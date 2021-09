– Jeg opplever at folk er forbanna. Det er fordi det er vanvittig frustrerende å sitte på sidelinjen og høre partene krangle på nasjonalt TV, mens vi er ute på jobb og ikke inkludert i samtalen. Vi har bare fått beskjed om at jobbene våre er i fare, sier Ann Ørjebu, oljearbeider og klubbleder i Industri Energi.

Lørdag var hun med i Helgemorgen i P2 fra Ivar Aasen-plattformen i Nordsjøen.

Som en motvekt til «Klimabrølet» har flere tusen personer denne uken samlet seg i Facebook-gruppen Oljebrølet. De mener folk ikke skjønner hvor viktig oljen er, og at de som jobber i næringen blir påført «oljeskam».

Ørjebu er opprinnelig fra Finnmark. Hun har vært medlem av AUF, og var tredjekandidat for Kristiansund SV ved valget i 2019, med industripolitikk som sin hjertesak.

Hun har for tiden ingen politiske verv, og understreker at hun uttaler seg som oljearbeider og klubbleder. Ørjebu mener oljearbeidere i dag ikke blir hørt.

– Jeg synes det er vanskelig. Jeg er interessert i å få til en god industripolitikk. Men miljøsiden har gått frem på en måte som ikke har invitert til dialog. Dermed mister man den gode spennende debatten som vi bør være en del av, sier hun.

– Graver grøfter mellom folk

Aslak Sira Myhre er bekymret for tonen i oljedebatten. Foto: Rebecca Bjerga / NRK

Samfunnsdebattant og tidligere Rødt-politiker Aslak Sira Myhre er enig med Ørjebu. Han mener klimadebatten til syvende og sist ikke handler om klima.

– Om man diskuterer klima så diskuterer man også løsninger. Det jeg er redd for er at vi heller får en samtale om klima og miljø som egentlig graver grøfter i det norske samfunnet, sier han.

Og fortsetter:

– Det graver grøfter mellom de som bor i by, i liv langt unna produksjon, og de som bor utfor by. På Vestlandet, i Nord-Norge og andre plasser, som lever av jord, industri eller olje og gass. Når man får denne typen skiller, får man også Trump.

Sira Myhre frykter man er i ferd med å grave den samme grøften i Norge. Han mener at folk som føler seg satt til side blir forbanna.

– Norge har tradisjonelt veldig sterke allianser. Men når man påstår ting som at «oljen er heroin», og at de som jobber med olje er dopdealere eller narkomane. Når man sier ting som at «dette er noe vi ikke har fortjent», at «det bare er flaks», da lager du en samtale der du ikke bare diskuterer klima. En samtale der man avskriver en stor del av Norges befolkning. Og man avskriver en stor del av Norges historie, sier Sira Myhre.

– Vi blir heller ikke hørt

Aktivist Veronica Skotnes mener det ikke bare er oljearbeidere som ikke føler seg hørt. Foto: Privat

Veronica Skotnes er 23 år og klimaaktivist. Hun sier hun har stor forståelse for at det er frustrasjon fra alle parter.

– Jeg er veldig opptatt av at man ikke skal klandre enkeltindivider for den krisen som vi står i. Dette er noe vi må jobbe med sammen, sier Skotnes.

Hun støtter klimabrølet 100 prosent.

– Det er veldig viktig å vise at vi har en stor mengde folk som ønsker å ta klima på alvor. Jeg tror problemet nå er at vi står og brøler fra hver vår retning, uten at det egentlig blir en dialog eller samtale rundt det, sier Skotnes.

Hun mener det ikke bare er oljearbeiderne som føler de ikke blir hørt.

– Unge mennesker og folk som kjemper for klimaet føler seg ikke hørt. Man opplever at klimapolitikken er veldig mye prating og veldig lite handling.

Olje- og energiminister Tina Bru på Ekofisk i Nordsjøen. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Oljeministeren: – Innestemme

Olje- og energiminister Tina Bru fra Høyre mener mange oljearbeidere i dag ikke kjenner seg igjen i den virkeligheten som legges frem.

– Jeg tror frustrasjonen vi ser kommer mye av at man føler at man diskuterer i en slags alternativ virkelighet der det er veldig enkelt å erstatte en arbeidsplass i oljen med en helt annen arbeidsplass. At de som jobber i oljen sømløst og umiddelbart kan flytte seg over til noe annet, sier hun.

Bru mener dette oppleves veldig frustrerende for folk i industrien. De som kjenner den på kroppen og vet hva den handler om.

Ann Ørjebu vil ha oljearbeiderne mer inn i samtalen om de politiske løsningene. Foto: Privat

– Jeg tror løsningen fremover er at vi er nødt til å begynne å diskutere med litt mer innestemme.

Vil bli inkludert

Oljearbeider Ann Ørjebu mener folk i oljeindustrien er like opptatt av klima som folk ellers.

– Vi er bare uenige om løsningene som legges på bordet. Om vi skal være et foregangsland så må vi vise at det er mulig å redde klimaet uten å sende folk ut i massearbeidsledighet. Klarer ikke politikerne det, så er ikke løsningene gode nok, sier hun.

– Hvis de oppriktig mener vi i oljen er en del av løsningen, så må vi få være med å utforme politikken, sier Ørjebu.

