Berg mener Etterretningstjenestens forslag om at kona Anita Berg skulle reise sammen med han på oppdrag for E-tjenesten til Russland kunne gitt store konsekvenser.

– I verste fall så kunne hun ha fått seg en forferdelig skrekkopplevelse den 5. desember 2017 i Moskva da jeg ble tatt. Enda verre er at hun kunne blitt arrestert som medskyldig, sier Berg.

Kaller det kynisk av E-tjenesten

Forfatter av boka «I grenseland» Morten Jentoft sier at han reagerer på forslaget om å bruke kona til Frode Berg.

Han mener at det kanskje det kanskje er det mest kyniske fra den norske etterretningstjenestens side i denne operasjonen.

– Man kan naturligvis kalle det kynisk å bruke en mann som Frode Berg, men det i tillegg å ville involvere hans kone i dette her, det topper jo det meste.

Morten Jentoft mener E-tjenestens ønske om å bruke Anita Berg sier mye om hele operasjonen.

– Det forsterker inntrykket at det her var amatørmessig, at man ikke vurderte konsekvensene av det man holdt på med, sier Jentoft.

Anita Berg synes hun skulle fått en unnskyldning fra Etterretningstjenesten.

– Absolutt

– Forventer du at du skal få en?

– Ja

Etterretningstjenesten er blitt gjort kjent med hovedinnholdet i denne saken. Kommunikasjonssjef Ann-Kristin Bjergene ønsker ikke å gi noen kommentarer.