– Vi har vært bekymret for hva som er i vannet, vi vet jo ikke hva som er i vannet, sier Jorunn Ryeng i bygda Buvik til NRK.

Arbeidet med den omstridte vindmølleparkene på Kvitfjell og Rødfjell i Kattfjord på Kvaløya, 30 kilometer vest for Tromsø, startet på nyåret.

Nå har Tromsø kommune ved miljøvernavdelingen anmeldt utbyggerne av vindmølleparken for forurensning. Kommunen vil imidlertid ikke si hva den påståtte forurensningen skal bestå i.

Ordfører ber om fortgang i etterforskningen

Tromsø-ordfører Kristin Røymo (Ap) er bekymret for drikkevannet til beboerne i området.

– Dette er meget alvorlig, sa ordføreren i formannskapets møte tirsdag.

Onsdag vil ordføreren møte politiet for å be om fortgang i etterforskningen.

Tromsø-ordfører Kristin Røymo er bekymret. Foto: Hans Ludvig Andreassen

Leder for etterforskningsseksjonen i Troms politidistrikt, Ståle Luther, bekrefter til NRK at de mottok anmeldelse av utbyggeren fra kommunen for en måned siden. Han sier politiet ennå ikke har besluttet om de vil åpne etterforskning i saken eller ikke.

Varsel om store mengder hydraulikkolje

Etter det NRK kjenner til skal kommunen ha fått varsel om om utslipp av store mengder hydraulikkolje og dieselolje.

Leder for miljøavdelinga i Tromsø kommune Lars F. Øvergaard sier til NRK at de har fått informasjon som tilsier at det er potensial for alvorlig forurensing på fjellet hvor det foregår vindkraftutbygging i Kattfjord.

– Vi har anmeldt dette på grunn av konsekvensene denne forurensningen kan få, i tillegg til at det kan være av svært alvorlig karakter på det som skal ha skjedd.

Utover dette vil ikke Øvergaard kommentere saken og henviser til politiet. Han vil heller ikke svare på spørsmål om resultater fra vannprøver som kommunen har tatt, da det ifølge Øvergaard er en del av politietterforskningen.

Utbygger: Ingen helsefare

Det er Nordlys Vindmøllepark som står bak utbyggingen.

Selskapet eies av det tyske selskapet Siemens og det tyske pensjonsfondet. Hovedentreprenør Risa A har ansvaret for selve arbeidet.

Prosjektleder for Nordlys vindmøllepark, Stephan Klepsland, sier at drikkevannet trolig er grumset på grunn av avrenning fra anleggsdriften, men det representerer ingen helsefare.

Området opp til anleggsområdet for vindmølleparkene er stengt. Her foregår det ifølge kommunen potensielt alvorlig forurensning. Foto: Lisa Rypeng / NRK

Beboere frykter for drikkevannet

Vindmølleparkene på Kvitfjell og Rødfjell bygges i et område der det er tilsig av drikkevann til blant bygdene Sjøtun, Brensholmen og Buvik. Vannkraftverket som forsyner Brensholmen (Brensholmen og Sommarøy Vannverk SA) gir vann til totalt rundt 350 abonnenter på Sommarøy og Brensholmen. Barnehage, bo- og servicesenter og fiskeindustri er blant de berørte.

I tillegg er dette et beiteområde for rein.

Beboerne i området har i lengre tid vært bekymret for drikkevannet. I 14 dager har utbygger daglig kjørt ut vann til beboere i Buvika. Vannet er grumsete, og beboerne skal ha blitt forklart at det er gravingen knyttet til vindmølleparken som gjør vannet grått.

– Vi har alltid tatt vann fra elva og har godt vann. For 14 dager siden var bekken grå. Og vi vet jo hvor det kommer fra. Det har for så vidt utbygger erkjent, men vi synes ikke det er særlig holdbart. Vi føler oss litt forbannet for at vi er nødt til å drikke flaskevann, sier Jan Ryeng.

Jorunn Ryeng er fortvilt fordi innbyggerne ikke får svar på hva som er i drikkevannet. Foto: Lisa Rypeng / NRK

Da NRK besøkte ekteparet Jan og Jorunn Ryeng i Buvik mandag, visste de ikke at kommunen har politianmeldt utbygger for forurensning.

Det er ikke klart om problemene med drikkevannet i området har sammenheng med det påståtte utslippet av hydraulikkolje.

Ekteparet savner informasjon og oppfølging fra både kommunen, utbygger, konsesjonsmyndighet NVE og kontrollmyndighet Mattilsynet.

– Jeg forsøkte å kontakte Mattilsynet fordi jeg synes de burde komme ut hit og ta prøver. I andre tilfeller er de jo raskt på plass, men i dette tilfellet ser det ikke ut til at de vil ta noe ansvar, sier Jan Ryeng.

Mattilsynet beklager

Avdelingssjef Torkjell Andersen i Mattilsynet sier at det er beklagelig hvis beboerne har fått for lite informasjon ved kontakt med tilsynet.

– Det er lite Mattilsynet kan gjøre når forurensing av drikkevannet er et faktum, spesielt i dette tilfellet hvor det er liten tvil om at forurensingen skyldes utbyggingen, sier Andersen.

– Utbygger har det fulle og hele ansvaret her, og det er NVE, ikke Mattilsynet, som har tilsynsansvar med utbygger og utbyggingen.

NVE ønsker ikke å kommentere anmeldelsen fra kommunen som nå ligger på politiets bord.

I kjelleren til ekteparet Jan og Jorunn Ryeng i bygda Buvik står flere dunker med rent vann. Vann som utbygger har kjørt ut. Foto: Lisa Rypeng / NRK

Advarte mot forurensning av drikkevann

Etableringen av en vindmøllepark i det som omtales som Tromsøs indrefilet har møtt massiv motstand både i kommunen, blant beboere, miljøforkjempere og fagfolk.

Mattilsynet er blant dem som advarte sterkt mot utbyggingen. I planprosessen understreket Mattilsynet at utbyggingen og turbinene kan påvirke vannforsyningen til befolkningen i området.

– Turbinene er plassert nært nedslagsfeltet for drikkevann. Lekkasjen kan direkte påvirke drikkevannet, uttalte avdelingssjef i Mattilsynet, Torkjell Andersen til NRK 10. januar i år.

I høringsrunden påpekte Mattilsynet videre at:

Konsekvensutredninger var mangelfulle med tanke på drikkevannsproblematikken.

Departementets klare føringer om å sikre drikkevannet til folk, var ikke fulgt opp.

De private drikkevannskildene var ikke godt nok kartlagt.

Tross massiv motstand godkjente Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) utbyggingen.

Klaget til departementet

I mai klaget Brensholmen og Sommarøy Vannverk SA vindmølleplanen til overordnet instans, Olje- og energidepartementet. De mente blant annet at prosjektet ikke sikret vannforsyningen.

Formannskapet tok saken, og kommunen klaget inn deler av vindkraftutbyggingen. Administrasjonen mente det var en utilbørlig risiko for at utbyggingen skal forurense vannkraftverket som forsyner Brensholmen.

Vindmølleparken skal etter planen stå ferdig neste år.