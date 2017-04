Værgudene sørger fortsatt for påskestemning

I Nordland stryker en østlig bris over kinnene til folk som er ute på tur påskeaften.

Periodevis kan det bli frisk bris utsatte steder. Det blir mye pent vær, til tross for at det er mulig at det skyer til for påskesola noen steder sør for Salten.

Også i Troms er det mye pent vær i vente påskeaften. Det blir bris i øst, opptil frisk bris fra nordøst på kvelden. Og når de fleste har trukket inn for å kose seg innendørs kan det komme enkelte snøbyger i Nord-Troms.

– Bygene kan nå ned til Tromsø, sier vakthavende statsmeteorolog Ola Mellem til NRK.

Mot kvelden påskeaften kan det være greit å trekke innendørs. Da blir det byger enkelte steder i nord. 1. og 2. påskedag er det igjen pent mange steder. Foto: Pia Tøhaug / NRK

For de som befinner seg i Finnmark venter nordlig bris på påskeaften. Det blir spredte snøbyger på kysten, eller opphold og perioder med påskesol på dagen.

Ellers er det god grunn til å nyte kvelden innendørs også i Finnmark. Det øker nemlig til nord og nordøstlig frisk bris, med kortvarig liten kuling på kysten. Det blir også snøbyger i ytre strøk.

– På vidda blir det rolige vindforhold, sier Mellem.

På Nordenskiöld Land på Spitsbergen er det pent og kaldt. For det meste blåser det nord og nordøstlig bris, men i nordlige områder av Spitsbergen kan det bli liten kuling på utsatte steder.

Det ser ut for at værgudene holder på påskestemninga enda noen dager.

– 1. påskedag fortsetter med byger i ytre strøk, men bygene i Nord-Troms er forbigående. Det blir heller ikke noen endringer på Spitsbergen. Noen byger som går ute i havet der når ikke inn, sier Mellem.

– 2. påskedag ser også bra ut i store deler av Nord-Norge, forteller meteorologen.

I hele Nord-Norge og på Nordenskiöld Land på Spitsbergen er det nå moderat snøskredfare, altså faregrad 2, ifølge Varsom.no.