En av hans tidligere professorer i Kina uttrykker flere ganger sjokk over at mannen er siktet for forsøk på etterretningsvirksomhet i Norge.

– Herregud. Det er en svært alvorlig anklage, sier han til NRK.

Den spionsiktede nordmannen ble pågrepet og varetektsfengslet forrige uke. Han var tilknyttet et prestisjefylt kinesiske universitetet fra 2016-2020, har NRK tidligere fått bekreftet.

Før det tok han bachelor i Norge, og skal ha tatt master i Sør-Afrika.

Den europeiske universitetsprofessoren hadde nær kontakt med den spionsiktede nordmannen mens han studerte, og satt i juryen som vurderte den spionsiktede nordmannens doktorgrad.

– Han var en veldig skarp student. Han deltok i debatter, og hadde en sterk interesse for teori i internasjonale relasjoner, sier professoren.

NRK har anonymisert ham for å ikke identifisere siktede.

– Jeg elsket å ha han i mine klasser. Han var interessert, godt forberedt, og viste genuin interesse. Jeg fikk inntrykk av at han ville gjøre akademisk karriere.

– Han var en av de beste studentene jeg hadde der.

PST har tidligere sagt at mannen ikke vil la seg avhøre. Han nekter straffskyld. Mannens forsvarer, Marius Dietrichson, ønsker ikke å kommentere denne saken.

Den spionsiktede nordmannen under en presentasjon mens han studerte i Kina. Foto: privat

Hadde universitetstopp som veileder

Tidligere studiekamerater av den spionsiktede mannen har i likhet med den europeiske professoren beskrevet han som dyktig, ivrig i debatter, og provestlig, overfor NRK.

En av dem mener at den spionsiktede mannen var svært vestlig orientert i sine akademiske tekster, og havnet i uenighet med veilederen sin under studiene i Kina på grunn av dette.

– Han var veldig engasjert, og snakket mye med foreleserne. Han stilte spørsmål ved deres tankegang og ideologi, og hadde ingen grenser, sier en annen tidligere studiekamerat til NRK.

– Han var påvirket av vestlig teori for internasjonale relasjoner, sier han videre.

NRK har fått tilgang til doktorgraden til siktede, som ble innlevert i mars 2020. Den handlet om oppførselen til de nordiske landene overfor og på grunn av den geografiske nærheten til stormakter som Russland.

Veilederen til siktede, var visepresident på universitetet mannen studerte ved. Han er en tilsynelatende høyt respektert kinesisk akademiker, med flere opphold på vestlige prestisjeuniversiteter på CV-en.

Ifølge veilederens CV, som er tilgjengelig på nettsidene til en kinesisk tenketank han er tilknyttet, har han også siden 2018 vært en del av det faste utvalget til universitetets partikomite.

Veilederen er dermed ikke lavt plassert i det kinesiske kommunistpartiet (CCP), ikke uvanlig for universitetsledere.

Strammet inn i 2018

Den europeiske professoren avsluttet sitt samarbeid med det kinesiske universitetet i 2021. Da hadde han over tid opplevd at den akademiske friheten på kinesiske universiteter hadde blitt så kraftig snevret inn at han ikke syntes det var interessant å jobbe der lenger.

I 2018 endret universitetet den spionsiktede nordmannen studerte ved sin «grunnlov».

I det nye «grunnloven» ble universitetets lojalitet til kommunistpartiet i Kina understreket, mens prinsipper om tankefrihet ble fjernet, ifølge NPR.

– Det ble verre og verre, sier den europeiske professoren.

Samme året ble veilederen til nordmannen forfremmet fra stillingen som dekan ved fakultetet for internasjonale relasjoner, til visepresident ved universitetet.

Selv ble den europeiske professoren kjent med den spionsiktede nordmannens veileder for mange tiår siden. De har i dag lite kontakt.

Han sier det er vanskelig å holde kontakten med kinesiske akademikere, både grunnet pandemien, og grunnet situasjonen for kinesiske akademikere.

– På universitetene er de fleste partimedlemmer. Det er viktig hvis du vil ha en akademisk karriere, sier han.

På grunn av veilederens karrieremessige framsteg, oppfattet professoren at den spionsiktede nordmannen var misfornøyd med oppfølgingen.

– Jeg leste hans utkast og kommenterte dem. Veilederen hadde ikke tid, sier han.

En av de tidligere studiekameratene mener imidlertid at forholdet mellom siktede og veilederen var vennskapelig.

– De var som venner. Han var ikke formell, men kunne spørre veilederen om familien for eksempel, sier han.

Ekspert: Tett forhold mellom parti og akademia

Hans Jørgen Gåsemyr er seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI), og forsker blant annet på kinesisk politikk.

Han sier forholdet mellom Kommunistpartiet (CCP) og akademia i Kina har vært tett i flere tiår, men at det har blitt enda tettere de siste årene.

– Det gjelder hele den kinesiske samfunnsstrukturen. Kommunistpartiet er inne i alle deler av det kinesiske samfunnssystemet, også akademia, sier Gåsemyr til NRK.

Han påpeker at de fleste kinesiske akademikere er medlemmer av CCP eller et av samarbeidspartiene.

Hans Jørgen Gåsemyr ved Nupi. Foto: NUPI

– For å få en ledende rolle i samfunnet, må du være engasjert i Kommunistpartiet eller en av samarbeidspartiene. Sånn har det vært i mange tiår. Om det ikke er karrierefremmende, er det i alle fall ikke karrierehindrende.

De siste årene har partiet strammet inn, og tydeliggjort at det er CCP som skal ha det siste ordet om det oppstår uenigheter eller uklarheter, sier Gåsemyr.

– Partiets rolle var viktig også for 20–30 år siden, men den har blitt styrket med den autoritære innstrammingen Kina er inne i, sier Gåsemyr.