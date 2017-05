Alle undersøkte institusjoner har fått tilsendt skritlige spørsmål om egen tvangsbruk, rutiner for skjerming og kritikken fra forsker Marius Storvik og Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger.

Svarene er redigert og sammenfattet av NRK.

Følgende institusjoner har svart:

Helse Møre og Romsdal, ved klinikksjef Kjetil Gaupset:

«Helse Møre og Romsdal (HMR) er kjent med at Ålesund sjukehus er undersøkt i forbindelse med ein doktorgradsavhandling. På generelt grunnlag kan vi seie at ein i Klinikk for psykisk helse og rus har arbeidd målretta med å få oversikt over status for bruk av tvang etter at dette kom opp i media i fjor haust. Det utarbeidd ein handlingsplan. HMR jobbar no med å revidere prosedyrar når det gjeld bruk av tvang / reduksjon av tvang. Vi ønskjer å vente med ytterlegare kommentarar før innhaldet i forskingsrapporten er kjent.»

Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, ved ledelse ved Psyisk helse- og rusklinikken:

«Skjerming er et tiltak som enten kan ha behandlingsmessig begrunnelse for den enkelte pasient, eller være av hensyn til andre. Dette er i seg selv utfordrende. Skjerming har i seg klare trekk som begrenser den enkeltes frihet. Gjeldende praksis i vårt helseforetak er at vi ikke plasserer pasienter bak låst eller stengt dør. Pasienten er sammen med ett eller flere personale. Den vanligste grunnen til at en skjermet pasient eventuelt er alene, er pasientens eget ønske om dette, som i så fall respekteres. Døren er i så fall ikke låst.

Det er bra at det forskes på innholdet i psykisk helsevern og hvilke tiltak som er mest mulig til nytte for den enkelte, samt eventuelle uheldige sider ved ulike tiltak. Det er også bra at de ulovfestede reguleringene for fellesskap undersøkes nærmere i lys av både menneskerettigheter og lovverk. »

Akershus Universitetssykehus HF, ved pressesjef Geir Boye Lindhjem:

« Pasientene som er skjermet oppholder seg på egen skjermingsenhet med tilgang til veranda og stue. Pasienten skal ikke som ledd i skjermingen oppholde seg alene verken på skjermet enhet eller på rom, og dør til pasientrom skal heller ikke som ledd i skjermingen stenges slik at pasienten blir alene. Bruk av skjerming med isolasjonslignende trekk er i strid med divisjonens rutiner. Selv om skjerming med isolasjonslignende trekk er i strid med divisjonens rutiner, kan skjerming med isolasjonslignende trekk likevel forekomme i praksis. Dette er i så fall en avvikshendelse, med mindre det har foreligget en nødrettssituasjon.

Utover de spesifikke spørsmålene som er besvart over, ønsker vi ikke å kommentere refererte funn i en avhandling vi ikke har sett. »

Helse Bergen, ved klinikkdirektør psykiatrisk klinikk Haukeland universitetssjukehus, Kristin Jordheim Bovim:

«I vår elektroniske kvalitetshåndbok har vi rutiner for skjerming, opprettelse av skjermingsvedtak og definisjon av skjermingsrom.Pasientene kan enten bli skjermet på eget rom, eller, ved behov, på et eget skjermingsrom som er noe mer sparsomt møblert og med polstrede vegger. Personal kan enten sitte inne hos pasienten eller utenfor med døren halvåpen, dette vurderes i henhold til pasientens ønske, eller hva personalet vurderer som hensiktsmessig i henhold til pasientens tilstand. Skjermingsvedtak blir ofte fattet for flere dager av gangen, men vurderes fortløpende.Vi har alltid hatt fokus på å skille skarpt mellom isolasjon som er et tvangstiltak i henhold til § 4.8b, der pasienten kan bli anbrakt bak lukket dør, og kun observeres gjennom kikkhull i døren, og skjerming (§4.3) der vi legger vekt på at det er ledd i behandling eller av hensyn til medpasienter.

Vi mener at vi ikke har utfordret lovverket i dette, snarere har personale vært usikre på om de burde gjøre isolasjonsvedtak når skjermingen er relativt streng.

Jeg har videre inntrykk av at uttalelsene fra Storvik er nokså generelle, og ikke eksplisitt for Helse Bergen.»

Diakonhjemmet Sykehus, ved Pernille Lønne Mørkhagen, Kommunikasjonssjef:

« Det er alltid personell tilstede i fellesområdet. Hvis pasienten ønsker det, er også personell til stede på rommet. Ut fra pasientens tilstand og behandlingsbehov kan det være nødvending at det er personell sammen med pasienten hele tiden. Dette gjelder for eksempel i situasjoner hvor det er vurdert alvorlig suicidalrisiko eller selvskading. Skjerming er en behandlingsintervensjon hvor det å få hjelp til å avgrense stimuli er et mål. For noen pasienter vil det å kunne trekke seg tilbake på rommet og selv avgrense kontakten med andre, være viktig.

Det er vanskelig å skulle kommentere funn i en doktorgradsavhandling som vi ikke har tilgang til, men Diakonhjemmet Sykehus hilser samfunnets engasjement og kritiske blikk på psykisk helsevern velkommen.»

Vestre Viken, tidligere Sykehuset Buskerud, ved klinikkdirektør for psykisk helse og rus, Kirsten Hørthe.

«Vi er glad for at det forskes på dette området. Problemstillingene omkring ivaretakelse av menneskerettigheter, også innen for rammen av nødvendig tvungen behandling, er svært viktig å ha fokus på. Dette fordi anvendelse av tvunget psykisk helsevern representerer et alvorlig inngrep i et menneskes personlige integritet. Vi arbeider for å sikre en faglig god og verdig behandling av pasienter underlagt tvunget psykisk helsevern, vi jobber også målrettet for redusert og riktig bruk av tvang i våre behandlingsenheter.Vi ser frem til at doktorgradsavhandlingen offentliggjøres og blir tilgjengelig også for oss, slik at vi kan lære og bruke den i vårt forbedringsarbeid.»