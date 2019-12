Storm i nord: Forsøker å evakuere mann fra skjær

Redningsselskapet melder at RS Oscar Tybring IV og Kystvaktskipet KV Andenes er ved Skjervøyskjæret. Det er ikke mulig å evakuere Stangnes nå på grunn av uværet.

– Forholdene gjør at vi avventer litt, men han er bekreftet trygg. Det er mye bølger og sjø i området, sier pressevakt Hasse Lindmo i Redningsselskapet.

Det hele startet med at Hovedredningssentralen fikk inn et svakt anrop på maritim radio klokka 5 søndag morgen.

– Det var svakt og utydelig, men vi fikk hørt at han ba om assistanse. Derfor sendte vi redningsskøyta og et kystvaktskip ut for å prøve å få kontakt med han, sier redningsleder Rune Danielsen i Hovedredningssentralen Nord-Norge.

Kraftig uvær i området

Stangnes har søkt i tilflukt i et lite batterirom i fyrlykta.

– Vi oppnådde kontakt fra sjøsiden med å bruke lys og sirene. Når han hørte det kom han ut fra rommet, og de fikk snakket kort i lag.

Redningsskøyta og Kystvaktskipet er i beredskap.

– Været er for dårlig å evakuere han sjøveien. Det er foreløpig ikke aktuelt med det helikopter, men vi gjør fortløpende vurderinger, sier Danielsen.

Stangnes har ei hytte der, men det er uklart om den er beboelig.

Ville leve på skjæret i ett år

På bloggen Alene i Havgapet forteller Stangnes at en bølge slo inn i hytta natt til lørdag, og han fikk det travelt med å evakuere. Han fryktet at større bølger var på vei. Sammen med hunden Jesper oppholder de seg nå inne i rommet som er rundt en kvadratmeter.

50-åringen er tidligere toppfotballspiller for Bodø/Glimt. Han ville komme seg bort fra hverdagen i Oslo, og ville prøve å leve på skjæret i Skjervøy i ett år.