Studentene er prega etter kollisjonen med hval

– Ribben holdt ca. 15–16 knops fart da uhellet skjedde, forteller professor Audun Rikardsen. De rakk akkurat å slå av motoren, sier Rikardsen, som leda toktet og så det hele fra en annen båt.

– I det samme de traff hvalen reiste den ryggen, slik at den tippa båten på sida. Det endte med at den gikk rundt. De fikk seg en luftetur og havna i sjøen, forteller Rikardsen.

Audun Richardsen ledet studentene som gikk rundt med ribben da den traff hvalen Foto: Øystein Antonsen / NRK

– De klarte seg bra, men de er nok prega av situasjonen. Båten er skada. Rikardsen priser seg lykkelig over at ribben ikke hadde større fart. Det hadde det fått alvorlige følger, tror han.

Studentene kommer fra Island og England, og var ute for å ta id-bilder av hval.

Kystvakta hjalp til

Ikke langt unne lå kystvaktskipet KV Heimdal, som kom til og fikk de to studentene om bord.

– Vi fikk dem om bord og ga nødvendig førstehjelp og tørre klær, sier skipssjef på KV Heimdal, Einar Andreassen. De var begge i grei forfatning, sier han. En av dem hadde fått seg en liten trøkk i hodet og var litt sjokka, sier Andreassen.

To mann ble berga ombord i KV Heimdal etter at de havna i sjøen da de traff en hval. Foto: Kystvakten

Det var saniteten som tok seg av de to om bord i KV Heimdal. I samarbeid med lege ble det anbefalt at de ble tatt inn til legevakt for videre undersøkelse. De ble sendt videre med ambulanse.

– Det er stor aktivitet rundt hvalene, hvordan opplever dere denne virksomheten utafor Tromsø nå?

– Det er ganske konsentrert på Kaldfjorden og litt i Kvalsundet, med spekkhogger og store knølhval. Det er en viss fare forbundet med å være tatt på de store dyra. Av og til kan det skje uhell, sier skipssjefen.

– Tar folk for store sjanser?

–Nei, det vil jeg ikke si, sier Andreassen.

Han mener det er viktig at båtene går rolig i området og ikke bruker for stor fart. Da er det vanskelig for hvalen å beregne hvor han skal komme opp og puste.

Viktig at utstyret er i orden

Det var Audun Rikardsens egne studenter som var utsatt for uhellet. De hadde det riktige utstyret om bord, som satellittelefon og overlevingsdrakter på.

– Likevel kan uhellet skje. Vi har mista en del utstyr. Uansett har vi lært av dette. Selv vi har vært forberedt på at uhell kanskje, sier Rikardsen.