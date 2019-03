Stort snøskred sperrer riksvei i Troms - ingen savnet

Fredag morgen gikk det et stort snøskred over riksvei 825 ved Stretelia i Grovfjord i Skånland kommune. Skredet skal være opp mot sju meter høyt og tolv meter bredt. På grunn av skredets størrelse og observasjoner av biler ble det igangsatt søk med både helikopter og hunder.

– Vi har akkurat fått melding om at hundesøket er avsluttet. Det er ikke gjort noe funn, og det er ingenting som tyder på at noen er tatt i skredet, sier operasjonsleder Roy Tore Meyer til NRK.

Nå skal veien ryddes for snø.

– Det er mye tung snø, og mye som tyder på at skredet har gått for ganske mange timer siden.

Både frivillige, politi og ambulanse ble satt i beredskap. På grunn av skredfaren ble det ikke satt inn mannskap i letearbeidet.

– V har fått vurdert området med Seaking-helikopter som hadde kompetent personell, og det er vurdert at det ikke skal være fare for flere skred nå, sier operasjonslederen.

Meyer opplyser til NRK at det kan ta en stund før veien åpner.

– Men det er vanskelig å si hvor lang tid.

Det er meldt faregrad tre fra varsom.no som betyr at det er en betydelig snøskredfare i dette området i Sør-Troms.

Søket med hunder nå er avsluttet, melder politiet på Twitter.

– Ingenting tyder på at det er folk eller kjøretøy i skredet.

Riksvei 825 holder fortsatt stengt frem til de har fått avklart opprydningsarbeidet

Ofte skred

Mats Reinholtsen var bil nummer tre til skred. Han forklarer at han skulle levere barna på skolen da han fikk beskjed om at et skred var gått.

– Dette er en strekning hvor det har gått skred jevnt og trutt hele vinteren. Så jeg viste ikke hvor stort det var før vi kom dit og da var det hele strekning dekket, sier han.

Ifølge Reinholtsen har denne veistrekningen vært stengt store deler av nyåret på grunn av snøras og rasfare.

– Til sammen tre uker har vi vært på grunn av skred på begge sider. Så det har vært tøft for dem som bor her.