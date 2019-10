Starter verdens første forskningssenter for kvinnefotball

«Senter for kvinnefotball» ved UiT – Norges arktiske universitet har som mål å få ny og bedre kunnskap om hvordan man kan forbedre fotballferdighetene til kvinner.

– Det meste som er gjort innen slik forskning er gjort av menn for menn. Til nå har man bare ført det over til kvinnesiden, sier prosjektleder ved senteret, Svein Arne Pettersen.

Det nyåpnede senteret har fått 42 millioner kroner over fire år. Målet å utvikle ny forskning som skal ivareta fysisk og mental helse, hindre skader og overtrening for kvinnelige fotballspillere.

Det er også et håp om å øke rekrutteringen til sporten.

– Det er kjønnsspesifikke forskjeller man må ta hensyn til når man spiller fotball. Forskning viser blant annet at damer ikke øker fart og spenst med vanlig styrketrening, i like stor grad som menn, sier Pettersen.

Forskningen skal deles inn i tre grupper:

En skal se på fotballfysiologi, psykologi og medisin, for å få innsikt i disse helsefaktorene hos kvinnelige elitespillere.

En annen skal ivareta systemer for datasikkerhet og bruk av kunstig intelligens i prosjektet.

Den tredje gruppen skal forske på klubborganisasjoner sett i et kjønnsperspektiv.

Svein Arne Pettersen og Unn Sørum mener kvinnefotball er en hvit flekk i idrettsforskningen. Foto: Gunnar Grindstein / NRK

– Fyller et kunnskapshull

Senteret vil ha seks forskere på heltid. I tillegg er universitetet i Odense med på laget. Det danske universitetet er et av verdens fremste universiteter innen idrettsforskning, ifølge Pettersen.

Det meste av midlene til senteret kommer fra Tromsø forskingsstiftelse (TFS). Grunnleggeren av stiftelsen er styrtrike Trond Mohn.

Administrativ leder ved TFS, Unn Sørum, kaller Senter for kvinnefotball unikt.

– Dette er et kvalitetsprosjekt som fyller et kunnskapshull og som har relevans for halve jordens befolkning, sier hun.

Hun tror også senteret vil være bra for Norge.

– Med dette senteret, som det første av sitt slag, ønsker vi å sette både Norge og Tromsø på kartet.

Alle klubbene på de to øverste nivåene er invitert med. Fire utvalgte lag vil også få utdelt avansert utstyr.

Se video:

Senter for kvinnefotball åpnet i Tromsø. Du trenger javascript for å se video. Senter for kvinnefotball åpnet i Tromsø.

– Vil løfte nivået flere hakk

– Det mangler god forskning på sprint og hurtigtrening inn mot jentesiden i fotballen, sier utviklingsansvarlig i Fløya kvinner, Eline Torneus.

Hun er tidligere toppspillerutvikler ved Norsk Toppidrettsgymnas.

Eline Torneus er en av landets fremste fotballtrenere. Hun mener senteret kan heve nivået på både spillere og trenere med flere hakk. Foto: Gunnar Grindstein / NRK

Torneus tar imot nyheten med glede. Hun mener samtidige det var på høy tid.

– Vi har i lang tid trent basert på forskning som tar utgangspunkt i herrene. For at kvinnene skal bli bedre, må det forskes på en måte som tar utgangspunkt i de faktiske forskjellene.

– Hvis dette senteret gir oss tall og forskning som kan brukes, tror jeg det vil løfte nivået flere hakk, sier hun.

Også leder i interesseorganisasjonen Toppfotball Kvinner, Hege Jørgensen, mener senteret er viktig.

– Det betyr helt enorm mye å få en faktabasert kompetanseplattform. Dette gjør at vi potensielt kan revolusjoner måten vi jobber med jentene på, sier hun.

Jørgensen tror også senteret vil gi Norge et konkurransefortrinn på kvinnesiden.