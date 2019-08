Valgkampplanen til Tromsø Ap ble lagt ut på Facebook: – Uheldig og en glipp

I Facebook-gruppen «Valgkamputvalg Tromsø Ap 2019» har det ligget en lenke til flere valgkampdokumenter for lokallaget i Google Disk, deriblant valgkampplanen, skriver Dagens Næringsliv.

Ifølge avisen lå lenken åpent ute og var synlig også for folk som ikke var medlem av Facebook-gruppen. Tilgangen til lenken skal imidlertid ha blitt endret etter omtalen.

I valgkampplanen kommer det fram at Tromsø Ap har gjennomført en analyse som ser på styrker, svakheter, muligheter og trusler – en såkalt swot-analyse.

Flere punkter blir trukket fram som «utfordringer» om ordførerkandidat Gunnar Wilhelmsen. Blant annet nevnes hans fortid.

I analysen kommer det også frem at lokalpartiet vingler og har interne problemer. Dessuten beskrives samarbeidet med LO som dårlig. En rekke andre ting blir også nevnt.

– Ikke så stresset over det her

Valgkampleder og gruppeleder for Tromsø Ap Jarle Heitmann beskriver saken som «uheldig og en glipp.»

Arbeiderpartiets gruppeleder i Tromsø, Jarle Heitmann. Foto: Lars Egil Mogård / NRK

– Det er uheldig at sånt har skjedd. Det er en glipp fra oss at vi har lagt dokumenter slik at de var søkbare og at man kunne få innsyn. Samtidig er vi ikke så stresset over det her, for det er ikke hemmelige dokumenter. De har vært bredt delt. Også valgkampplanen vår er bredt delt blant annet i medlemsmøter og i styrer. Dette er ikke noe vi tar veldig tungt for å si det sånn. Men igjen, det som er glippen og det som er uheldig er jo at dokumenter blir spredt på områder det ikke er ment at det skal spres, sier Heitmann til NRK.

At dokumenter fremhever ordførerkandidat Gunnar Wilhelmsens fortid, kommenterer han slik:

– Gunnar har hatt et aktivt liv med mange roller innenfor næringsliv, idrett og kultur. Media i Tromsø har bredt belyst dette det siste året. Det er naturlig at partiet har gjort sin egen gjennomgang, og vi er glade for at han valgte å stille opp som vår ordførerkandidat, sier Heitmann.

Høyre: – Interessant

Høyres ordførerkandidat i Tromsø, Hans Petter Kvaal, sier dette er interessant lesning.

Høyres ordførerkandidat i Tromsø, Hans Petter Kvaal Foto: Bernt Olsen / NRK

– Først og fremst tenker jeg at det er en kjedelig sak for Ap. Jeg er glad for at ikke vi er i samme situasjon. Samtidig er det jo interessant lesning når den først er lagt ut. Det at Ap for så vidt gjør en liten analyse av seg selv, og ser at økonomisk styring ikke er noe de har hatt i det siste, er jo interessant for oss i opposisjon, sier Kvaal.

– Det er ikke godt å si hvordan dette vil påvirke valgkampen videre. Men jeg regner med at Ap kanskje må sette seg ned og se gjennom planene på nytt igjen. Men ellers tror jeg valgkampen vil gå som sin vante gang.

– Har dere gjort noe lignende noen gang?

– Nei, heldigvis ikke.